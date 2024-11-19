Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит

Во вторник, 19 ноября, стало известно, что из-за повреждения в матче с «Ютой» (5:2), в котором он сделал дубль, Александр Великий выбыл из строя на одну-две недели.

У Ови — травма голеностопа, в третьем периоде встречи с «Ютой» Александр упал на лед после столкновения с форвардом Джеком Макбейном и покинул площадку только с помощью партнеров.

Вроде бы после игры Александр сумел даже прокатиться. Окажись повреждение серьезным, нападающий не смог бы даже наступать на ногу. Однако было видно, что катание причиняет капитану «Кэпиталз» дискомфорт. И возникает вопрос: сможет ли он после паузы восстановить феноменальную форму, с которой вошел в нынешний сезон?

Осенью 2024-го мы уже не задаемся вопросом, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки, — нам интересно, когда наш хоккеист сделает это. С каждым матчем «Вашингтона» до злосчастной травмы подбирать слова при попытках описать игру Александра в этом сезоне становилось все сложнее и сложнее. Много ли мы знаем людей, которые в 39 лет начинают с 15 голов в 18 встречах? Необязательно быть огромным фанатом Ови, чтобы отдавать должное его уникальности. Даже самый ярый хейтер должен признать, что Александр Михайлович действительно величайший снайпер за всю историю хоккея.

Этой осенью коррективы подхода к летней подготовке (она у форварда, по отзывам из хоккейного мира, стала более ответственной) дали идеальный эффект как раз в тот момент, когда «Вашингтон» стал сильнее в целом. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис не раз говорил, что не позволит своей команде уйти в тотальную перестройку до тех пор, пока любимый «русский сын» не побьет рекорд Гретцки. И американец греческого происхождения вместе с генменеджером Брайаном Маклелланом не просто сдержали слово, но и летом по-настоящему усилили состав, которому так недоставало мастерства в прошлом году.

Приобретения Джейкоба Чикрана, Мэтта Роя, Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане, долгожданное раскрытие большого таланта Дилана Строума, а также прогресс молодых парней вроде Алексея Протаса и Коннора Макмайкла вывели «Столичных» на новый уровень. Если в прошлом сезоне под руководством тренера-дебютанта Спенсера Карбери потолком был выход в плей-офф через попадание в зону wild card, то в этом «Кэпс» вполне способен побороться за первую строчку Столичного дивизиона.

В такой резко похорошевшей обстановке Ови словно снова почувствовал себя на 10 лет моложе. До повреждения статистические модели прогнозировали, что при отсутствии проблем со здоровьем россиянин второй раз в карьере может выбить больше 60 шайб и впервые с 2010 года набрать больше ста очков за регулярку. Да, поверить в такие цифры крайне сложно — даже несмотря на великолепную форму Александра. Однако чем черт не шутит? Овечкину не впервой рвать все шаблоны. Впрочем, куда важнее сейчас просто достичь главной цели и спустить старину Гретцки на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Для величия этого будет достаточно. Травма лишь притормозит великую погоню. Но точно не остановит.