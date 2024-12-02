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Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

Овечкин приступил к тренировкам на льду после перелома малоберцовой кости
Роман Кольцов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Позитивные новости.

Прекрасная новость для российских фанатов хоккея: капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернулся к занятиям на льду после травмы. 39-летний форвард вышел на легкую раскатку, рассказал журналист Тарик Эль-Башир в своих соцсетях.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Каждый чувствует это разочарование». «Вашингтон» переживает травму Овечкина

Все по плану

Нападающий принял участие в утренней тренировке команды. На видео, опубликованном инсайдером, он в одиночестве скользит по льду с клюшкой в руках.

«Алекс Овечкин — на легкой раскатке. Вот он, в спортивном костюме на утренней тренировке», — написал Эль-Башир.

Представитель хоккеиста Глеб Чистяков в разговоре с «СЭ» заявил, что Овечкин старается побыстрее восстановиться.

«Все неплохо, все по плану. Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит. Надеемся, что будут позитивные новости», — сказал Чистяков «СЭ».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Самая тяжелая травма в карьере

Александр травмировался в игре регулярного чемпионата КХЛ с «Ютой» (6:2) в середине ноября. Овечкин получил болезненный удар по ноге после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном и не смог продолжить встречу.

Сначала пришла информация, что капитан «Вашингтона» вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.

Как сообщили позднее, наш нападающий получил перелом малоберцовой кости левой ноги и выбыл на 4-6 недель. Тем обиднее, ведь российская звезда набрала отличный ход. В двух матчах перед травмой у него было пять голов.

Эта травма — официально самая тяжелая за всю 20-летнюю карьеру Александра в НХЛ. Ранее он не пропускал больше шести встреч подряд.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин посетил матч НБА &laquo;Уизардс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Селтикс&raquo;. Травмированный Овечкин посетил матч НБА. Сделал фото с фанатами и выпил пива

Не терял времени зря

Сам Овечкин не пал духом после повреждения . В ночь с 22 на 23 ноября он посетил матч НБА «Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс», попав в объективы камер со стаканом пива. У Александра было прекрасное настроение: он ходил без костылей, много улыбался и не отказывал в просьбах сделать селфи желающим.

Кроме того, в третьей четверти на экране включили хайлайты с участием хоккеиста — болельщики на арене в Вашингтоне громко поаплодировали местной легенде. Матч завершился в пользу действующих чемпионов НБА — 108:96.

Потом Овечкин отправился с «Кэпиталз» на выездные матчи с «Флоридой» и «Тампой». Команду в этом турне поддерживали отцы хоккеистов, а капитан встречал партнеров в раздевалке и на выходе со льда.

Похоже, возвращение Александра на лед в матче НХЛ мы увидим уже совсем скоро. А значит, продолжится погоня за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился 894 раза. На счету Ови 868 голов, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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