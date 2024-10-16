Новый рекорд Овечкина: до него не смогли добраться даже Лемье и Халл
Александр Овечкин двумя голевыми передачами принял участие в победе «Вашингтона» над «Вегасом» (4:1) и стал шестым хоккеистом в истории, которому удалось по 700 раз отличиться самому и ассистировать партнерам. Последним в этот символический клуб вступал Яромир Ягр. Дело было в марте 2014 года. Ранее 700+700 оформили Горди Хоу, Фил Эспозито, Марсель Дионн и Уэйн Гретцки. Бретт Халл (741+650) и Майк Гартнер (708+627) не смогли выполнить нормы по передачам, а Марк Мессье (694+1193), Стив Айзерман (692+1063) и Марио Лемье (690+1033) немного недобрали по голам.
Овечкин всего лишь второй российский игрок, сделавший в регулярных чемпионатах 700 передач. Рекорд принадлежит Евгению Малкину, который в конце прошлой недели открыл девятую ассистентскую сотню. За парой лидеров располагаются шесть завершивших карьеру хоккеистов и Никита Кучеров с Артемием Панариным, явно планирующие улучшить свои позиции по ходу нынешнего сезона.
Овечкин — 60-й игрок в истории НХЛ, ассистировавший партнерам 700 раз. Из действующих хоккеистов ориентирами для Александра помимо Малкина могут считаться вечный конкурент Сидни Кросби, Патрик Кейн из «Детройта», Анже Копитар из «Лос-Анджелеса» и Клод Жиру из «Оттавы», которого капитану «Вашингтона» вполне по силам догнать. Кстати, замыкающий топ-50 Норм Улльман записал на свой счет 739 передач.
В начале сезона Овечкин набрал уже три очка и приблизился к Рэю Бурку, занимающему 12-е место в историческом бомбардирском рейтинге. Сейчас российский форвард отстает от легендарного канадского защитника на 26 баллов. Для попадания в десятку лучших Александру Великому, скорее всего, придется ориентироваться на результат Джо Сакика (пока девятый, но Кросби уже близко), до которого пока что 88 очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