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Овечкин уже опережает Гретцки. Он впереди по средней результативности

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 18:50
Александр Овечкин (в центре). Фото USA Today Sports Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ» Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ» Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»
Александр Овечкин (в центре). Фото USA Today Sports
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Каждый гол Ови — праздник для статистиков. А дубль — двойной праздник.
20&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Овечкин.Овечкин — Панарин — 2:1. Два гола Ови в безнадежном матче принесли волевую победу «Вашингтону»

В матче против «Рейнджерс» (2:1) Александр Овечкин оформил второй дубль в сезоне и продлил голевую серию до пяти встреч. По количеству заброшенных в марте шайб (7) российский форвард сравнялся с Себастьяном Ахо из «Каролины» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». Результативнее текущий месяц проводят только Макс Пачиоретти из «Вегаса» и Микко Рантанен из «Колорадо», забившие по восемь голов. В историческом списке снайперов Овечкин оторвался от Фила Эспозито и приблизился к Марселю Дионну, расстояние от которого теперь составляет 11 шайб. Кстати, по средней результативности (0,61 гола за игру) Овечкин лидирует в топ-10, опережая Уэйна Гретцки на 0,01 гола за игру, Бретта Халла — на 0,03.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Овечкин не сумел приблизиться к рекорду Дэйла Хаверчака по точным броскам в большинстве, зато дважды отличился в равных составах, догнав по этому показателю Марка Мессье. На счету форвардов по 452 гола, больше только у Уэйна Гретцки, Горди Хоу, Яромира Ягра, Марселя Дионна, Майка Гартнера и Бретта Халла, причем результат американца Овечкин будет атаковать в нынешнем чемпионате.

Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в равных составах. Фото «СЭ»

Ови принес «Вашингтону» уже пятую победу в сезоне (в прошлом чемпионате было три!) и сократил отставание от занимающего третье место в истории Фила Эспозито до трех победных голов. Горди Хоу опережает россиянина на шесть шайб, Яромир Ягр — на 17.

Лидеры НХЛ по победным голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по победным голам. Фото «СЭ»

Зато по количеству матчей с двумя и более голами Овечкин уже сейчас сравнялся с «Мистером Хоккей». Каждый из них оформил по 147 дублей. От Марио Лемье лидера «Вашингтона» отделяет семь дублей, от Бретта Халла — 11, от владеющего и этим рекордом Уэйна Гретцки — 42.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото "СЭ"
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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На какое место выйдет Александр Овечкин (718 голов) в сезоне-2021/21 в списке снайперов НХЛ?
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика




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