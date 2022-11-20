Чемпион уничтожил Овечкина и его команду. Что не так с «Вашингтоном»?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Колорадо» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Макар — 4 (бол., Маккиннон, Лехконен), 19:39 — 0:1. Маккиннон — 5 (Мэнсон, Ньюхук), 33:14 — 0:2. Кольяно — 2 (Макдональд, Комфер), 48:57 — 0:3. Лехконен — 6, 56:12 — 0:4.
Вратари: Кемпер — Георгиев.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (14+8+10) — 29 (8+8+13).
Наши: Кузнецов (17.54/2/0), Овечкин (20.49/2/-1) — -.
20 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
Домашняя серия «Вашингтона» началась не лучшим образом. «Столичные» проиграли четвертый матч подряд и во второй раз в сезоне не забросили ни одной шайбы. В гости к ним приехал действующий чемпион, который не испытал сегодня серьезных проблем. «Колорадо», даже несмотря на травмы нескольких важных игроков, набрал хороший ход и в ноябре уступил лишь один раз.
«Кэпиталз» могут занести себе в актив только начало встречи. Команда здорово прессинговала, почти в два раза перебросала соперника, но плохая реализация подвела хозяев. Особенно глупо выглядели два подряд удаления в концовке первого периода, когда за Гарнетом Хатауэйем в бокс последовал и Ларс Эллер. Полторы минуты «Эвеланш» играли в формате «пять на три», а Кейл Макар из офиса Александра Овечкина прошил Дарси Кемпера.
После перерыва «Вашингтон» заметно сбавил обороты, за что и поплатился. «Колорадо» умеет включаться в нужный момент, после чего может вновь действовать в экономном режиме. Во втором периоде примерно это и случилось, когда Нэйтан Маккиннон просто уничтожил оборону соперника. Канадец эффектно раскачал игроков «Кэпиталз» и нанес шикарный бросок из-под Мартина Фехервари.
Хозяева могли распечатать Александра Георгиева, но не реализовали две попытки большинства, а во второй из них даже не нанесли ни одного броска по воротам «Эвеланш». До этого в шести матчах Овечкин забивал Георниеву восемь шайб, но сегодня голкипер действовал очень уверенно. Невероятных спасений от него не потребовалось, и россиянин без лишних нервов помогал своей команде.
После третьего гола стало понятно, что «Вашингтон» уже ничего не спасет. Кемпер справился с броском Джейкоба Макдональда, но затем шайба отскочила в ногу Эндрю Коглиано и предательски закатилась в ворота. К сожалению, оставшаяся часть матча превратилась в формальность и заключалась лишь в двух интригах. Заработает ли Георгиев свой первый «сухарь» в форме «Колорадо» и наберет ли Макар в своем 194-м матче 200-е очко в НХЛ.
Канадцу достичь этой планки сегодня не удалось, а вот Александр уверенно довел дело до конца и с 32 сейвами был признан первой звездой матча. Для Георгиева это уже девятая игра на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ и по этому показателю он символично сравнялся с Игорем Шестеркиным. Пока «Эвеланш» не за что переживать. В отличие от «Вашингтона», который все реже и реже подает признаки жизни.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|18
|8
|10
|19
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|18
|9
|9
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|20
|11
|9
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
|20.11
|00:00
|
Флорида – Калгари
|4 : 5 Б
|20.11
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|6 : 1
|20.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|0 : 4
|20.11
|03:00
|
Виннипег – Питтсбург
|0 : 3
|20.11
|03:00
|
Коламбус – Детройт
|1 : 6
|20.11
|03:00
|
Монреаль – Филадельфия
|5 : 4 Б
|20.11
|03:00
|
Торонто – Баффало
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Даллас – Айлендерс
|5 : 2
|20.11
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 1 ОТ
|20.11
|04:00
|
Нэшвилл – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|20.11
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|20.11
|06:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|20.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09