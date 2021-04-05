Овечкин уже в этом сезоне может побить легендарный рекорд. Осталось забить всего 10 голов
Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в гостевом матче против «Нью-Джерси» и сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна до шести голов. Российский форвард, забросивший в 1186 матчах 725 шайб, уже в нынешнем сезоне может не только войти в историческую пятерку, но и атаковать результат Бретта Халла, который с 741 голом занимает четвертое место.
Лучшие снайперы в истории НХЛ:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
В среднем
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
0,60
|
Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
0,45
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
0,44
|
Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
0,58
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
0,54
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1186
|
725
|
0,61
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
0,56
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
0,49
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
0,40
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
0,46
Но если от снайперского рекорда Уэйна Гретцки Овечкина на данный момент отделяют 169 голов, то лучший результат по шайбам в большинстве находится совсем рядом. Реализовав удаление Дмитрия Куликова, капитан «Вашингтона» в 265-й раз наказал соперников за недисциплинированность и сравнялся по голам в численном преимуществе с Халлом. Выше пары суперснайперов располагается только Дэйв Андрейчак, реализовавший большинство 274 раза.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в большинстве
|
Дэйв Андрейчак
|
Канада
|
1639
|
640
|
274
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1186
|
725
|
265
|
Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
265
|
Теему Селянне
|
Финляндия
|
1451
|
684
|
255
|
Люк Робитайл
|
Канада
|
1431
|
668
|
247
|
Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
246
|
Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
690
|
237
|
Брэндан Шэнахэн
|
Канала
|
1524
|
656
|
237
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
234
|
Дино Сиссарелли
|
Канада
|
1232
|
507
|
232
Две голевые передачи позволили Овечкину сравняться в списке лучших ассистентов лиги с занимающим 99-е место Полом Карией. В сезоне-2020/21 Александр Великий вполне может войти в пятерку лучших российских ассистентов: от Сергея Гончара он сейчас отстает на четыре передачи, от Алексея Ковалева — на 12. Рекорд страны удерживает Сергей Федоров, который ассистировал партнерам 696 раз, что позволяет ему занимать 59-е место в истории.
Лучшие ассистенты в истории НХЛ:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
1963
|
1,32
|
Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1731
|
1249
|
0,72
|
Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
1193
|
0,68
|
Рэй Бурк
|
Канада
|
1733
|
1169
|
0,73
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1155
|
0,67
|
Пол Коффи
|
Канада
|
1409
|
1135
|
0,81
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
1662
|
1098
|
0,66
|
Адам Оутс
|
Канада
|
1337
|
1079
|
0,81
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
1063
|
0,70
|
Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
1049
|
0,59
|
59. Сергей Федоров
|
Россия
|
1248
|
696
|
0,56
|
64. Евгений Малкин
|
Россия
|
936
|
676
|
0,72
|
84. Сергей Зубов
|
Россия
|
1068
|
619
|
0,58
|
90. Павел Дацюк
|
Россия
|
953
|
604
|
0,63
|
93. Алексей Ковалев
|
Россия
|
1316
|
599
|
0,46
|
96. Сергей Гончар
|
Россия
|
1301
|
591
|
0,45
|
100. Александр Овечкин
|
Россия
|
1186
|
587
|
0,49
Кроме того, Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу голов в ворота «Нью-Джерси». Два главных европейских снайпера в истории огорчили «дьяволов» по 36 раз. Главным врагом клуба из Ньюарка остается Майк Гартнер, отличившийся 57 раз.
Лидеры по голам в матчах против «Нью-Джерси»:
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
91
|
57
|
Марио Лемье
|
Канада
|
74
|
47
|
Брайан Троттье
|
Канада
|
92
|
44
|
Майк Босси
|
Канада
|
53
|
40
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
64
|
40
|
Пэт Лафонтен
|
Канада
|
63
|
37
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
65
|
36
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
106
|
36
|
Яри Курри
|
Финляндия
|
50
|
35
|
Томас Сандстрем
|
Швеция
|
57
|
35
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