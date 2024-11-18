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Две погони Овечкина: великая — за Гретцки, по хет-трикам — за Эспозито и Халлом

Форвард «Вашингтона» Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ с «Вегасом»
Кирилл Бурдаков
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (слева) и защитник «Вегаса» Кэидан Корчак в матче НХЛ 18 ноября в Вегасе.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (слева) и защитник «Вегаса» Кэидан Корчак в матче НХЛ 18 ноября в Вегасе.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Александру остался один матч с тремя и более заброшенными шайбами, чтобы войти в пятерку самых крутых в НХЛ.

Хет-трик Александра Овечкина в ворота «Вегаса» позволил нашему форварду еще больше приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь двух великих хоккеистов разделяют 28 голов, при этом канадец провел на 44 матча больше. По средней результативности Гретцки все же чуть-чуть лучше — на 0,0011 гола за игру (0,6012 против 0,6001).

Лучшие снайперы в истории НХЛ

В последний раз Ови делал хет-трик почти два года назад — в новогоднюю ночь между 2022-м и 2023-м. Тогда пострадал «Монреаль». По общему количеству матчей с тремя и более шайбами — 31 — Александр занимает непривычно низкое для себя 6-е место. И если Фила Эспозито (32) и Бретта Халла (33) капитан «Вашингтона» при сохранении нынешней формы наверняка обойдет, то тройка лидеров Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39) пока далеко.

Лидеры НХЛ по хет-трикам

Овечкин оформил хет-трик уже в 16 из 20 своих сезонов в НХЛ: без них прошли регулярки-2011/12, -2014/15, -2020/21 и -2023/24. Лучшим же в этом плане стал недоигранный из-за пандемии чемпионат-2019/20 — четыре.

Распределение хет-триков Александра Овечкина по сезонам

А вот по дублям Овечкин, обновивший против «Вегаса» рекорды лиги по гостевым голам (441), реализации большинства (315 раз), первым шайбам в матчах (146) и в пустые ворота (59), остается вторым, продолжая погоню за тем же Гретцки. Сейчас россиянина и канадца разделяют 13 подобных игр.

Лидеры по матчам с двумя и более голами в НХЛ

В этой регулярке 39-летний Овечкин меньше чем когда-либо зависит от удалений соперников. В сезоне-2023/24 форвард принял участие только в 6 (3+3) результативных розыгрышах лишнего, что составляет 26,09 процента от набранных Александром очков. В среднем в карьере при численном преимуществе капитан «Кэпс» набирает 37,13 процента своих баллов, а в некоторых чемпионатах вплотную подбирался даже к отметке в 50.

Процент набранных очков в большинстве у Овечкина по сезонам

В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин пока остается 13-м, но уже до конца ноября ему по силам подвинуть Рэя Бурка (6 очков разницы), а в новый год вступить 11-м — выше Эспозито (до него 17 баллов).

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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