«Сент-Луис» повысил зарплату Бучневича в два раза. Сможет ли Павел заменить Тарасенко после обмена из «Рейнджерс»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт Овечкина

Заокеанские инсайдеры ошиблись. Александр Овечкин получил не четырехлетнее, а пятилетнее соглашение, и зарплата у него осталась прежней. Никакого повышения, лишь хитрости с выплатами. Например, оклад форварда в первые три года нового контракта — один миллион долларов. Но за это время он бонусами получит 24,5 миллиона, вне зависимости от локаутов, пандемии и других форс-мажорных обстоятельств.

Но в данном случае дело не в деньгах, хотя Овечкин всегда получает больше, чем его коллеги. У него же нет агента, так как он ему совершенно не нужен. Четыре-пять процентов, которые отдают все игроки своим представителям, остаются в семье Александра. Важно же здесь, что Овечкину дали целых пять лет, чтобы он догнал Уэйна Гретцки по голам. Разрыв, напомним еще раз, 164 шайбы, в принципе, побить рекорд реально, если сохранять прежний темп, не получать травмы. Кажется, что в ближайшие годы все игроки «Кэпиталз» будут решать только одну задачу — помочь Овечкину войти в историю. Других целей не существует. В плей-офф «Вашингтон» проходить будет, но бороться за кубок очень сложно, так как конкуренты думают о трофеях, а не о рекордах. При этом контракт Овечкина предполагает, что год он проведет в России. Ему будет 40 лет, в этом возрасте еще можно неплохо пылить в КХЛ, мы видим, что Павел Дацюк, Александр Еременко и Данис Зарипов далеко не худшие. Не исключено, кто-то из них и дождется нападающего.

Щедрость

В «Сент-Луисе» убедительно доказали, что обмен с «Рейнджерс» провели сознательно, все обдумав. Клуб дал нападающему Павлу Бучневичу четырехлетнее соглашение, после которого он становится неограниченно свободным агентом. И в среднем хоккеист будет получать почти 6 миллионов долларов. Кажется, что это справедливая цена. Бучневич как раз претендовал на 5-6 миллионов в Нью-Йорке, но клуб не решился на такой контракт, так как сейчас у них очень много молодых ребят, на них ставка, а Бучневич своим лучшим сезоном немного испортил им первоначальный план. Дали быть чуть больше, чем прежде (3,2 миллиона), хватило бы еще на что-то. Прошлую команду Павла понять сложно, но мы не знаем всех резонов, а то, что в НХЛ бизнес на первом месте, говорит и сенсационный обмен вратаря Флери из «Вегаса» в «Чикаго».

Что ждет Бучневича в «Блюз»? Прямо сейчас сложно сказать, ведь клуб еще не избавился от Владимира Тарасенко, но это вопрос времени. Мосты сожжены, по крайней мере со стороны хоккеиста, ведь именно он требует обмена. Не исключено, что Павла сразу поставят к Райану О'Райли, наверняка с этого и начнут. Мы пока не знаем полный состав команды, еще будут обмены и подписания, но в крайнем случае Бучневича могут использовать и с Брэйданом Шенном. В общем, нет никаких помех для того, чтобы Павел заиграл в новом клубе, показывая высокий уровень. Лишь бы тренер не стал его дрессировать и менять под себя. А то получится, что выбросят 6 миллионов на ветер.

Зарплаты

ЦСКА потратил перед сезоном 810 миллионов, и у них есть весьма приличная сумма, если что-то пойдет не так и клубу будет нужно усилиться. Заметно, что армейцы очень сильно сэкономили на вратарях. И ведь это большой риск. Надежда на то, что система игры будет помогать голкиперам, но ведь ее хотят менять, хоккей Никитина признан неактуальным.

Кажется, что существенно переплачивают защитникам. Трудно понять, чем заслужил оклад в 40 миллионов Артем Блажиевский. Да и 35 Виктору Сведбергу кажутся большой переплатой, учитывая его медицинскую историю. Посмотрите, сколько матчей он провел за «Барыс» в последних двух сезонах!

Нет вопросов по поводу зарплат Антона Слепышева, Михаила Григоренко и Константина Окулова, хотя последнего, кажется, чуть недооценивают. Больше поразило, что на Лукаса Валльстрема и Йокима Нордстрема потратили 100 миллионов! И ладно бы это была кража из НХЛ, но оба не имели реальных перспектив в Северной Америке и им бы предложили максимум по 900 тысяч, что-то в этих пределах. То ли иностранные скауты подвели, то ли в клубе слишком поторопились. Наверное, все-таки второе, так как Нордстрема брали для Игоря Никитина, а главный тренер уже другой.

По остальным зарплатам вопросов нет. Сергей Плотников получил отступные от «Металлурга», так что к понижению отнесется спокойно. Светлаков, Юртайкин и Карнаухов — тоже на справедливых зарплатах. Александр Попов получит за следующий сезон всего 3 миллиона. Играет исключительно из-за любви к хоккею.