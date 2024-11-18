Овечкин готов побить рекорд Гретцки уже весной

Ему помогает то, что «Вашингтон» больше не аутсайдер.

В 39 лет любой спортсмен считается ветераном, от которого многого уже не ждут. Большинство к этому возрасту уже заканчивает, некоторые переходят на уровень ниже и выступают в свое удовольствие. Но когда речь заходит об Овечкине, эти закономерности не работают.

В том, что Александр догонит и перегонит Гретцки, уже никто не сомневается: даже если капитан «Вашингтона» вдруг сбавит ход в этом сезоне, есть следующий. Но сейчас Ови вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярки — делит его с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона», проведя на игру меньше. И это действительно круто: последний раз наша мегазвезда возглавляла подобную гонку почти три года назад — в январе 2022-го.

Времена, когда 8-й номер «Кэпиталз» брал «Морис Ришар Трофи», остались позади — в последний раз Овечкин забирал приз лучшему снайперу лиги четыре года назад. Но сейчас все выглядит так, что Александр вполне может побороться за почетный приз. Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон в начале сезона сосредоточились на результативных передачах, а Остон Мэттьюс, выигрывавший «Ришар» трижды за четыре последние регулярки, пропустил шесть матчей «Торонто».

Не менее интригующим выглядит и вопрос, когда именно Ови обгонит Гретцки. Если Александр сохранит нынешний темп, то падение рекорда состоится уже будущей весной. «Вашингтон» набрал потрясающий ход, его капитан нашел отличное взаимопонимание с Диланом Строумом и Алексеем Протасом, так что ничего невозможного нет. Но все-таки забить 29 голов за 65 встреч, остающихся до конца чемпионата, — очень сложная задача.

Думаю, для Овечкина куда важнее то, что «Вашингтон» — одна из лучших команд лиги здесь и сейчас. В порядке ведь не только первая тройка, «Кэпс» неплохо выглядят в обороне, уверенно действуют вратари Томпсон и Линдгрен. Попадание в плей-офф — не потолок для нынешних «Столичных». Возможно, именно осознание этого и позволило Ови выдать такой яркий старт. Ведь, когда «Вашингтон» выглядел безнадежным, и у его главной звезды опускались руки. А тут он носится по площадке, как в молодые годы.