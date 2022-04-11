Овечкин может побить исторический рекорд. И установить лучший результат среди ветеранов по голам за сезон
Гол в ворота «Бостона» стал для Александра Овечкина 45-м в сезоне и 775-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 26 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 119.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
В среднем
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
0,60
|
2. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
0,45
|
3. Александр Овечкин
|
Россия
|
1267
|
775
|
0,61
|
4. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
0,44
|
5. Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
0,58
|
6. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
0,54
|
7. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
0,56
|
8. Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
0,49
|
9. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
0,40
|
10. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
0,46
Овечкин в девятый раз в сезоне поразил оставленные голкипером ворота и повторил рекорд лиги, который более 20 лет принадлежал другому российскому форварду Павлу Буре. Правда, нападающий «Флориды» в регулярке-1999/00 провел 74 матча, тогда как у Овечкина на счету 70 игр. Побороться за историческое достижение в теории может еще и Андрей Свечников. Молодой нападающий «Каролины» в нынешнем сезоне отправил шайбу в пустую рамку семь раз.
Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон
|
Игрок
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Голы в пустые ворота
|
Александр Овечкин
|
2021/22
|
Вашингтон
|
70
|
9
|
Павел Буре
|
1999/00
|
Флорида
|
74
|
9
|
Кейт Ткачак
|
1996/97
|
Финикс
|
81
|
8
|
Андрей Свечников
|
2021/22
|
Каролина
|
69
|
7
|
Марио Лемье
|
1988/89
|
Питтсбург
|
76
|
7
|
Михаэль Грабнер
|
2017/18
|
Рейнджерс, Нью-Джерси
|
80
|
7
По общему числу голов в пустые ворота Овечкин по-прежнему занимает второе место, хотя до достижения Уэйна Гретцки ему осталось восемь шайб — на одну меньше, чем получилось забить в нынешнем сезоне. Буре, кстати, в общем рейтинге делит девятое место с Брайаном Троттье (по 28 шайб), 22-летний Свечников (17) уже добрался до 47-й позиции.
Лидеры НХЛ по голам в пустые ворота
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в пустые
|
%
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
56
|
6,26
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
1267
|
775
|
48
|
6,19
|
Мариан Хосса
|
Словакия
|
1309
|
525
|
40
|
7,62
|
Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
690
|
33
|
4,78
|
Джером Игинла
|
Канада
|
1554
|
625
|
32
|
5,12
|
Эрик Стаал
|
Канада
|
1293
|
441
|
31
|
7,03
|
Брэд Маршан
|
Канада
|
865
|
350
|
30
|
8,57
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
1710
|
430
|
29
|
6,74
|
Павел Буре
|
Россия
|
702
|
437
|
28
|
6,41
|
Брайан Троттье
|
Канада
|
1279
|
524
|
28
|
5,34
Другой рекорд НХЛ Овечкин в очередной раз обновил. Капитан «Вашингтона» в 12-й раз в карьере добрался до отметки 45 голов за регулярный чемпионат. Никому ранее удавалось оформить десяти 45-голевых сезонов. По девять набралось у Майка Босси и Уэйна Гретцки, по восемь — у Марио Лемье и Марселя Дионна. Кстати, полтинников Овечкин выбил всего восемь, тогда как Босси и Гретцки никогда не останавливались между 45 и 50 голами.
Игроки, забивавшие 45 голов в шести и более сезонах
|
Игрок
|
Страна
|
Сезоны в НХЛ
|
Голы
|
Сезоны 45+
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
17
|
775
|
12
|
Майк Босси
|
Канада
|
10
|
573
|
9
|
Уэйн Гретцки
|
Канада
|
20
|
894
|
9
|
Марио Лемье
|
Канада
|
17
|
690
|
8
|
Марсель Дионн
|
Канада
|
18
|
731
|
8
|
Мишель Гуле
|
Канада
|
15
|
548
|
6
|
Ги Лефлер
|
Канада
|
17
|
560
|
6
|
Фил Эспоззито
|
Канада
|
18
|
717
|
6
|
Люк Робитайл
|
Канада
|
19
|
668
|
6
|
Майк Гартнер
|
Канада
|
19
|
708
|
6
|
Стив Айзерман
|
Канада
|
22
|
692
|
6
Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин занимает второе место по сезонной результативности. Форвард «Вашингтона» уже превзошел 40-летнего Горди Хоу и наметился на результат Теему Селянне, который в 36 лет отметился 48 голами.
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет
|
Сезон
|
Игрок
|
Возраст
|
Матчи
|
Голы
|
2006/07
|
Теему Селянне
|
36
|
82
|
48
|
2021/22
|
Александр Овечкин
|
36
|
70
|
45
|
1968/69
|
Горди Хоу
|
40
|
76
|
44
|
1978/79
|
Фил Эспозито
|
36
|
80
|
42
|
1972/73
|
Джонни Бюсик
|
37
|
78
|
40
|
2005/06
|
Брэндан Шэнахэн
|
36
|
82
|
40
|
1967/68
|
Горди Хоу
|
39
|
74
|
39
|
2000/01
|
Бретт Халл
|
36
|
79
|
39
|
1993/94
|
Джо Маллен
|
36
|
84
|
38
|
2002/03
|
Бретт Халл
|
38
|
82
|
37
Овечкин — один из трех игроков, которым удалось набрать 1400 очков после 1 января 2001 года. В списке лучших бомбардиров XXI Александр на три балла опережает Сидни Кросби и на четыре очка отстает от ветеран из «Флориды» Джо Торнтона, который только однажды вышел на лед в апреле 2022 года.
Лидеры по набранным очкам в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Джо Торнтон
|
Канада
|
1463
|
1407 (376+1031)
|
2. Александр Овечкин
|
Россия
|
1267
|
1403 (775+628)
|
3. Сидни Кросби
|
Канада
|
1100
|
1400 (514+886)
|
4. Патрик Кейн
|
США
|
1097
|
1170 (426+744)
|
5. Евгений Малкин
|
Россия
|
977
|
1141 (441+700)
|
6. Джером Игинла
|
Канада
|
1205
|
1069 (521+548)
|
7. Анже Копитар
|
Словения
|
1203
|
1061 (364+697)
|
8. Хенрик Седин
|
Швеция
|
1292
|
1056 (235+821)
|
9. Патрик Марло
|
Канада
|
1507
|
1053 (498+555)
|
10. Эрик Стаал
|
Канада
|
1293
|
1034 (441+593)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|73
|47
|26
|102
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|74
|26
|48
|63
|7
|Оттава
|72
|26
|46
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|71
|44
|27
|94
|3
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|72
|41
|31
|86
|6
|Виннипег
|73
|34
|39
|79
|7
|Чикаго
|72
|24
|48
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|74
|38
|36
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|74
|29
|45
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|4 : 6
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|3 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|50
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14