Русская машина все-таки сломалась. Овечкин может пропустить до 20 матчей сезона НХЛ

Александр Овечкин больше не сыграет в этом году

Плохие новости из Северной Америки.

Русская машина все-таки сломалась. Александр Овечкин выбыл на срок от одного до полутора месяцев из-за перелома малой берцовой кости левой ноги. Первоначальные прогнозы о том, сколько времени пропустит россиянин, были осторожными, но скорее оптимистичными. Однако последняя новость, пришедшая из Северной Америки как только в центральной России наступила ночь пятницы, стала очень печальной.

Диагноз нападающего «Вашингтона» после углубленного обследования оказался гораздо хуже, чем ожидалось.

Повреждение Овечкин получил два дня назад в столкновении нападающим «Юты» Джеком Макбейном. В лучшем случае он пропустит 13-14 матчей. В том случае, если сроки восстановления затянутся, что даже для суператлета с выдающейся генетикой в возрасте 39 лет вполне реально, то российская суперзвезда может остаться в списке травмированных примерно на 20 игр.

Эта травма стала самой серьезной в карьере Овечкина в НХЛ. Ранее он из-за проблем со здоровьем по разным причинам не принял участия всего в 35 играх за 19 сезонов. Максимально Александр пропустил шесть матчей подряд в 2009 году после драки с форвардом «Коламбуса» Джейсоном Чимерой, получив «травму верхней части тела» — у него было что-то с рукой.

На данный момент капитан «Вашингтона» лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата, забросив 15 шайб в 18 матчах. Видимо, теперь бороться за «Морис Ришар Трофи» будут его его конкуренты.

Сложно представить, что Овечкину после возвращения в строй удастся отыграть фору. Другие звезды лиги за месяц уйдут далеко вперед. Но на рекорд Уэйна Гретцки россиянину по-прежнему реально замахнуться и в этом чемпионате. Простой вряд ли скажется на состоянии игрока. Ветеран очень грамотно подошел к предсезонной подготовке летом и на старте чемпионата доминировал. Ждем возвращения!