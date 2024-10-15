«Может быть, завтра буду вратарем». Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении

«Офис» переезжает по новому адресу?

Александр Овечкин переместится на правый фланг атаки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс», который состоится в ночь на 16 октября. Российский форвард не играл на этой позиции десять лет, сообщает официальный сайт НХЛ.

Решение главного тренера

После встречи с «Нью-Джерси» (3:5), в которой Овечкин отметился голевой передачей, но не нанес ни одного броска по воротам, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери принял решение внести изменения в расстановку хоккеистов. На тренировке перед матчем с «Вегасом» журналисты заметили, что Александр наигрывался на правом краю атаки в первом звене вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.

Как объяснил Карбери, таким образом он хочет сделать состав команды более сбалансированным.

«Думаю, это небольшое изменение. Я часто вижу Ови по обе стороны льда, так что левая или правая сторона — для меня это не имеет большого значения», — рассказал тренер журналистам.

Фото USA Today Sports

Как отреагировал Овечкин

Александр спокойно отнесся к новой позиции. Он заявил, что команда пока экспериментирует, а также в свойственной для себя манере отшутился.

«У меня есть опыт игры справа, но это было давно. Честно говоря, я не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я стану вратарем. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Когда Ови играл справа последний раз?

Форвард выступает на левом фланге на протяжении большей части своих 20 сезонов в НХЛ и добился там больших успехов. Сейчас Овечкин занимает второе место в истории лиги с 853 голами, ему нужно забросить еще 42 шайбы, чтобы побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

На правом краю Александр играл c 2012 по 2014 год, когда главным тренером «Кэпиталз» был Адам Оутс. Россиянин записал на свой счет 32 гола в 48 матчах в укороченном из-за локаута сезоне-2012/13, а также отметился 51 шайбой в 78 играх в кампании-2013/14.