«Травма Овечкина омрачила игру». Американские СМИ впечатлены дублем Ови и беспокоятся за его здоровье
«Вашингтон» разгромил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2), а Александр Овечкин отметился очередным дублем. 39-летний россиянин в этом сезоне забросил уже 15 шайб и повторил рекорд Яромира Ягра, забив в НХЛ 178 вратарям. Правда, капитан «Кэпиталз» травмировался и ушел со льда раньше партнеров.
The Washington Post: Травма Овечкина омрачила успешное выступление команды
«При других обстоятельствах победа «Вашингтона» вызвала бы бурное празднование. Победив «Юту» со счетом 6:2, «Кэпиталз» завершили изнурительную выездную серию против команд Западной конференции: за четыре дня победили трех соперников с общим счетом 16:6 — пять шайб забросил капитан Александр Овечкин. Но его в начале третьего периода игры с «Ютой» омрачило в целом успешное выступление команды.
Столкновение Овечкина с Джеком Макбейном произошло в районе синей линии «Вашингтона». Алекс несколько мгновений стоял на коленях, затем поднялся на ноги и покинул лед с помощью защитника Джейкоба Чикрана, почти не опираясь на левую ногу. Когда вскоре после этого Брэндон Дьюхейм сделал счет 5:2, Овечкин воспользовался паузой, чтобы совершить пробное катание по льду. Затем он ушел в туннель и не вернулся».
RMNB: 39-летний россиянин единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ
«Один великий человек однажды назвал Александра Овечкина просто сенсационным. В матче с «Ютой» Ови вновь доказал правильность этого высказывания. После хет-трика в игре с «Вегасом» Овечкин дважды отличился на «Дельта Центре» — 39-й арене, где он забивал. 39-летний россиянин теперь единолично лидирует в списке бомбардиров НХЛ. Хотя прошедшие два матча — самая результативная серия Алекса в сезоне (он забросил пять шайб в двух матчах), к моменту финальной сирены настроение было не очень. Овечкин покинул лед с травмой, которую получил в начале третьего периода после столкновения с игроком «Юты» Джеком Макбейном».
The Hockey News: Все внимание обращено на здоровье Ови
«Вашингтон» должен был многое показать в этой выездной серии после недавнего поражения от «Торонто». В матче с «Ютой» вновь отличился Алекс Овечкин, но теперь внимание обращено на его здоровье после того, как он из-за травмы покинул лед. Овечкин забил дважды, прежде чем получил травму в результате столкновения коленом в колено в третьем периоде.
Овечкина не остановить. 39-летний форвард демонстрирует лучший хоккей в своей карьере, и против «Юты» он продолжил в том же духе. Тем не менее его состояние вызывает серьезные опасения после того, как он покинул игру в начале третьего периода с травмой левой ноги. Он упал от боли, и ему понадобилась помощь, чтобы подняться, прежде чем он направился в туннель.
По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин проходит обследование, а более подробная информация будет предоставлена во вторник. В прошлом сезоне Овечкин получил похожее повреждение, столкнувшись с Джорданом Стаалом и повредив левую ногу, но не пропустил много времени».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -