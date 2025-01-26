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Сегодня, 02:20

Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ

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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин
Фото Getty Images

Россиянин преследует достижение Уэйна Гретцки для снайперов лиги всех времен.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.

Великий канадский центрфорвард установил планку на отметке в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах. Россиянин в 20-м сезоне в Северной Америке подбирается к казавшейся недосягаемой вершине.

Овечкин вышел на отметку в 875 голов в 1458 матчах после гола в ворота «Сиэтла» в ночь на 24 января. Ведем обратный отсчет шайб снайпера «Кэпиталз».

Гол № 875

Дата: 23 января 2025 года

Матч: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:3)

Город, арена: Сиэтл, Climate Pledge Arena

Вратарь: в пустые ворота

Время гола: 56:32

Как это было: Овечкин отправил шайбу в пустые ворота «Кракен» из-за синей линии своей зоны от правого борта.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки

875 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 874

Дата: 16 января 2025 года

Матч: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:1)

Город, арена: Оттава, Canadian Tire Centre

Вратарь: Леэви Мериляйнен

Время гола: 63:07

Как это было: Овечкин принял передачу от Расмуса Сандина в выпаде «два в одного», накатил в центр левого круга и бросил над блином Мериляйнена, провел единственный гол матча в овертайме. Мериляйнен стал 179-м вратарем НХЛ, который пропускал от Овечкина, по числу голкиперов форвард установил рекорд и прошел достижение Яромира Ягра (178).

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин и&nbsp;вратарь &laquo;Кэпиталз&raquo; Логан Томпсон. «За 20 лет не упустишь такой шанс». Овечкин забрал еще один рекорд НХЛ

874 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 873

Дата: 11 января 2025 года

Матч: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:4)

Город, арена: Нэшвилл, Bridgestone Arena

Вратарь: в пустые ворота

Время гола: 59:01

Как это было: Овечкин заблокировал бросок у своей синей линии, подобрал шайбу и довел ее до чужой зоны, забил в пустые ворота за 59 секунд до сирены.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. 20 сезонов по 20 голов. Меньше Овечкин в НХЛ не забивал никогда

873 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 872

Дата: 4 января 2025 года

Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4)

Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena

Вратарь: Джонатан Куик

Время гола: 50:50

Как это было: Овечкин после вбрасывания в зоне «Рейнджерс» принял пролетевшую через пятачок шайбу с левой стороны от ворот, с неудобной руки послал ее в сетку под правым щитком Куика и сделал счет 5:3.

Александр Овечкин празднует гол Дилана Строума в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

872 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 871

Дата: 2 января 2025 года

Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» (3:4 Б)

Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena

Вратарь: Марк-Андре Флери

Время гола: 35:08

Как это было: Овечкин забил в большинстве кистевым броском из-за левого круга через трафик перед воротами и сделал счет 2:2. Флери пропускал от Овечкина больше всех вратарей лиги — 28 голов в 47 матчах.

Александр Овечкин отметился голом в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миннесота&raquo; (3:4 Б) 2&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Мне нужно еще». Овечкин забил первый гол в 2025-м

871 гол Овечкина в НХЛ: видео

Гол № 870

Дата: 29 декабря 2024 года

Матч: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (4:2)

Город, арена: Детройт, Little Caesars Arena

Вратарь: Алекс Лайон

Время гола: 12:04

Как это было: Овечкин забил броском в касание из левого круга после передачи Джейкоба Чикрана в быстрой комбинации и сократил отставание в счете до 1:2.

Александр Овечкин. «8еликая погоня: финальный отсчет». Америка снова ждет рекорд Овечкина уже в этом сезоне

870 гол Овечкина в НХЛ: видео

Больше об этих и других голах и матчах Александра Овечкина на пути к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки вы можете почитать в материалах нашего сюжета о великой погоне.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 47 20 27 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 47 26 21 55
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
3 Миннесота 48 28 20 60
4 Колорадо 50 28 22 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 30 19 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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Эдмонтон – Баффало
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Миннесота – Калгари
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Детройт – Тампа-Бэй
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Айлендерс – Каролина
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Ванкувер – Вашингтон
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