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Сегодня, 14:15

Новый рекорд Овечкина: до него не смогли добраться даже Лемье и Халл

Овечкин сделал 700-ю передачу в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» выбил 700 передач в НХЛ.

Александр Овечкин двумя голевыми передачами принял участие в победе «Вашингтона» над «Вегасом» (4:1) и стал шестым хоккеистом в истории, которому удалось по 700 раз отличиться самому и ассистировать партнерам. Последним в этот символический клуб вступал Яромир Ягр. Дело было в марте 2014 года. Ранее 700+700 оформили Горди Хоу, Фил Эспозито, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки. Бретт Халл (741+650) и Майк Гартнер (708+627) не смогли выполнить нормы по передачам, а Марк Мессье (694+1193), Стив Айзерман (692+1063) и Марио Лемье (690+1033) немного недобрали по голам.

Александр Овечкин. «За 20 лет можно дойти до такого числа». Овечкин вошел в историю с 700 передачами
Фото «СЭ»

Овечкин всего лишь второй российский игрок, сделавший в регулярных чемпионатах 700 передач. Рекорд принадлежит Евгению Малкину, который в конце прошлой недели открыл девятую ассистентскую сотню. За парой лидеров располагаются шесть завершивших карьеру хоккеистов и Никита Кучеров с Артемием Панариным, явно планирующие улучшить свои позиции по ходу нынешнего сезона.

Фото «СЭ»

Овечкин — 60-й игрок в истории НХЛ, ассистировавший партнерам 700 раз. Из действующих хоккеистов ориентирами для Александра помимо Малкина могут считаться вечный конкурент Сидни Кросби, Патрик Кейн из «Детройта», Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» и Клод Жиру из «Оттавы», которого капитану «Вашингтона» вполне по силам догнать. Кстати, замыкающий топ-50 Норм Улльман записал на свой счет 739 передач.

Фото «СЭ»

В начале сезона Овечкин набрал уже три очка и приблизился к Рэю Бурку, занимающему 12-е место в историческом бомбардирском рейтинге. Сейчас российский форвард отстает от легендарного канадского защитника на 26 баллов. Для попадания в десятку лучших Александру Великому, скорее всего, придется ориентироваться на результат Джо Сакика (пока девятый, но Кросби уже близко), до которого пока что 88 очков.

Фото «СЭ»

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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