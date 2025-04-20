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20 апреля, 23:10

«Для этого играем». Овечкин: режим зверя в плей-офф, мотивация взять второй Кубок, «русский ребенок» Демидов

Овечкин ответил
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Капитан и хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Капитан «Кэпиталз» — о Кубке Стэнли-2025.

«Вашингтон» стартует в плей-офф в статусе лучшего клуба Восточной конференции. Столичная команда в регулярном чемпионате решила две важные задачи: уверенно обеспечила место в кубковой восьмерке «Востока» и помогла Александру Овечкину превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки. 39-летний форвард долетел до цели быстрее всех прогнозов, даже при пропуске почти полутора месяцев из-за травмы.

Прошлой весной «Кэпиталз» в дебютном сезоне главного тренера Спенсера Карбери забрались в Кубок Стэнли в последний момент и вместе с тем многих удивили. Команду считали безнадежным аутсайдером, главная цель которой — та самая погоня Великой Восьмерки за величайшим достижением для снайперов лиги. За год оценки изменились, но столичный клуб после перестройки снова не относили к фаворитам конференции.

Перед сезоном Овечкин подчеркнул: «Самое важное для нас — выиграть еще один Кубок Стэнли. Дело не в рекорде. Дело в еще одной победе в Кубке». Этот настрой капитана подтверждают его партнеры, в том числе еще один обладатель Кубка Стэнли-2018 Том Уилсон. О том же весь год говорили тренер Карбери, генменеджер «Кэпс» Крис Патрик и владелец столичного клуба Тед Леонсис.

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«Вашингтон» с Овечкиным выходил в плей-офф в 16 из 20 случаев. Александр заканчивал североамериканский сезон на регулярке дважды подряд после дебюта весной 2006-го и 2007-го, а потом в 2014-м и 2023-м. Команда с молодым и меняющимся Ови год за годом вылетала в первых раундах и трижды уступала будущим чемпионам из «Питтсбурга», пока не выбила принципиального соперника в своем походе за Кубком Стэнли.

«Кэпиталз» пока не выиграли ни одной серии плей-офф после долгожданного первого чемпионства для клуба и капитана. Прошлой весной все закончилось стремительным вылетом — 0-4 от победителя регулярки «Рейнджерс». Теперь вашингтонцев ждет противостояние с «Монреалем», который последним забронировал место в зоне «уайлд кард».

Для лучшего клуба Восточной конференции этой весной с рекордом Овечкина главным поводом для беспокойства стали поражения в двух третьих матчей. Капитан рассчитывает, что спад в результатах не повлияет на кубковый режим команды. В этом форвард заверил прессу в двух интервью за два дня после тренировок.

Капитан и хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Фото Getty Images

«Как только шайба упадет, все будут в режиме зверя»

О своих ощущениях перед стартом Кубка Стэнли: «Хорошее чувство. Регулярный чемпионат завершен. И вот для чего мы играем шесть месяцев, работаем для этого».

Об отличиях двух последних сезонов: «В прошлом году была битва до последней игры, в этом мы вроде как знали, что будем в плей-офф, после Нового года просто должны были продолжать набирать очки — и все будет в порядке».

О совете тем партнерам, кто не стартовал в плей-офф с первого места конференции: «Просто играть в хоккей. Это плей-офф. Здесь будет совершенно другая скорость, совершенной другой хоккей. Я почти уверен, что мы будем в порядке».

О своей мотивации выиграть второй Кубок Стэнли: «Да, как ответил на предыдущий вопрос, вот для чего работаешь весь год, стараешься оказаться в этой позиции, в такой ситуации, так что... (Под общий смех обращается к уронившему микрофон журналисту.) Вы нервничаете? Так что, да, хочу сказать, что это веселое время года для всех».

Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Иван Демидов и&nbsp;Никита Кучеров.Овечкин против Демидова, Кучеров против Бобровского — прогнозы на первый раунд Кубка Стэнли

О том, влияют ли его слова про вину за неудачный плей-офф в прошлом году, на настрой в этом: «Нет, прошлый год позади. Что случилось раньше — ничего не изменить. Мы ждем этот следующий матч, ждем этой серии. Да, все в восторге».

О противостоянии в серии с «русским ребенком» из «Монреаля» Иваном Демидовым, который родился после начала карьеры Овечкина и смотрел на него, как на идеал: «Для него или меня? Да, будет интересный матч. Очевидно, он талантливый парень. Посмотрим. Нет, [с ним я] не знаком».

О переходе от смазанной концовки регулярного чемпионата к плей-офф: «Да, я почти уверен, как только шайба упадет [на лед], все будут в соревновательном режиме, в режиме зверя. Посмотрим».

