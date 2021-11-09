«Не сказал бы, что он уникальный, пока не обойдет Гретцки». Что говорят об историческом голе Овечкина

Уже сегодня Александр мог обойти Халла.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:3). Этот гол стал для него 741-м в лиге и позволил сравняться с Бреттом Халлом — теперь впереди всего три игрока.

Alex Ovechkin (@ovi8) just tied Brett Hull for fourth on the NHL all-time goals list with 741... ? pic.twitter.com/XSMMPnlNqd — NHL (@NHL) November 9, 2021

Александр Овечкин, нападающий «Вашингтона»:

— Очень приятно быть в такой компании. Числа большие, но надо двигаться дальше. Очень приятно сравняться с великим игроком, но у меня еще есть парочка матчей в запасе.

— Вы видели, как играет Халл?

— Да, у него потрясающий бросок. Но у меня не было возможности увидеть его вживую.

— Теперь у вас на очереди Ягр.

— Давайте не будем забегать вперед. Сначала нужно обойти Халла, а потом поговорим о Яромире.

Том Уилсон, нападающий «Вашингтона»:

— Если бы не я, Овечкин бы опередил Халла. Первый гол забил он, но шайба лишь черканула по моей руке. Мне стоило просто уйти с дороги, и мы бы сейчас говорили о Ягре.

Я думаю, что мы играем хорошо, но в последних играх мы хотели стать еще лучше. Мы действительно сражались за команду, становясь в какой-то степени примером. Когда Овечкин и Кузнецов играют так, как сейчас, я просто стараюсь отдать им шайбу.

Петер Бондра, бывший нападающий «Вашингтона»:

— Поздравляю! Еще одна ночь... Еще один достигнутый этап.

Бретт Халл, автор 741 гола в регулярных чемпионатах НХЛ:

— Интересно за этим наблюдать. Я бы не сказал, что он уникальный, пока не превзойдет Гретцки. Тогда он сможет считаться единственным в своем роде. Сейчас же он находится среди парней, которые умеют забивать. Однако, учитывая, как он продолжает это делать, надо отдать ему должное. Он великий игрок.

Валерий Каменский, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли:

— Овечкин хорошо подготовился перед сезоном — и физически, и морально. Не думаю, что он уделяет внимание этим рекордам, он просто выходит и показывает тот хоккей, в который любит и умеет играть.

Я думаю, он уже достаточно играет и знает, когда у него спад и как его быстрее пройти. С этим у него проблем не будет — он уже весьма опытный игрок, прошел огонь, воду и медные трубы.