«Может быть, завтра буду вратарем». Овечкин впервые за 10 лет сыграет справа в нападении
Александр Овечкин переместится на правый фланг атаки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс», который состоится в ночь на 16 октября. Российский форвард не играл на этой позиции десять лет, сообщает официальный сайт НХЛ.
Решение главного тренера
После встречи с «Нью-Джерси» (3:5), в которой Овечкин отметился голевой передачей, но не нанес ни одного броска по воротам, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери принял решение внести изменения в расстановку хоккеистов. На тренировке перед матчем с «Вегасом» журналисты заметили, что Александр наигрывался на правом краю атаки в первом звене вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.
Как объяснил Карбери, таким образом он хочет сделать состав команды более сбалансированным.
«Думаю, это небольшое изменение. Я часто вижу Ови по обе стороны льда, так что левая или правая сторона — для меня это не имеет большого значения», — рассказал тренер журналистам.
Как отреагировал Овечкин
Александр спокойно отнесся к новой позиции. Он заявил, что команда пока экспериментирует, а также в свойственной для себя манере отшутился.
«У меня есть опыт игры справа, но это было давно. Честно говоря, я не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Может быть, завтра я стану вратарем. Это начало года, новые лица в команде, поэтому нам нужно найти правильные комбинации, правильную химию», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.
Когда Ови играл справа последний раз?
Форвард выступает на левом фланге на протяжении большей части своих 20 сезонов в НХЛ и добился там больших успехов. Сейчас Овечкин занимает второе место в истории лиги с 853 голами, ему нужно забросить еще 42 шайбы, чтобы побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).
На правом краю Александр играл c 2012 по 2014 год, когда главным тренером «Кэпиталз» был Адам Оутс. Россиянин записал на свой счет 32 гола в 48 матчах в укороченном из-за локаута сезоне-2012/13, а также отметился 51 шайбой в 78 играх в кампании-2013/14.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|6
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|15.10
|02:00
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 1
|15.10
|02:30
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 6
|15.10
|04:00
|
Колорадо – Айлендерс
|2 : 6