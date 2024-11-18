Овечкин готов побить рекорд Гретцки уже весной
В 39 лет любой спортсмен считается ветераном, от которого многого уже не ждут. Большинство к этому возрасту уже заканчивает, некоторые переходят на уровень ниже и выступают в свое удовольствие. Но когда речь заходит об Овечкине, эти закономерности не работают.
В том, что Александр догонит и перегонит Гретцки, уже никто не сомневается: даже если капитан «Вашингтона» вдруг сбавит ход в этом сезоне, есть следующий. Но сейчас Ови вышел на первое место в списке лучших снайперов регулярки — делит его с Сэмом Райнхартом из «Флориды» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона», проведя на игру меньше. И это действительно круто: последний раз наша мегазвезда возглавляла подобную гонку почти три года назад — в январе 2022-го.
Времена, когда 8-й номер «Кэпиталз» брал «Морис Ришар Трофи», остались позади — в последний раз Овечкин забирал приз лучшему снайперу лиги четыре года назад. Но сейчас все выглядит так, что Александр вполне может побороться за почетный приз. Коннор Макдэвид и Нэйтан Маккиннон в начале сезона сосредоточились на результативных передачах, а Остон Мэттьюс, выигрывавший «Ришар» трижды за четыре последние регулярки, пропустил шесть матчей «Торонто».
Не менее интригующим выглядит и вопрос, когда именно Ови обгонит Гретцки. Если Александр сохранит нынешний темп, то падение рекорда состоится уже будущей весной. «Вашингтон» набрал потрясающий ход, его капитан нашел отличное взаимопонимание с Диланом Строумом и Алексеем Протасом, так что ничего невозможного нет. Но все-таки забить 29 голов за 65 встреч, остающихся до конца чемпионата, — очень сложная задача.
Думаю, для Овечкина куда важнее то, что «Вашингтон» — одна из лучших команд лиги здесь и сейчас. В порядке ведь не только первая тройка, «Кэпс» неплохо выглядят в обороне, уверенно действуют вратари Томпсон и Линдгрен. Попадание в плей-офф — не потолок для нынешних «Столичных». Возможно, именно осознание этого и позволило Ови выдать такой яркий старт. Ведь, когда «Вашингтон» выглядел безнадежным, и у его главной звезды опускались руки. А тут он носится по площадке, как в молодые годы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 5
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2