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Сегодня, 07:40

Бывший вратарь «Вашингтона» остановил Овечкина. Александр палил из всех позиций, но не забил

«Вашингтон» в матче НХЛ не смог обыграть «Нью-Джерси»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Витек Ванечек.
Фото USA Today Sports
Капитана «Столичных» затмил молодой форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хишир — 10 (бол., Мерсер, Хэмилтон), 9:04 — 1:0. Хьюз — 9, 25:59 — 2:0. Хьюз — 10 (Грэйвс, Мерсер), 29:19 — 3:0. Хьюз — 11 (Хаула), 49:51 — 4:0. Карлсон — 6 (бол., Строум, Юханссон), 51:38 — 4:1. Зеттерлунд — 4 (Маклеод, Зигенталер), 54:47 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Линдгрен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (7+13+9) — 38 (10+13+15).
Наши: — - Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (21.34/8/-2).
27 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

«Девилз» тащит молодежь

«Нью-Джерси» удивляет на старте чемпионата. Команда Линди Раффа неожиданно поднялась на первую строчку Столичного дивизиона, опередив «Айлендерс», «Каролину», «Питтсбург», «Рейнджерс» и «Вашингтон». По набранным очкам в лиге «Девилз» до сегодняшнего вечера уступали только переживающему вторую молодость «Бостону».

Сложно выделить конкретную причину преображения «Дьяволов», которые с 2012 года лишь однажды вышли в плей-офф. Видимо, время «Нью-Джерси» пришло. Последние годы руководство посвятило перестройке состава. Молодые лидеры окрепли и созрели, чтобы вести команду за собой. Самому результативному форварду «Девилз» Йесперу Братту только 24 года. Второму и третьему бомбардирам — Нико Хиширу и Джеку Хьюзу — 23 и 21, соответственно. На фоне возрастного «Вашингтона» коллектив Раффа выглядит университетской рок-группой, которая смело и успешно бросает вызовы опытным соперникам.

Матч начался с большинства «Вашингтона». «Девилз» выстояли без лишних хлопот. Прекрасно знакомый «Кэпиталз» вратарь Витек Ванечек не получил запредельной работы в формате «пять на четыре». Чего не скажешь о равных составах. Команда Питера Лавиолетта быстро выходила из обороны и ловила хозяев на контратаках. Ванечеку пришлось постараться, чтобы остановить вездесущего Александра Овечкина. Кажется, на бывших одноклубников, и в частности голкиперов, капитан «Столичных» настраивается по-особенному. Это подтверждают три броска россиянина только за первый период.

Впрочем, Овечкин запомнился не только созданными моментами, но и удалением, которое «Девилз» реализовали. Хишир продлил результативную серию и вывел хозяев вперед, выиграв борьбу на пятаке и подкараулив отскок от голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена. «Кэпиталз» по-прежнему не могут рассчитывать на ведущего защитника Дмитрия Орлова. Россиянин травмировался 6 ноября в матче с «Аризоной» и продолжает восстанавливаться. Дмитрий тренировался с командой, но, видимо, Лавиолетт не форсирует возвращение и не взял его в поездку.

Второй период сложился более событийно. «Вашингтон» пытался разгонять атаки с места отбора шайбы, но «Девилз» грамотно откатывались назад и не позволяли форвардам гостей убегать к воротам Ванечека. По сезону «Нью-Джерси» лучше проводят вторые периоды. Против «Кэпиталз» это проявилось как в результате, так и в содержании игры. Хозяева опережали «Столичных» на нейтральных шайбах. Превосходили в движении и не старались играть на удержание счета.

Герой второго периода — форвард «Девилз» Джек Хьюз. 21-летний нападающий отгрузил дубль, и обе шайбы отражают превосходство «Нью-Джерси» над «Вашингтоном». Второй гол пришел хозяевам после перехвата Хьюза. Небрежный пас в своей зоне отдал Ларс Эллер. Третья шайба — смелый бросок Джека с нулевого угла, который поставил Линдгрена в тупик.

Феноменальная игра Ванечека

Во втором периоде «Вашингтон» сбивался на прямолинейные атаки, которые заканчивались нетрудными бросками для Ванечека. Матч с «Кэпиталз» отличался особой принципиальностью для чеха. Голкипер начал энхаэловский путь в команде Овечкина, но летом «Столичные» пересобрали вратарскую бригаду. Отказались и от Ванечека, и от Ильи Самсонова. Сегодня Витек был полон мотивации доказать, что «Вашингтон» поторопился. Чех отразил 37 бросков и сделал несколько сумасшедших спасений в третьем отрезке. Ванечек повторил подвиг Самсонова, который также обыграл «Вашингтон» в очном матче.

В третьем период трибуны Prudential Center благодарили чешского вратаря за невероятные сейвы, скандируя: «Витек, Витек, Витек!». «Девилз», положившись на поймавшего кураж Ванечека, выстояли под натиском разозлившегося «Вашингтона» и подловили гостей на контратаке. Хьюз был сегодня неудержим. Джек оформил первый хет-трик в карьере и успокоил команду. «Девилз» надо было постараться, чтобы упустить преимущество в четыре шайбы, когда игра складывалась по сценарию Линди Раффа.

С четвертой попытки «Вашингтон» реализовал-таки большинство. «Кэпс» перестроили розыгрыш и отказались от передач на притаившегося в левом круге вбрасывания Овечкина. Двигали шайбу через вершину, откуда Джон Карлсон и выпустил неберущуюся пулю. Больше Ванечек пропускать отказался. «Девилз» правильно отреагировали на гол в меньшинстве. Не прижались к воротам, а продолжили искать счастье в атаке. 23-летний швед Фабиан Зеттерлунд окончательно приговорил «Столичных». Лидеры «Вашингтона» — Овечкин, Кузнецов, Оши и Шири — остались без очков. Александр восемь раз бросил по воротам, но так и не пробил Ванечека. Феноменальный матч чешского голкипера! Вместо того, чтобы стать 165-м вратарем, который пропускал от Овечкина, он героически остановил бывшую команду.

Александр Овечкин
Витек Ванечек
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
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5 Рейнджерс 22 10 12 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
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1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 23 13 10 31
3 Детройт 20 11 9 26
4 Тампа-Бэй 20 12 8 25
5 Флорида 21 10 11 23
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 21 9 12 18
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Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 19 12 7 25
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 3 : 2
27.11 02:30
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