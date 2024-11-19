По средней результативности Овечкин даже не в десятке. Его опережают Гретцки, Буре и Мэттьюс
Перед тем как получить травму в матче против «Юты» (6:2), Александр Овечкин оформил третий в сезоне дубль (а ведь днем ранее состоялся еще и хет-трик в ворота «Вегаса») и почти догнал Уэйна Гретцки по среднему количеству шайб за матч. Российский форвард забивает 0,6011 гола за игру — на одну десятитысячную меньше, чем главный бомбардир в истории хоккея. Любопытно, что по средним показателям Овечкин занимает вторые места и среди россиян (после Павла Буре), и среди действующих хоккеистов (после Остона Мэттьюса). В тройку же входят две звезды 1910-1920-х Ньюси Лалонд и Джо Мэлоун, а также легенда «Айлендерс» Майк Босси, чья карьера продолжалась всего лишь 10 сезонов.
В главной снайперской гонке Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 шайб. Причем за неполные полтора месяца Ови отыграл более трети отставания, которое было у него перед началом сезона (15 голов из 43).
Александр Великий — первый в истории НХЛ хоккеист, которому удалось оформить 100 дублей в гостевых матчах. По числу игр с двумя и более шайбами россиянин (177) все еще занимает второе место в лиге, продолжая сокращать отставание от лидирующего и в этой гонке Гретцки (189).
В гостевых матчах россиянин забросил 443 из 868 своих шайб. Для сравнения: Уэйн Гретцки (здесь он уже второй) «всего» 402 раза отличился на выезде. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забил 51,04% голов, больший процент из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.
В другой гонке за рекордом отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего три гола), но и даются решающие шайбы гораздо труднее. Александр Великий за 20 лет принес «Вашингтону» 132 победы. Для сравнения: Яромир Ягр приносил два очка своим командам (а их за 24 сезона набралось девять) 135 раз.
В бомбардирском рейтинге Овечкин все еще занимает 13-е место, немного проигрывая самому результативному защитнику в истории — канадцу Рэю Бурку. Неподалеку располагается еще одна легенда Фил Эспозито, да и замыкающий топ-10 Сидни Кросби опережает вечного конкурента всего на 40 баллов. Но тоже продолжает набирать очки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|5 : 4 ОТ