Две погони Овечкина: великая — за Гретцки, по хет-трикам — за Эспозито и Халлом
Хет-трик Александра Овечкина в ворота «Вегаса» позволил нашему форварду еще больше приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Теперь двух великих хоккеистов разделяют 28 голов, при этом канадец провел на 44 матча больше. По средней результативности Гретцки все же чуть-чуть лучше — на 0,0011 гола за игру (0,6012 против 0,6001).
В последний раз Ови делал хет-трик почти два года назад — в новогоднюю ночь между 2022-м и 2023-м. Тогда пострадал «Монреаль». По общему количеству матчей с тремя и более шайбами — 31 — Александр занимает непривычно низкое для себя 6-е место. И если Фила Эспозито (32) и Бретта Халла (33) капитан «Вашингтона» при сохранении нынешней формы наверняка обойдет, то тройка лидеров Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39) пока далеко.
Овечкин оформил хет-трик уже в 16 из 20 своих сезонов в НХЛ: без них прошли регулярки-2011/12, -2014/15, -2020/21 и -2023/24. Лучшим же в этом плане стал недоигранный из-за пандемии чемпионат-2019/20 — четыре.
А вот по дублям Овечкин, обновивший против «Вегаса» рекорды лиги по гостевым голам (441), реализации большинства (315 раз), первым шайбам в матчах (146) и в пустые ворота (59), остается вторым, продолжая погоню за тем же Гретцки. Сейчас россиянина и канадца разделяют 13 подобных игр.
В этой регулярке 39-летний Овечкин меньше чем когда-либо зависит от удалений соперников. В сезоне-2023/24 форвард принял участие только в 6 (3+3) результативных розыгрышах лишнего, что составляет 26,09 процента от набранных Александром очков. В среднем в карьере при численном преимуществе капитан «Кэпс» набирает 37,13 процента своих баллов, а в некоторых чемпионатах вплотную подбирался даже к отметке в 50.
В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Овечкин пока остается 13-м, но уже до конца ноября ему по силам подвинуть Рэя Бурка (6 очков разницы), а в новый год вступить 11-м — выше Эспозито (до него 17 баллов).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|2
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|3
|Вашингтон
|17
|12
|5
|25
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Филадельфия
|18
|8
|10
|18
|6
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|19
|8
|11
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|8
|Монреаль
|18
|6
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|16
|11
|5
|22
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|18
|9
|9
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|16
|6
|10
|14
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|18.11
|01:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|18.11
|04:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|3 : 5
|18.11
|04:00
|
Вегас – Вашингтон
|2 : 5
|18.11
|05:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|0 : 2