По средней результативности Овечкин даже не в десятке. Его опережают Гретцки, Буре и Мэттьюс

Но зато Александр Великий готов бить другие рекорды, в том числе главный.

Перед тем как получить травму в матче против «Юты» (6:2), Александр Овечкин оформил третий в сезоне дубль (а ведь днем ранее состоялся еще и хет-трик в ворота «Вегаса») и почти догнал Уэйна Гретцки по среднему количеству шайб за матч. Российский форвард забивает 0,6011 гола за игру — на одну десятитысячную меньше, чем главный бомбардир в истории хоккея. Любопытно, что по средним показателям Овечкин занимает вторые места и среди россиян (после Павла Буре), и среди действующих хоккеистов (после Остона Мэттьюса). В тройку же входят две звезды 1910-1920-х Ньюси Лалонд и Джо Мэлоун, а также легенда «Айлендерс» Майк Босси, чья карьера продолжалась всего лишь 10 сезонов.

В главной снайперской гонке Овечкин сократил отставание от Гретцки до 28 шайб. Причем за неполные полтора месяца Ови отыграл более трети отставания, которое было у него перед началом сезона (15 голов из 43).

Александр Великий — первый в истории НХЛ хоккеист, которому удалось оформить 100 дублей в гостевых матчах. По числу игр с двумя и более шайбами россиянин (177) все еще занимает второе место в лиге, продолжая сокращать отставание от лидирующего и в этой гонке Гретцки (189).

В гостевых матчах россиянин забросил 443 из 868 своих шайб. Для сравнения: Уэйн Гретцки (здесь он уже второй) «всего» 402 раза отличился на выезде. Ови остается одним из двух выдающихся снайперов, предпочитавших гостевые голы домашним. На чужом льду он забил 51,04% голов, больший процент из легенд только у Стива Айзермана — 52,31%.

В другой гонке за рекордом отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего три гола), но и даются решающие шайбы гораздо труднее. Александр Великий за 20 лет принес «Вашингтону» 132 победы. Для сравнения: Яромир Ягр приносил два очка своим командам (а их за 24 сезона набралось девять) 135 раз.

В бомбардирском рейтинге Овечкин все еще занимает 13-е место, немного проигрывая самому результативному защитнику в истории — канадцу Рэю Бурку. Неподалеку располагается еще одна легенда Фил Эспозито, да и замыкающий топ-10 Сидни Кросби опережает вечного конкурента всего на 40 баллов. Но тоже продолжает набирать очки.