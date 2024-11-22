Русская машина все-таки сломалась. Овечкин может пропустить до 20 матчей сезона НХЛ
Русская машина все-таки сломалась. Александр Овечкин выбыл на срок от одного до полутора месяцев из-за перелома малой берцовой кости левой ноги. Первоначальные прогнозы о том, сколько времени пропустит россиянин, были осторожными, но скорее оптимистичными. Однако последняя новость, пришедшая из Северной Америки как только в центральной России наступила ночь пятницы, стала очень печальной.
Диагноз нападающего «Вашингтона» после углубленного обследования оказался гораздо хуже, чем ожидалось.
Повреждение Овечкин получил два дня назад в столкновении нападающим «Юты» Джеком Макбейном. В лучшем случае он пропустит 13-14 матчей. В том случае, если сроки восстановления затянутся, что даже для суператлета с выдающейся генетикой в возрасте 39 лет вполне реально, то российская суперзвезда может остаться в списке травмированных примерно на 20 игр.
Эта травма стала самой серьезной в карьере Овечкина в НХЛ. Ранее он из-за проблем со здоровьем по разным причинам не принял участия всего в 35 играх за 19 сезонов. Максимально Александр пропустил шесть матчей подряд в 2009 году после драки с форвардом «Коламбуса» Джейсоном Чимерой, получив «травму верхней части тела» — у него было что-то с рукой.
На данный момент капитан «Вашингтона» лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата, забросив 15 шайб в 18 матчах. Видимо, теперь бороться за «Морис Ришар Трофи» будут его его конкуренты.
Сложно представить, что Овечкину после возвращения в строй удастся отыграть фору. Другие звезды лиги за месяц уйдут далеко вперед. Но на рекорд Уэйна Гретцки россиянину по-прежнему реально замахнуться и в этом чемпионате. Простой вряд ли скажется на состоянии игрока. Ветеран очень грамотно подошел к предсезонной подготовке летом и на старте чемпионата доминировал. Ждем возвращения!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|5
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|6
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|- : -
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|- : -
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|- : -
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -