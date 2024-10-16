Новый рекорд Овечкина: до него не смогли добраться даже Лемье и Халл

Капитан «Вашингтона» выбил 700 передач в НХЛ.

Александр Овечкин двумя голевыми передачами принял участие в победе «Вашингтона» над «Вегасом» (4:1) и стал шестым хоккеистом в истории, которому удалось по 700 раз отличиться самому и ассистировать партнерам. Последним в этот символический клуб вступал Яромир Ягр. Дело было в марте 2014 года. Ранее 700+700 оформили Горди Хоу, Фил Эспозито, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки. Бретт Халл (741+650) и Майк Гартнер (708+627) не смогли выполнить нормы по передачам, а Марк Мессье (694+1193), Стив Айзерман (692+1063) и Марио Лемье (690+1033) немного недобрали по голам.

Фото «СЭ»

Овечкин всего лишь второй российский игрок, сделавший в регулярных чемпионатах 700 передач. Рекорд принадлежит Евгению Малкину, который в конце прошлой недели открыл девятую ассистентскую сотню. За парой лидеров располагаются шесть завершивших карьеру хоккеистов и Никита Кучеров с Артемием Панариным, явно планирующие улучшить свои позиции по ходу нынешнего сезона.

Фото «СЭ»

Овечкин — 60-й игрок в истории НХЛ, ассистировавший партнерам 700 раз. Из действующих хоккеистов ориентирами для Александра помимо Малкина могут считаться вечный конкурент Сидни Кросби, Патрик Кейн из «Детройта», Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» и Клод Жиру из «Оттавы», которого капитану «Вашингтона» вполне по силам догнать. Кстати, замыкающий топ-50 Норм Улльман записал на свой счет 739 передач.

Фото «СЭ»

В начале сезона Овечкин набрал уже три очка и приблизился к Рэю Бурку, занимающему 12-е место в историческом бомбардирском рейтинге. Сейчас российский форвард отстает от легендарного канадского защитника на 26 баллов. Для попадания в десятку лучших Александру Великому, скорее всего, придется ориентироваться на результат Джо Сакика (пока девятый, но Кросби уже близко), до которого пока что 88 очков.