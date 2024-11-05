Машина времени Овечкина. Александр стартовал в сезоне так, словно ему только 30
В первых 11 матчах регулярного чемпионата-2024/25 Александр Овечкин, которому в сентябре исполнилось 39 лет, набрал 14 очков, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. Только в пяти из 19 предыдущих сезонов капитан «Вашингтона» стартовал результативнее. Рекорд — 19 баллов в 11 первых встречах — пришелся на чемпионат-2009/10, а хуже всего российский снайпер разгонялся в сезоне-2012/13. Любопытно, что девять лет назад еще 30-летний Овечкин выдал идентичный нынешнему старт — 14 (7+7) очков при показателе полезности «+8».
Суперветеран пока занимает второе место в рейтинге бомбардиров столичной команды, на три очка отставая от своего молодого партнера по звену Дилана Строума. В снайперской гонке Ови делит первое место с Коннором Макмайклом, родившимся в январе 2001 года — незадолго до дебюта Александра во взрослом хоккее.
Сразу четыре игрока, уже отпраздновавших 35-летие, набрали в нынешнем сезоне по 14 очков. Овечкин лидирует благодаря главному из дополнительных показателей — забитым голам. Анже Копитар и Сидни Кросби отличились по пять раз, на счету Евгения Малкина три шайбы. Также рубеж в 10 баллов преодолели 36-летние Клод Жиру и Брэд Маршан и 37-летний Матс Зуккарелло.
На данный момент Овечкин набирает 1,273 очка в среднем за игру. Даже незначительно снизив результативность, Александр может побить рекорд лиги для 39-летних хоккеистов. Со средним показателем выше единицы сезон завершали только четыре ветерана — Горди Хоу, Жан Рателль, Жан Беливо и Джонни Бьюсик, а лучший результат в XXI веке (0,975) принадлежит Адаму Оутсу, успевшему потренировать Овечкина в «Вашингтоне».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|2
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|3
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|13
|7
|6
|17
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|11
|4
|7
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|5.11
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|0 : 3
|5.11
|04:30
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|0 : 3