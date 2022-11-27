Бывший вратарь «Вашингтона» остановил Овечкина. Александр палил из всех позиций, но не забил
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Хишир — 10 (бол., Мерсер, Хэмилтон), 9:04 — 1:0. Хьюз — 9, 25:59 — 2:0. Хьюз — 10 (Грэйвс, Мерсер), 29:19 — 3:0. Хьюз — 11 (Хаула), 49:51 — 4:0. Карлсон — 6 (бол., Строум, Юханссон), 51:38 — 4:1. Зеттерлунд — 4 (Маклеод, Зигенталер), 54:47 — 5:1.
Вратари: Ванечек — Линдгрен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (7+13+9) — 38 (10+13+15).
Наши: — - Кузнецов (16.38/1/0), Овечкин (21.34/8/-2).
27 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
«Девилз» тащит молодежь
«Нью-Джерси» удивляет на старте чемпионата. Команда Линди Раффа неожиданно поднялась на первую строчку Столичного дивизиона, опередив «Айлендерс», «Каролину», «Питтсбург», «Рейнджерс» и «Вашингтон». По набранным очкам в лиге «Девилз» до сегодняшнего вечера уступали только переживающему вторую молодость «Бостону».
Сложно выделить конкретную причину преображения «Дьяволов», которые с 2012 года лишь однажды вышли в плей-офф. Видимо, время «Нью-Джерси» пришло. Последние годы руководство посвятило перестройке состава. Молодые лидеры окрепли и созрели, чтобы вести команду за собой. Самому результативному форварду «Девилз» Йесперу Братту только 24 года. Второму и третьему бомбардирам — Нико Хиширу и Джеку Хьюзу — 23 и 21, соответственно. На фоне возрастного «Вашингтона» коллектив Раффа выглядит университетской рок-группой, которая смело и успешно бросает вызовы опытным соперникам.
Матч начался с большинства «Вашингтона». «Девилз» выстояли без лишних хлопот. Прекрасно знакомый «Кэпиталз» вратарь Витек Ванечек не получил запредельной работы в формате «пять на четыре». Чего не скажешь о равных составах. Команда Питера Лавиолетта быстро выходила из обороны и ловила хозяев на контратаках. Ванечеку пришлось постараться, чтобы остановить вездесущего Александра Овечкина. Кажется, на бывших одноклубников, и в частности голкиперов, капитан «Столичных» настраивается по-особенному. Это подтверждают три броска россиянина только за первый период.
Впрочем, Овечкин запомнился не только созданными моментами, но и удалением, которое «Девилз» реализовали. Хишир продлил результативную серию и вывел хозяев вперед, выиграв борьбу на пятаке и подкараулив отскок от голкипера «Вашингтона» Чарли Линдгрена. «Кэпиталз» по-прежнему не могут рассчитывать на ведущего защитника Дмитрия Орлова. Россиянин травмировался 6 ноября в матче с «Аризоной» и продолжает восстанавливаться. Дмитрий тренировался с командой, но, видимо, Лавиолетт не форсирует возвращение и не взял его в поездку.
Второй период сложился более событийно. «Вашингтон» пытался разгонять атаки с места отбора шайбы, но «Девилз» грамотно откатывались назад и не позволяли форвардам гостей убегать к воротам Ванечека. По сезону «Нью-Джерси» лучше проводят вторые периоды. Против «Кэпиталз» это проявилось как в результате, так и в содержании игры. Хозяева опережали «Столичных» на нейтральных шайбах. Превосходили в движении и не старались играть на удержание счета.
Герой второго периода — форвард «Девилз» Джек Хьюз. 21-летний нападающий отгрузил дубль, и обе шайбы отражают превосходство «Нью-Джерси» над «Вашингтоном». Второй гол пришел хозяевам после перехвата Хьюза. Небрежный пас в своей зоне отдал Ларс Эллер. Третья шайба — смелый бросок Джека с нулевого угла, который поставил Линдгрена в тупик.
Феноменальная игра Ванечека
Во втором периоде «Вашингтон» сбивался на прямолинейные атаки, которые заканчивались нетрудными бросками для Ванечека. Матч с «Кэпиталз» отличался особой принципиальностью для чеха. Голкипер начал энхаэловский путь в команде Овечкина, но летом «Столичные» пересобрали вратарскую бригаду. Отказались и от Ванечека, и от Ильи Самсонова. Сегодня Витек был полон мотивации доказать, что «Вашингтон» поторопился. Чех отразил 37 бросков и сделал несколько сумасшедших спасений в третьем отрезке. Ванечек повторил подвиг Самсонова, который также обыграл «Вашингтон» в очном матче.
В третьем период трибуны Prudential Center благодарили чешского вратаря за невероятные сейвы, скандируя: «Витек, Витек, Витек!». «Девилз», положившись на поймавшего кураж Ванечека, выстояли под натиском разозлившегося «Вашингтона» и подловили гостей на контратаке. Хьюз был сегодня неудержим. Джек оформил первый хет-трик в карьере и успокоил команду. «Девилз» надо было постараться, чтобы упустить преимущество в четыре шайбы, когда игра складывалась по сценарию Линди Раффа.
С четвертой попытки «Вашингтон» реализовал-таки большинство. «Кэпс» перестроили розыгрыш и отказались от передач на притаившегося в левом круге вбрасывания Овечкина. Двигали шайбу через вершину, откуда Джон Карлсон и выпустил неберущуюся пулю. Больше Ванечек пропускать отказался. «Девилз» правильно отреагировали на гол в меньшинстве. Не прижались к воротам, а продолжили искать счастье в атаке. 23-летний швед Фабиан Зеттерлунд окончательно приговорил «Столичных». Лидеры «Вашингтона» — Овечкин, Кузнецов, Оши и Шири — остались без очков. Александр восемь раз бросил по воротам, но так и не пробил Ванечека. Феноменальный матч чешского голкипера! Вместо того, чтобы стать 165-м вратарем, который пропускал от Овечкина, он героически остановил бывшую команду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|22
|18
|4
|36
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|20
|7
|13
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|23
|13
|10
|31
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|26
|4
|Тампа-Бэй
|20
|12
|8
|25
|5
|Флорида
|21
|10
|11
|23
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|21
|9
|12
|18
|8
|Оттава
|20
|7
|13
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|22
|12
|10
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|25
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|22
|5
|Миннесота
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|19
|7
|12
|17
|8
|Чикаго
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|16
|6
|33
|2
|Сиэтл
|20
|12
|8
|27
|3
|Лос-Анджелес
|23
|12
|11
|26
|4
|Эдмонтон
|21
|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|20
|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
|23
|7
|16
|17
|8
|Анахайм
|21
|6
|15
|13
|27.11
|00:00
|
Каролина – Калгари
|3 : 2
|27.11
|02:30
|
Флорида – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|27.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 1
|27.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|1 : 4
|27.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|5 : 2
|27.11
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|27.11
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|4 : 1
|27.11
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|27.11
|22:00
|
Миннесота – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19