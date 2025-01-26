Счетчик Овечкина: 20 голов до нового рекорда по голам в НХЛ
Россиянин преследует достижение Уэйна Гретцки для снайперов лиги всех времен.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин приближается к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.
Великий канадский центрфорвард установил планку на отметке в 894 гола за 1487 матчей в 20 регулярных чемпионатах. Россиянин в 20-м сезоне в Северной Америке подбирается к казавшейся недосягаемой вершине.
Овечкин вышел на отметку в 875 голов в 1458 матчах после гола в ворота «Сиэтла» в ночь на 24 января. Ведем обратный отсчет шайб снайпера «Кэпиталз».
Гол № 875
Дата: 23 января 2025 года
Матч: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:3)
Город, арена: Сиэтл, Climate Pledge Arena
Вратарь: в пустые ворота
Время гола: 56:32
Как это было: Овечкин отправил шайбу в пустые ворота «Кракен» из-за синей линии своей зоны от правого борта.
875 гол Овечкина в НХЛ: видео
Гол № 874
Дата: 16 января 2025 года
Матч: «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (0:1)
Город, арена: Оттава, Canadian Tire Centre
Вратарь: Леэви Мериляйнен
Время гола: 63:07
Как это было: Овечкин принял передачу от Расмуса Сандина в выпаде «два в одного», накатил в центр левого круга и бросил над блином Мериляйнена, провел единственный гол матча в овертайме. Мериляйнен стал 179-м вратарем НХЛ, который пропускал от Овечкина, по числу голкиперов форвард установил рекорд и прошел достижение Яромира Ягра (178).
874 гол Овечкина в НХЛ: видео
Гол № 873
Дата: 11 января 2025 года
Матч: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:4)
Город, арена: Нэшвилл, Bridgestone Arena
Вратарь: в пустые ворота
Время гола: 59:01
Как это было: Овечкин заблокировал бросок у своей синей линии, подобрал шайбу и довел ее до чужой зоны, забил в пустые ворота за 59 секунд до сирены.
873 гол Овечкина в НХЛ: видео
Гол № 872
Дата: 4 января 2025 года
Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4)
Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena
Вратарь: Джонатан Куик
Время гола: 50:50
Как это было: Овечкин после вбрасывания в зоне «Рейнджерс» принял пролетевшую через пятачок шайбу с левой стороны от ворот, с неудобной руки послал ее в сетку под правым щитком Куика и сделал счет 5:3.
872 гол Овечкина в НХЛ: видео
Гол № 871
Дата: 2 января 2025 года
Матч: «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» (3:4 Б)
Город, арена: Вашингтон, Capital One Arena
Вратарь: Марк-Андре Флери
Время гола: 35:08
Как это было: Овечкин забил в большинстве кистевым броском из-за левого круга через трафик перед воротами и сделал счет 2:2. Флери пропускал от Овечкина больше всех вратарей лиги — 28 голов в 47 матчах.
871 гол Овечкина в НХЛ: видео
Гол № 870
Дата: 29 декабря 2024 года
Матч: «Детройт Ред Уингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (4:2)
Город, арена: Детройт, Little Caesars Arena
Вратарь: Алекс Лайон
Время гола: 12:04
Как это было: Овечкин забил броском в касание из левого круга после передачи Джейкоба Чикрана в быстрой комбинации и сократил отставание в счете до 1:2.
870 гол Овечкина в НХЛ: видео
Больше об этих и других голах и матчах Александра Овечкина на пути к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки вы можете почитать в материалах нашего сюжета о великой погоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|48
|33
|15
|71
|2
|Каролина
|49
|30
|19
|63
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|49
|23
|26
|53
|5
|Рейнджерс
|48
|24
|24
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Питтсбург
|50
|20
|30
|48
|8
|Айлендерс
|47
|20
|27
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|4
|Тампа-Бэй
|47
|26
|21
|55
|5
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|6
|Монреаль
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|48
|22
|26
|49
|8
|Баффало
|48
|18
|30
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|50
|33
|17
|69
|2
|Даллас
|48
|30
|18
|61
|3
|Миннесота
|48
|28
|20
|60
|4
|Колорадо
|50
|28
|22
|58
|5
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|50
|6
|Юта
|48
|21
|27
|49
|7
|Нэшвилл
|47
|18
|29
|43
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|30
|19
|64
|2
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|63
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|46
|23
|23
|53
|5
|Ванкувер
|47
|20
|27
|50
|6
|Сиэтл
|49
|21
|28
|45
|7
|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|26.01
|00:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
|26.01
|00:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|26.01
|03:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|26.01
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|26.01
|03:00
|
Сент-Луис – Даллас
|- : -
|26.01
|03:00
|
Коламбус – Лос-Анджелес
|- : -
|26.01
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|- : -
|26.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|26.01
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|26.01
|06:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|- : -
|26.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|26.01
|21:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -