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Овечкин уже в этом сезоне может побить легендарный рекорд. Осталось забить всего 10 голов

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Александр Овечкин. Фото instagram.com/capitals
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Сейчас Александр — на втором месте в истории НХЛ по шайбам в большинстве.

Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в гостевом матче против «Нью-Джерси» и сократил отставание от занимающего пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Марселя Дионна до шести голов. Российский форвард, забросивший в 1186 матчах 725 шайб, уже в нынешнем сезоне может не только войти в историческую пятерку, но и атаковать результат Бретта Халла, который с 741 голом занимает четвертое место.

Лучшие снайперы в истории НХЛ:

Игрок

Страна

Матчи

Голы

В среднем

Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

0,60

Горди Хоу

Канада

1767

801

0,45

Яромир Ягр

Чехия

1733

766

0,44

Бретт Халл

США

1269

741

0,58

Марсель Дионн

Канада

1348

731

0,54

Александр Овечкин

Россия

1186

725

0,61

Фил Эспозито

Канада

1282

717

0,56

Майк Гартнер

Канада

1432

708

0,49

Марк Мессье

Канада

1756

694

0,40

Стив Айзерман

Канада

1514

692

0,46

Но если от снайперского рекорда Уэйна Гретцки Овечкина на данный момент отделяют 169 голов, то лучший результат по шайбам в большинстве находится совсем рядом. Реализовав удаление Дмитрия Куликова, капитан «Вашингтона» в 265-й раз наказал соперников за недисциплинированность и сравнялся по голам в численном преимуществе с Халлом. Выше пары суперснайперов располагается только Дэйв Андрейчак, реализовавший большинство 274 раза.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве:

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Голы в большинстве

Дэйв Андрейчак

Канада

1639

640

274

Александр Овечкин

Россия

1186

725

265

Бретт Халл

США

1269

741

265

Теему Селянне

Финляндия

1451

684

255

Люк Робитайл

Канада

1431

668

247

Фил Эспозито

Канада

1282

717

246

Марио Лемье

Канада

915

690

237

Брэндан Шэнахэн

Канала

1524

656

237

Марсель Дионн

Канада

1348

731

234

Дино Сиссарелли

Канада

1232

507

232

Две голевые передачи позволили Овечкину сравняться в списке лучших ассистентов лиги с занимающим 99-е место Полом Карией. В сезоне-2020/21 Александр Великий вполне может войти в пятерку лучших российских ассистентов: от Сергея Гончара он сейчас отстает на четыре передачи, от Алексея Ковалева — на 12. Рекорд страны удерживает Сергей Федоров, который ассистировал партнерам 696 раз, что позволяет ему занимать 59-е место в истории.

Лучшие ассистенты в истории НХЛ:

Игрок

Страна

Матчи

Передачи

Ср.

Уэйн Гретцки

Канада

1487

1963

1,32

Рон Фрэнсис

Канада

1731

1249

0,72

Марк Мессье

Канада

1756

1193

0,68

Рэй Бурк

Канада

1733

1169

0,73

Яромир Ягр

Чехия

1733

1155

0,67

Пол Коффи

Канада

1409

1135

0,81

Джо Торнтон

Канада

1662

1098

0,66

Адам Оутс

Канада

1337

1079

0,81

Стив Айзерман

Канада

1514

1063

0,70

Горди Хоу

Канада

1767

1049

0,59

59. Сергей Федоров

Россия

1248

696

0,56

64. Евгений Малкин

Россия

936

676

0,72

84. Сергей Зубов

Россия

1068

619

0,58

90. Павел Дацюк

Россия

953

604

0,63

93. Алексей Ковалев

Россия

1316

599

0,46

96. Сергей Гончар

Россия

1301

591

0,45

100. Александр Овечкин

Россия

1186

587

0,49

Кроме того, Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром по числу голов в ворота «Нью-Джерси». Два главных европейских снайпера в истории огорчили «дьяволов» по 36 раз. Главным врагом клуба из Ньюарка остается Майк Гартнер, отличившийся 57 раз.

Лидеры по голам в матчах против «Нью-Джерси»:

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Майк Гартнер

Канада

91

57

Марио Лемье

Канада

74

47

Брайан Троттье

Канада

92

44

Майк Босси

Канада

53

40

Марсель Дионн

Канада

64

40

Пэт Лафонтен

Канада

63

37

Александр Овечкин

Россия

65

36

Яромир Ягр

Чехия

106

36

Яри Курри

Финляндия

50

35

Томас Сандстрем

Швеция

57

35

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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