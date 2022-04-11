Овечкин может побить исторический рекорд. И установить лучший результат среди ветеранов по голам за сезон

Очередные достижения капитана «Вашингтона»

Гол в ворота «Бостона» стал для Александра Овечкина 45-м в сезоне и 775-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 26 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 119.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок Страна Матчи Голы В среднем 1. Уэйн Гретцки Канада 1487 894 0,60 2. Горди Хоу Канада 1767 801 0,45 3. Александр Овечкин Россия 1267 775 0,61 4. Яромир Ягр Чехия 1733 766 0,44 5. Бретт Халл США 1269 741 0,58 6. Марсель Дионн Канада 1348 731 0,54 7. Фил Эспозито Канада 1282 717 0,56 8. Майк Гартнер Канада 1432 708 0,49 9. Марк Мессье Канада 1756 694 0,40 10. Стив Айзерман Канада 1514 692 0,46

Овечкин в девятый раз в сезоне поразил оставленные голкипером ворота и повторил рекорд лиги, который более 20 лет принадлежал другому российскому форварду Павлу Буре. Правда, нападающий «Флориды» в регулярке-1999/00 провел 74 матча, тогда как у Овечкина на счету 70 игр. Побороться за историческое достижение в теории может еще и Андрей Свечников. Молодой нападающий «Каролины» в нынешнем сезоне отправил шайбу в пустую рамку семь раз.

Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон

Игрок Сезон Команда Матчи Голы в пустые ворота Александр Овечкин 2021/22 Вашингтон 70 9 Павел Буре 1999/00 Флорида 74 9 Кейт Ткачак 1996/97 Финикс 81 8 Андрей Свечников 2021/22 Каролина 69 7 Марио Лемье 1988/89 Питтсбург 76 7 Михаэль Грабнер 2017/18 Рейнджерс, Нью-Джерси 80 7

По общему числу голов в пустые ворота Овечкин по-прежнему занимает второе место, хотя до достижения Уэйна Гретцки ему осталось восемь шайб — на одну меньше, чем получилось забить в нынешнем сезоне. Буре, кстати, в общем рейтинге делит девятое место с Брайаном Троттье (по 28 шайб), 22-летний Свечников (17) уже добрался до 47-й позиции.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

Игрок Страна Матчи Голы Голы в пустые % Уэйн Гретцки Канада 1487 894 56 6,26 Александр Овечкин Россия 1267 775 48 6,19 Мариан Хосса Словакия 1309 525 40 7,62 Марио Лемье Канада 915 690 33 4,78 Джером Игинла Канада 1554 625 32 5,12 Эрик Стаал Канада 1293 441 31 7,03 Брэд Маршан Канада 865 350 30 8,57 Джо Торнтон Канада 1710 430 29 6,74 Павел Буре Россия 702 437 28 6,41 Брайан Троттье Канада 1279 524 28 5,34

Другой рекорд НХЛ Овечкин в очередной раз обновил. Капитан «Вашингтона» в 12-й раз в карьере добрался до отметки 45 голов за регулярный чемпионат. Никому ранее удавалось оформить десяти 45-голевых сезонов. По девять набралось у Майка Босси и Уэйна Гретцки, по восемь — у Марио Лемье и Марселя Дионна. Кстати, полтинников Овечкин выбил всего восемь, тогда как Босси и Гретцки никогда не останавливались между 45 и 50 голами.

Игроки, забивавшие 45 голов в шести и более сезонах

Игрок Страна Сезоны в НХЛ Голы Сезоны 45+ Александр Овечкин Россия 17 775 12 Майк Босси Канада 10 573 9 Уэйн Гретцки Канада 20 894 9 Марио Лемье Канада 17 690 8 Марсель Дионн Канада 18 731 8 Мишель Гуле Канада 15 548 6 Ги Лефлер Канада 17 560 6 Фил Эспоззито Канада 18 717 6 Люк Робитайл Канада 19 668 6 Майк Гартнер Канада 19 708 6 Стив Айзерман Канада 22 692 6

Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин занимает второе место по сезонной результативности. Форвард «Вашингтона» уже превзошел 40-летнего Горди Хоу и наметился на результат Теему Селянне, который в 36 лет отметился 48 голами.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет

Сезон Игрок Возраст Матчи Голы 2006/07 Теему Селянне 36 82 48 2021/22 Александр Овечкин 36 70 45 1968/69 Горди Хоу 40 76 44 1978/79 Фил Эспозито 36 80 42 1972/73 Джонни Бюсик 37 78 40 2005/06 Брэндан Шэнахэн 36 82 40 1967/68 Горди Хоу 39 74 39 2000/01 Бретт Халл 36 79 39 1993/94 Джо Маллен 36 84 38 2002/03 Бретт Халл 38 82 37

Овечкин — один из трех игроков, которым удалось набрать 1400 очков после 1 января 2001 года. В списке лучших бомбардиров XXI Александр на три балла опережает Сидни Кросби и на четыре очка отстает от ветеран из «Флориды» Джо Торнтона, который только однажды вышел на лед в апреле 2022 года.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке