Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы пропустит несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба «Кэпиталз». Вероятно, российский форвард не сможет помочь столичной команде примерно в десяти матчах НХЛ.
Что случилось
Во вторник 39-летний форвард оформил дубль в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (6:2), после чего получил травму. В третьем периоде Овечкин получил болезненный удар по ноге после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном, которое вряд ли можно назвать умышленым, и упал на лед. Российский нападающий покинул площадку с помощью партнеров.
Вечером «Кэпиталз» сообщили о характере повреждения Овечкина и приблизительных сроках его восстановления:
«Капитан «Кэпиталз» Алекс Овечкин получил травму голеностопа во время вчерашней игры и вернется в строй в ближайшие недели. В среду Овечкин пройдет в Вашингтоне дополнительное обследование у врачей команды», — говорится в заявлении клуба.
26 голов до рекорда Гретцки
Травма Овечкина случилась в самый неподходящий момент. Российский нападающий находится в блестящей форме: с 15 шайбами он лидирует в снайперской гонке НХЛ, причем в последних двух матчах Овечкин оформил хет-трик и дубль.
Фантастический старт сезона позволил Александру еще ближе подобраться к рекорду Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ: сейчас на счету Овечкина 868 голов. До канадца осталось всего 26 шайб, до единоличного рекорда — 27. При текущем темпе здоровый Овечкин мог бы взять планку уже в текущем сезоне.
Овечкин — железный
Регулярный чемпионат продолжается, «Вашингтон» проводит по несколько матчей в неделю. Официальная формулировка клуба не позволяет точно сказать, когда вернется капитан «Столичных». Если на восстановление уйдет ровно три недели, то Александр пропустит 9 матчей «Вашингтона».
Отметим, что Овечкин всегда выделялся не только результативностью, но и богатырским здоровьем. За всю карьеру он пропустил только 59 матчей «Вашингтона», из них — только 35 из-за травм. Максимум за раз — шесть игр (в 2009 году после столкновения с Джейсоном Чимерой).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|5 : 4 ОТ