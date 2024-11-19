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По средней результативности Овечкин даже не в десятке. Его опережают Гретцки, Буре и Мэттьюс

Овечкину осталось забить 26 голов до рекорда канадца Гретцки
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Но зато Александр Великий готов бить другие рекорды, в том числе главный.

Перед тем как получить травму в матче против «Юты» (6:2), Александр Овечкин оформил третий в сезоне дубль (а ведь днем ранее состоялся еще и хет-трик в ворота «Вегаса») и почти догнал Уэйна Гретцки по среднему количеству шайб за матч. Российский форвард забивает 0,6011 гола за игру — на одну десятитысячную меньше, чем главный бомбардир в истории хоккея. Любопытно, что по средним показателям Овечкин занимает вторые места и среди россиян (после Павла Буре), и среди действующих хоккеистов (после Остона Мэттьюса). В тройку же входят две звезды 1910-1920-х Ньюси Лалонд и Джо Мэлоун, а также легенда «Айлендерс» Майк Босси, чья карьера продолжалась всего лишь 10 сезонов.

Лидеры по среднему количеству голов за матч (минимум 50 матчей) в истории НХЛ

В главной снайперской гонке Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 шайб. Причем за неполные полтора месяца Ови отыграл более трети отставания, которое было у него перед началом сезона (15 голов из 43).

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Александр Великий — первый в истории НХЛ хоккеист, которому удалось оформить 100 дублей в гостевых матчах. По числу игр с двумя и более шайбами россиянин (177) все еще занимает второе место в лиге, продолжая сокращать отставание от лидирующего и в этой гонке Гретцки (189).

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ

В гостевых матчах россиянин забросил 443 из 868 своих шайб. Для сравнения: Уэйн Гретцки (здесь он уже второй) «всего» 402 раза отличился на выезде. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забил 51,04% голов, больший процент из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах

В другой гонке за рекордом отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего три гола), но и даются решающие шайбы гораздо труднее. Александр Великий за 20 лет принес «Вашингтону» 132 победы. Для сравнения: Яромир Ягр приносил два очка своим командам (а их за 24 сезона набралось девять) 135 раз.

Лидеры НХЛ по победным голам

В бомбардирском рейтинге Овечкин все еще занимает 13-е место, немного проигрывая самому результативному защитнику в истории — канадцу Рэю Бурку. Неподалеку располагается еще одна легенда Фил Эспозито, да и замыкающий топ-10 Сидни Кросби опережает вечного конкурента всего на 40 баллов. Но тоже продолжает набирать очки.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ
Александр Овечкин
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1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
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