Об особенной «химии» в этой команде: «Я думаю, мы выстроили «химию» с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но показалось, что каждый чувствует доброе отношение, каждый понимает, что это особенный коллектив. Были взлеты и спады, но мы всегда поддерживаем друг друга, мы всегда на одной волне. Так что это — особенный коллектив».

Капитан и хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с сыновьями Сергеем и Ильей
Фото Getty Images

«В плей-офф ловишь себя на мысли: это совершенно другая игра»

О тренировке хоккеистов «Вашингтона» со своими детьми: «Да, я считаю, это последний день, когда мы могли провести время с детьми, покататься с ними. Завтра будет первый матч, все сосредоточатся на хоккее».

О семейной обстановке в команде и клубе: «Да, семья — на первом месте, конечно же. Теперь фокусируемся [на первом матче]. Мы ведем подготовку, изучаем видео, тренируемся и все такое. Считаю, великолепно организовать такое с семьями, немного покататься, получить удовольствие. А завтра — первая игра».

О том, что значит и чего требует победа в Кубке: «Это все. Все мелкие детали, все, что вы можете, нельзя выбрать что-то одно».

О том, думал ли в октябре перед стартом сезона о возможности снова выиграть чемпионство: «Что ж, сначала нужно было выйти в плей-офф, знаете ли. В прошлом году у нас был вроде как очень тяжелый сезон, обмены, никто не чувствовал, что мы можем попасть в плей-офф. Мы вышли и проиграли, это стало своего рода разочарованием. В этом сезоне с первого дня могли видеть, что раздевалка поменялась, добавились великолепные части. Все выглядело так, что все работает. Это был первый шаг, нужно сделать второй».

Сергей Бобровский, Александр Овечкин и&nbsp;Никита Кучеров.Овечкин, Бобровский или Кучеров: кто выиграет Кубок Стэнли?

О том, как долго переживал окончание прошлого сезона: «Думаю, в целом, если вы посмотрите, никто вообще не думал, что мы попадем в плей-офф. Даже в этом году были разговоры вроде: да, «Кэпиталз» хороши, но они не добьются успеха в сезоне. Думаю, это [переживание] занимает какое-то время, потому что, когда проигрываешь, не можешь этого изменить. Конечно же, размышляешь об этом пару дней, может, неделю, а потом такой: окей, жизнь продолжается, нам нужно быть готовыми к следующему сезону. Думаю, если спросите всех парней, кто был здесь в прошлом году, все были расстроены, потому что у нас все равно был шанс, но ничего нельзя изменить».

О значении опыта игры в Кубке Стэнли: «Да, такой опыт дает тебе ощущение вроде: окей, плей-офф есть плей-офф. Когда впервые играешь в плей-офф, ловишь себя на мысли: вау, это совершенно другая игра, знаете ли, в плане интенсивности, скорости, [интереса и вовлеченности] публики, вас, ребята, понимаете, все другое. Этот опыт очень помогает».

О том, не слишком ли опасно в расслабленной семейной обстановке подходить к плей-офф: «Не думаю, что мы слишком расслаблены. Просто провели с семьей дополнительный день, знаете, это хорошо. Нельзя слишком сильно фокусироваться на игре в день перед ней. Да, конечно же, как сказал, мы изучаем видео, делаем все остальные вещи при подготовке. Но не стоит забывать, если у вас есть дополнительный час, чтобы провести его с детьми на льду, почему нет? Считаю, это отличное дело».

Форвард клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов
Фото Getty Images

«Малкин мне нравился больше Ови»

Тем временем Демидов в своем интервью в Монреале тоже оценил различие между регулярным чемпионатом и плей-офф и порадовался возможности сыграть в таком режиме за одну весну в двух лигах — КХЛ и НХЛ. При этом экс-форвард СКА выразил надежду: в Кубке Стэнли это получится лучше, чем в Кубке Гагарина. Также 19-летний новичок «Канадиенс» не избежал вопросов об Овечкине.

О том, делает ли противостояние с легендой «Вашингтона» серию более значимой: «Думаю, да, немного. Но сейчас я просто хочу помочь своей команде пройти дальше».

О том, были ли Овечкин для него образцом: «Возможно, только в детстве. Но мне намного больше, мне намного больше нравился Малкин, чем Ови. Знаете, но у меня не было прямо вот кумиров».

Александр Овечкин и&nbsp;Иван Демидов.Будущее российского хоккея против настоящего! Битва Овечкина и Демидова в плей-офф НХЛ

Серия «Вашингтона» и «Монреаля» стартует в столице США в ночь на вторник, 22 апреля (по московскому времени).

Александр Овечкин
Иван Демидов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
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0 - 0
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
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