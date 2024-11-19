Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит
У Ови — травма голеностопа, в третьем периоде встречи с «Ютой» Александр упал на лед после столкновения с форвардом Джеком Макбейном и покинул площадку только с помощью партнеров.
Вроде бы после игры Александр сумел даже прокатиться. Окажись повреждение серьезным, нападающий не смог бы даже наступать на ногу. Однако было видно, что катание причиняет капитану «Кэпиталз» дискомфорт. И возникает вопрос: сможет ли он после паузы восстановить феноменальную форму, с которой вошел в нынешний сезон?
Осенью 2024-го мы уже не задаемся вопросом, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки, — нам интересно, когда наш хоккеист сделает это. С каждым матчем «Вашингтона» до злосчастной травмы подбирать слова при попытках описать игру Александра в этом сезоне становилось все сложнее и сложнее. Много ли мы знаем людей, которые в 39 лет начинают с 15 голов в 18 встречах? Необязательно быть огромным фанатом Ови, чтобы отдавать должное его уникальности. Даже самый ярый хейтер должен признать, что Александр Михайлович действительно величайший снайпер за всю историю хоккея.
Этой осенью коррективы подхода к летней подготовке (она у форварда, по отзывам из хоккейного мира, стала более ответственной) дали идеальный эффект как раз в тот момент, когда «Вашингтон» стал сильнее в целом. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис не раз говорил, что не позволит своей команде уйти в тотальную перестройку до тех пор, пока любимый «русский сын» не побьет рекорд Гретцки. И американец греческого происхождения вместе с генменеджером Брайаном Маклелланом не просто сдержали слово, но и летом по-настоящему усилили состав, которому так недоставало мастерства в прошлом году.
Приобретения Джейкоба Чикрана, Мэтта Роя, Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане, долгожданное раскрытие большого таланта Дилана Строума, а также прогресс молодых парней вроде Алексея Протаса и Коннора Макмайкла вывели «Столичных» на новый уровень. Если в прошлом сезоне под руководством тренера-дебютанта Спенсера Карбери потолком был выход в плей-офф через попадание в зону wild card, то в этом «Кэпс» вполне способен побороться за первую строчку Столичного дивизиона.
В такой резко похорошевшей обстановке Ови словно снова почувствовал себя на 10 лет моложе. До повреждения статистические модели прогнозировали, что при отсутствии проблем со здоровьем россиянин второй раз в карьере может выбить больше 60 шайб и впервые с 2010 года набрать больше ста очков за регулярку. Да, поверить в такие цифры крайне сложно — даже несмотря на великолепную форму Александра. Однако чем черт не шутит? Овечкину не впервой рвать все шаблоны. Впрочем, куда важнее сейчас просто достичь главной цели и спустить старину Гретцки на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Для величия этого будет достаточно. Травма лишь притормозит великую погоню. Но точно не остановит.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -