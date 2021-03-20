Овечкин уже опережает Гретцки. Он впереди по средней результативности

Каждый гол Ови — праздник для статистиков. А дубль — двойной праздник.

В матче против «Рейнджерс» (2:1) Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне и продлил голевую серию до пяти встреч. По количеству заброшенных в марте шайб (7) российский форвард сравнялся с Себастьяном Ахо из «Каролины» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Результативнее текущий месяц проводят только Макс Пачиоретти из «Вегаса» и Микко Рантанен из «Колорадо», забившие по восемь голов. В историческом списке снайперов Овечкин оторвался от Фила Эспозито и приблизился к Марселю Дионну, расстояние от которого теперь составляет 11 шайб. Кстати, по средней результативности (0,61 гола за игру) Овечкин лидирует в топ-10, опережая Уэйна Гретцки на 0,01 гола за игру, Бретта Халла — на 0,03.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Овечкин не сумел приблизиться к рекорду Дэйла Хаверчака по точным броскам в большинстве, зато дважды отличился в равных составах, догнав по этому показателю Марка Мессье. На счету форвардов по 452 гола, больше только у Уэйна Гретцки, Горди Хоу, Яромира Ягра, Марселя Дионна, Майка Гартнера и Бретта Халла, причем результат американца Овечкин будет атаковать в нынешнем чемпионате.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

Ови принес «Вашингтону» уже пятую победу в сезоне (в прошлом чемпионате было три!) и сократил отставание от занимающего третье место в истории Фила Эспозито до трех победных голов. Горди Хоу опережает россиянина на шесть шайб, Яромир Ягр — на 17.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Зато по количеству матчей с двумя и более голами Овечкин уже сейчас сравнялся с «Мистером Хоккей». Каждый из них оформил по 147 дублей. От Марио Лемье лидера «Вашингтона» отделяет семь дублей, от Бретта Халла — 11, от владеющего и этим рекордом Уэйна Гретцки — 42.