Овечкин взял передышку? Он попал в ковид-протокол и вновь не поедет на Матч звезд

Без капитана «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Голы: Драйзайтль — 32 (Сиси, Маклеод), 1:30 — 0:1. Кейн — 2 (Кит, Сиси), 3:01 — 0:2. Макдэвид — 23 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:07 — 0:3. Эллер — 8 (Шульц), 7:36 — 1:3. Шири — 11 (Фехервари, Бэкстрем), 29:16 — 2:3. Кузнецов — 14, 42:48 — 3:3. Нюджент-Хопкинс — 5 (мен., Хаймэн), 55:57 — 3:4. Нюджент-Хопкинс — 6 (п.в., Кейн, Кит), 58:55 — 3:5.

Вратари: Самсонов (Копли, 5:07, 58:48 — 58:55, 59:13) — Коскинен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+11+10) — 27 (12+5+10).

Наши: Кузнецов (18.12/3/-2), Орлов (19.57/1/0) — -.

Вашингтон. Capital One Arena.

Ночью состоялась встреча между «Вашингтоном» и «Эдмонтоном», которую многие болельщики ждали с большим нетерпением. Последний раз команды встречались более двух лет назад и выдали настоящее зрелище. Тогда Александр Овечкин и Леон Драйзайтль сделали по дублю, Коннор Макдэвид добавил еще один гол, а исход противостояния решился только в овертайме. К сожалению, в этот раз российский нападающий не смог выйти на очную дуэль с немцем, который сегодня забросил 32-ю шайбу и увеличил отрыв от Александра в снайперской гонке сезона.

Капитан «Вашингтона» сдал положительный тест на коронавирус всего за несколько часов до матча. Овечкин оставался последним игроком основного состава «Кэпиталз», который не пропустил ни одной встречи в этом сезоне. Ирония ситуации заключается еще и в том, что все случилось в последний день, когда игроки НХЛ должны были проходить обязательное тестирование. С сегодняшнего дня в силу вступают новые правила лиги по ковид-протоколам: теперь ПЦР-тесты будут сдавать только те хоккеисты, у которых проявляются симптомы болезни, а также в случае пересечения командами границы между США и Канадой.

Подробностей о самочувствии Александра нет, но вряд ли он тяжело болен. Как показывает практика, большинство игроков лиги с положительными результатами тестов даже не испытывали никакой симптоматики и смогли вернуться на лед довольно быстро. К счастью, изменения в правилах коснулись также сроков карантина, который с недавних пор сокращен с десяти дней до пяти. При отсутствии симптомов заболевания после изоляции хоккеист или сотрудник клуба при ряде некоторых условий может снова приступить к работе, тренировкам или участвовать в играх. Так что не стоит паниковать раньше времени и строить теории о том, что Уэйн Гретцки навел на россиянина порчу.

Для Овечкина это попадание в ковид-протокол стало уже вторым. В январе прошлого сезона во время выездной серии произошла скандальная ситуация, когда Александр вместе с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Ильей Самсоновым нарушили меры безопасности, включающие в себя отсутствие ношения масок и взаимодействие между собой без соблюдения социальной дистанции. В итоге НХЛ наложила на «Вашингтон» штраф в размере ста тысяч долларов, а игроки получили дисквалификацию. Овечкин не заболел, однако Самсонов вскоре после инцидента сдал положительный тест на коронавирус.

Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, and Ilya Samsonov will miss the next four games at least.



Peter Laviolette: «We knew the rules.» https://t.co/aeyM2yIHzQ — RMNB (@rmnb) January 21, 2021

За свою 16-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин пропустил всего 42 игры, из которых лишь 24 — из-за травм. На данный момент пауза должна пойти Александру на пользу. Его безголевая серия составляет уже четыре матча, а в последний раз форвард забрасывал, да и вообще набирал очки 22 января во встрече с «Оттавой». В свои годы нападающий выдал лучший старт сезона за карьеру в лиге, и тело ожидаемо требует небольшую передышку. Причем Овечкин неоднократно сталкивался со спадом своей формы именно в январе — феврале. За столько лет у него выработались определенные биоритмы и обмануть собственный организм не получится даже у такого уникального спортсмена.

В чем можно не сомневаться, так это в том, что Александр совершенно не расстроен отсутствием возможности отправиться на Матч звезд НХЛ, который пройдет в эти выходные в Лас-Вегасе. Овечкин уже в восьмой раз был выбран для участия в этом мероприятии и стал капитаном команды столичного дивизиона. Отношение российского нападающего к звездным уикендам давно всем известно. В 2018 и 2019 годах капитан «Вашингтона» предпочел им одноматчевую дисквалификацию и, судя по всему, никогда не жалел о своем выборе.

Впрочем, не согласиться с Овечкиным в данной ситуации трудно. Матчи звезд могут быть интересны более молодым игрокам, которые еще не успели насладиться атмосферой лиги. Александра такими вещами уже давно не удивить, ведь на свой первый Матч звезд НХЛ он попал еще в 2007-м. Теперь в 36 лет перед форвардом стоят совершенно другие задачи. «Если бы мне был 21 год! Решение отказаться от участия было непростым, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона, мне необходимо быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах. Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и моей команды», — говорил россиянин три года назад. Актуальность его слова не потеряли и сегодня.

Остается лишь пожелать Александру здоровья. Нынешний регулярный чемпионат у его команды складывается непросто, и помощь опытного капитана дня партнеров сейчас особенно важна. Через шесть дней «Вашингтон» примет дома «Коламбус», а затем отправится на выезд в Монреаль. У Овечкина есть время на отдых и восстановление. Главное — поскорее сдать отрицательный тест на коронавирус. Пора возвращаться в снайперскую гонку, а то многие уже заскучали.