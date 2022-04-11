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Сегодня, 05:50

Овечкин может побить исторический рекорд. И установить лучший результат среди ветеранов по голам за сезон

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Очередные достижения капитана «Вашингтона»

Гол в ворота «Бостона» стал для Александра Овечкина 45-м в сезоне и 775-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 26 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 119.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Голы

В среднем

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

0,60

2. Горди Хоу

Канада

1767

801

0,45

3. Александр Овечкин

Россия

1267

775

0,61

4. Яромир Ягр

Чехия

1733

766

0,44

5. Бретт Халл

США

1269

741

0,58

6. Марсель Дионн

Канада

1348

731

0,54

7. Фил Эспозито

Канада

1282

717

0,56

8. Майк Гартнер

Канада

1432

708

0,49

9. Марк Мессье

Канада

1756

694

0,40

10. Стив Айзерман

Канада

1514

692

0,46

Овечкин в девятый раз в сезоне поразил оставленные голкипером ворота и повторил рекорд лиги, который более 20 лет принадлежал другому российскому форварду Павлу Буре. Правда, нападающий «Флориды» в регулярке-1999/00 провел 74 матча, тогда как у Овечкина на счету 70 игр. Побороться за историческое достижение в теории может еще и Андрей Свечников. Молодой нападающий «Каролины» в нынешнем сезоне отправил шайбу в пустую рамку семь раз.

Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон

Игрок

Сезон

Команда

Матчи

Голы в пустые ворота

Александр Овечкин

2021/22

Вашингтон

70

9

Павел Буре

1999/00

Флорида

74

9

Кейт Ткачак

1996/97

Финикс

81

8

Андрей Свечников

2021/22

Каролина

69

7

Марио Лемье

1988/89

Питтсбург

76

7

Михаэль Грабнер

2017/18

Рейнджерс, Нью-Джерси

80

7

По общему числу голов в пустые ворота Овечкин по-прежнему занимает второе место, хотя до достижения Уэйна Гретцки ему осталось восемь шайб — на одну меньше, чем получилось забить в нынешнем сезоне. Буре, кстати, в общем рейтинге делит девятое место с Брайаном Троттье (по 28 шайб), 22-летний Свечников (17) уже добрался до 47-й позиции.

Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Голы в пустые

%

Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

56

6,26

Александр Овечкин

Россия

1267

775

48

6,19

Мариан Хосса

Словакия

1309

525

40

7,62

Марио Лемье

Канада

915

690

33

4,78

Джером Игинла

Канада

1554

625

32

5,12

Эрик Стаал

Канада

1293

441

31

7,03

Брэд Маршан

Канада

865

350

30

8,57

Джо Торнтон

Канада

1710

430

29

6,74

Павел Буре

Россия

702

437

28

6,41

Брайан Троттье

Канада

1279

524

28

5,34

Другой рекорд НХЛ Овечкин в очередной раз обновил. Капитан «Вашингтона» в 12-й раз в карьере добрался до отметки 45 голов за регулярный чемпионат. Никому ранее удавалось оформить десяти 45-голевых сезонов. По девять набралось у Майка Босси и Уэйна Гретцки, по восемь — у Марио Лемье и Марселя Дионна. Кстати, полтинников Овечкин выбил всего восемь, тогда как Босси и Гретцки никогда не останавливались между 45 и 50 голами.

Игроки, забивавшие 45 голов в шести и более сезонах

Игрок

Страна

Сезоны в НХЛ

Голы

Сезоны 45+

Александр Овечкин

Россия

17

775

12

Майк Босси

Канада

10

573

9

Уэйн Гретцки

Канада

20

894

9

Марио Лемье

Канада

17

690

8

Марсель Дионн

Канада

18

731

8

Мишель Гуле

Канада

15

548

6

Ги Лефлер

Канада

17

560

6

Фил Эспоззито

Канада

18

717

6

Люк Робитайл

Канада

19

668

6

Майк Гартнер

Канада

19

708

6

Стив Айзерман

Канада

22

692

6

Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин занимает второе место по сезонной результативности. Форвард «Вашингтона» уже превзошел 40-летнего Горди Хоу и наметился на результат Теему Селянне, который в 36 лет отметился 48 голами.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет

Сезон

Игрок

Возраст

Матчи

Голы

2006/07

Теему Селянне

36

82

48

2021/22

Александр Овечкин

36

70

45

1968/69

Горди Хоу

40

76

44

1978/79

Фил Эспозито

36

80

42

1972/73

Джонни Бюсик

37

78

40

2005/06

Брэндан Шэнахэн

36

82

40

1967/68

Горди Хоу

39

74

39

2000/01

Бретт Халл

36

79

39

1993/94

Джо Маллен

36

84

38

2002/03

Бретт Халл

38

82

37

Овечкин — один из трех игроков, которым удалось набрать 1400 очков после 1 января 2001 года. В списке лучших бомбардиров XXI Александр на три балла опережает Сидни Кросби и на четыре очка отстает от ветеран из «Флориды» Джо Торнтона, который только однажды вышел на лед в апреле 2022 года.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1. Джо Торнтон

Канада

1463

1407 (376+1031)

2. Александр Овечкин

Россия

1267

1403 (775+628)

3. Сидни Кросби

Канада

1100

1400 (514+886)

4. Патрик Кейн

США

1097

1170 (426+744)

5. Евгений Малкин

Россия

977

1141 (441+700)

6. Джером Игинла

Канада

1205

1069 (521+548)

7. Анже Копитар

Словения

1203

1061 (364+697)

8. Хенрик Седин

Швеция

1292

1056 (235+821)

9. Патрик Марло

Канада

1507

1053 (498+555)

10. Эрик Стаал

Канада

1293

1034 (441+593)
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 73 34 39 79
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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Каролина – Анахайм
 5 : 2
11.04 02:00
Чикаго – Даллас
 4 : 6
11.04 02:30
Оттава – Виннипег
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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