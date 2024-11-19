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19 ноября, 23:15

Овечкина не сломать, рекорд Гретцки все равно будет побит

Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустит из-за травмы одну-две недели
Иван Богун
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Во вторник, 19 ноября, стало известно, что из-за повреждения в матче с «Ютой» (5:2), в котором он сделал дубль, Александр Великий выбыл из строя на одну-две недели.

У Ови — травма голеностопа, в третьем периоде встречи с «Ютой» Александр упал на лед после столкновения с форвардом Джеком Макбейном и покинул площадку только с помощью партнеров.

Вроде бы после игры Александр сумел даже прокатиться. Окажись повреждение серьезным, нападающий не смог бы даже наступать на ногу. Однако было видно, что катание причиняет капитану «Кэпиталз» дискомфорт. И возникает вопрос: сможет ли он после паузы восстановить феноменальную форму, с которой вошел в нынешний сезон?

Осенью 2024-го мы уже не задаемся вопросом, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки, — нам интересно, когда наш хоккеист сделает это. С каждым матчем «Вашингтона» до злосчастной травмы подбирать слова при попытках описать игру Александра в этом сезоне становилось все сложнее и сложнее. Много ли мы знаем людей, которые в 39 лет начинают с 15 голов в 18 встречах? Необязательно быть огромным фанатом Ови, чтобы отдавать должное его уникальности. Даже самый ярый хейтер должен признать, что Александр Михайлович действительно величайший снайпер за всю историю хоккея.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Юта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (2:6) 19&nbsp;ноября в&nbsp;Солт-Лейк-Сити. Овечкин выбыл на несколько недель? Травма застала форварда на пике формы

Этой осенью коррективы подхода к летней подготовке (она у форварда, по отзывам из хоккейного мира, стала более ответственной) дали идеальный эффект как раз в тот момент, когда «Вашингтон» стал сильнее в целом. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис не раз говорил, что не позволит своей команде уйти в тотальную перестройку до тех пор, пока любимый «русский сын» не побьет рекорд Гретцки. И американец греческого происхождения вместе с генменеджером Брайаном Маклелланом не просто сдержали слово, но и летом по-настоящему усилили состав, которому так недоставало мастерства в прошлом году.

Приобретения Джейкоба Чикрана, Мэтта Роя, Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Манджапане, долгожданное раскрытие большого таланта Дилана Строума, а также прогресс молодых парней вроде Алексея Протаса и Коннора Макмайкла вывели «Столичных» на новый уровень. Если в прошлом сезоне под руководством тренера-дебютанта Спенсера Карбери потолком был выход в плей-офф через попадание в зону wild card, то в этом «Кэпс» вполне способен побороться за первую строчку Столичного дивизиона.

В такой резко похорошевшей обстановке Ови словно снова почувствовал себя на 10 лет моложе. До повреждения статистические модели прогнозировали, что при отсутствии проблем со здоровьем россиянин второй раз в карьере может выбить больше 60 шайб и впервые с 2010 года набрать больше ста очков за регулярку. Да, поверить в такие цифры крайне сложно — даже несмотря на великолепную форму Александра. Однако чем черт не шутит? Овечкину не впервой рвать все шаблоны. Впрочем, куда важнее сейчас просто достичь главной цели и спустить старину Гретцки на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Для величия этого будет достаточно. Травма лишь притормозит великую погоню. Но точно не остановит.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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