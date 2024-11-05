Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

Машина времени Овечкина. Александр стартовал в сезоне так, словно ему только 30

Овечкин продлил серию с заброшенными шайбами до четырех матчей
Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports
Статистические показатели Ови в первых 11 матчах в точности повторяют старт девятилетней давности.

В первых 11 матчах регулярного чемпионата-2024/25 Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 39 лет, набрал 14 очков, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. Только в пяти из 19 предыдущих сезонов капитан «Вашингтона» стартовал результативнее. Рекорд — 19 баллов в 11 первых встречах — пришелся на чемпионат-2009/10, а хуже всего российский снайпер разгонялся в сезоне-2012/13. Любопытно, что девять лет назад еще 30-летний Овечкин выдал идентичный нынешнему старт — 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8».

Суперветеран пока занимает второе место в рейтинге бомбардиров столичной команды, на три очка отставая от своего молодого партнера по звену Дилана Строума. В снайперской гонке Ови делит первое место с Коннором Макмайклом, родившимся в январе 2001 года — незадолго до дебюта Александра во взрослом хоккее.

Сразу четыре игрока, уже отпраздновавших 35-летие, набрали в нынешнем сезоне по 14 очков. Овечкин лидирует благодаря главному из дополнительных показателей — забитым голам. Анже Копитар и Сидни Кросби отличились по пять раз, на счету Евгения Малкина три шайбы. Также рубеж в 10 баллов преодолели 36-летние Клод Жиру и Брэд Маршан и 37-летний Матс Зуккарелло.

На данный момент Овечкин набирает 1,273 очка в среднем за игру. Даже незначительно снизив результативность, Александр может побить рекорд лиги для 39-летних хоккеистов. Со средним показателем выше единицы сезон завершали только четыре ветерана — Горди Хоу, Жан Рателль, Жан Беливо и Джонни Бьюсик, а лучший результат в XXI веке (0,975) принадлежит Адаму Оутсу, успевшему потренировать Овечкина в «Вашингтоне».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Популярное видео
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
«Плохо, что он забил. Но рад за него». Орлов и Кочетков не остановили, но победили Овечкина
«Падение рекорда Гретцки кажется почти неизбежным». В США в восторге от игры Овечкина и Панарина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Орлов: «Овечкин — легенда, продолжает гнаться за рекордом Гретцки. Я рад за него»
34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Он слишком ненадежен, чтобы на него положиться». Ничушкин вернулся в «Колорадо», но не все этому рады
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 8 7 18
2 Рейнджерс 11 8 3 17
3 Каролина 10 8 2 16
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 13 7 6 17
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Калгари 12 6 6 13
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 0 : 3
5.11 04:30
Эдмонтон – Нью-Джерси
 0 : 3
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости