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Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы

Александр Овечкин может пропустить из-за травмы несколько недель
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче «Юта» — «Вашингтон» (2:6) 19 ноября в Солт-Лейк-Сити.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче «Юта» — «Вашингтон» (2:6) 19 ноября в Солт-Лейк-Сити.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Впрочем, остается надежда на быстрое восстановление.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы пропустит несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Вероятно, российский форвард не сможет помочь столичной команде примерно в десяти матчах НХЛ.

Александр Овечкин: дубль и&nbsp;травма в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) 19&nbsp;ноября в&nbsp;Солт-Лейк-Сити. «Это отстой». Овечкин сделал дубль, но закончил матч из-за травмы

Что случилось

Во вторник 39-летний форвард оформил дубль в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (6:2), после чего получил травму. В третьем периоде Овечкин получил болезненный удар по ноге после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном, которое вряд ли можно назвать умышленым, и упал на лед. Российский нападающий покинул площадку с помощью партнеров.

Вечером «Кэпиталз» сообщили о характере повреждения Овечкина и приблизительных сроках его восстановления:

«Капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин получил травму голеностопа во время вчерашней игры и вернется в строй в ближайшие недели. В среду Овечкин пройдет в Вашингтоне дополнительное обследование у врачей команды», — говорится в заявлении клуба.

26 голов до рекорда Гретцки

Травма Овечкина случилась в самый неподходящий момент. Российский нападающий находится в блестящей форме: с 15 шайбами он лидирует в снайперской гонке НХЛ, причем в последних двух матчах Овечкин оформил хет-трик и дубль.

Фантастический старт сезона позволил Александру еще ближе подобраться к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ: сейчас на счету Овечкина 868 голов. До канадца осталось всего 26 шайб, до единоличного рекорда — 27. При текущем темпе здоровый Овечкин мог бы взять планку уже в текущем сезоне.

Овечкин — железный

Регулярный чемпионат продолжается, «Вашингтон» проводит по несколько матчей в неделю. Официальная формулировка клуба не позволяет точно сказать, когда вернется капитан «Столичных». Если на восстановление уйдет ровно три недели, то Александр пропустит 9 матчей «Вашингтона».

Отметим, что Овечкин всегда выделялся не только результативностью, но и богатырским здоровьем. За всю карьеру он пропустил только 59 матчей «Вашингтона», из них — только 35 из-за травм. Максимум за раз — шесть игр (в 2009 году после столкновения с Джейсоном Чимерой).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Миннесота 17 11 6 25
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