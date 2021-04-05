Овечкин уже в этом сезоне может побить легендарный рекорд. Осталось забить всего 10 голов

Сейчас Александр — на втором месте в истории НХЛ по шайбам в большинстве.

Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в гостевом матче против «Нью-Джерси» и сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна до шести голов. Российский форвард, забросивший в 1186 матчах 725 шайб, уже в нынешнем сезоне может не только войти в историческую пятерку, но и атаковать результат Бретта Халла, который с 741 голом занимает четвертое место.

Лучшие снайперы в истории НХЛ:

Игрок Страна Матчи Голы В среднем Уэйн Гретцки Канада 1487 894 0,60 Горди Хоу Канада 1767 801 0,45 Яромир Ягр Чехия 1733 766 0,44 Бретт Халл США 1269 741 0,58 Марсель Дионн Канада 1348 731 0,54 Александр Овечкин Россия 1186 725 0,61 Фил Эспозито Канада 1282 717 0,56 Майк Гартнер Канада 1432 708 0,49 Марк Мессье Канада 1756 694 0,40 Стив Айзерман Канада 1514 692 0,46

Но если от снайперского рекорда Уэйна Гретцки Овечкина на данный момент отделяют 169 голов, то лучший результат по шайбам в большинстве находится совсем рядом. Реализовав удаление Дмитрия Куликова, капитан «Вашингтона» в 265-й раз наказал соперников за недисциплинированность и сравнялся по голам в численном преимуществе с Халлом. Выше пары суперснайперов располагается только Дэйв Андрейчак, реализовавший большинство 274 раза.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве:

Игрок Страна Матчи Голы Голы в большинстве Дэйв Андрейчак Канада 1639 640 274 Александр Овечкин Россия 1186 725 265 Бретт Халл США 1269 741 265 Теему Селянне Финляндия 1451 684 255 Люк Робитайл Канада 1431 668 247 Фил Эспозито Канада 1282 717 246 Марио Лемье Канада 915 690 237 Брэндан Шэнахэн Канала 1524 656 237 Марсель Дионн Канада 1348 731 234 Дино Сиссарелли Канада 1232 507 232

Две голевые передачи позволили Овечкину сравняться в списке лучших ассистентов лиги с занимающим 99-е место Полом Карией. В сезоне-2020/21 Александр Великий вполне может войти в пятерку лучших российских ассистентов: от Сергея Гончара он сейчас отстает на четыре передачи, от Алексея Ковалева — на 12. Рекорд страны удерживает Сергей Федоров, который ассистировал партнерам 696 раз, что позволяет ему занимать 59-е место в истории.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ:

Игрок Страна Матчи Передачи Ср. Уэйн Гретцки Канада 1487 1963 1,32 Рон Фрэнсис Канада 1731 1249 0,72 Марк Мессье Канада 1756 1193 0,68 Рэй Бурк Канада 1733 1169 0,73 Яромир Ягр Чехия 1733 1155 0,67 Пол Коффи Канада 1409 1135 0,81 Джо Торнтон Канада 1662 1098 0,66 Адам Оутс Канада 1337 1079 0,81 Стив Айзерман Канада 1514 1063 0,70 Горди Хоу Канада 1767 1049 0,59 59. Сергей Федоров Россия 1248 696 0,56 64. Евгений Малкин Россия 936 676 0,72 84. Сергей Зубов Россия 1068 619 0,58 90. Павел Дацюк Россия 953 604 0,63 93. Алексей Ковалев Россия 1316 599 0,46 96. Сергей Гончар Россия 1301 591 0,45 100. Александр Овечкин Россия 1186 587 0,49

Кроме того, Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу голов в ворота «Нью-Джерси». Два главных европейских снайпера в истории огорчили «дьяволов» по 36 раз. Главным врагом клуба из Ньюарка остается Майк Гартнер, отличившийся 57 раз.

Лидеры по голам в матчах против «Нью-Джерси»: