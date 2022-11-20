Чемпион уничтожил Овечкина и его команду. Что не так с «Вашингтоном»?

«Колорадо» уверенно выиграл в столице США.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Колорадо» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Макар — 4 (бол., Маккиннон, Лехконен), 19:39 — 0:1. Маккиннон — 5 (Мэнсон, Ньюхук), 33:14 — 0:2. Кольяно — 2 (Макдональд, Комфер), 48:57 — 0:3. Лехконен — 6, 56:12 — 0:4.

Вратари: Кемпер — Георгиев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (14+8+10) — 29 (8+8+13).

Наши: Кузнецов (17.54/2/0), Овечкин (20.49/2/-1) — -.

20 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Домашняя серия «Вашингтона» началась не лучшим образом. «Столичные» проиграли четвертый матч подряд и во второй раз в сезоне не забросили ни одной шайбы. В гости к ним приехал действующий чемпион, который не испытал сегодня серьезных проблем. «Колорадо», даже несмотря на травмы нескольких важных игроков, набрал хороший ход и в ноябре уступил лишь один раз.

«Кэпиталз» могут занести себе в актив только начало встречи. Команда здорово прессинговала, почти в два раза перебросала соперника, но плохая реализация подвела хозяев. Особенно глупо выглядели два подряд удаления в концовке первого периода, когда за Гарнетом Хатауэйем в бокс последовал и Ларс Эллер. Полторы минуты «Эвеланш» играли в формате «пять на три», а Кейл Макар из офиса Александра Овечкина прошил Дарси Кемпера.

После перерыва «Вашингтон» заметно сбавил обороты, за что и поплатился. «Колорадо» умеет включаться в нужный момент, после чего может вновь действовать в экономном режиме. Во втором периоде примерно это и случилось, когда Нэйтан Маккиннон просто уничтожил оборону соперника. Канадец эффектно раскачал игроков «Кэпиталз» и нанес шикарный бросок из-под Мартина Фехервари.

Хозяева могли распечатать Александра Георгиева, но не реализовали две попытки большинства, а во второй из них даже не нанесли ни одного броска по воротам «Эвеланш». До этого в шести матчах Овечкин забивал Георниеву восемь шайб, но сегодня голкипер действовал очень уверенно. Невероятных спасений от него не потребовалось, и россиянин без лишних нервов помогал своей команде.

После третьего гола стало понятно, что «Вашингтон» уже ничего не спасет. Кемпер справился с броском Джейкоба Макдональда, но затем шайба отскочила в ногу Эндрю Коглиано и предательски закатилась в ворота. К сожалению, оставшаяся часть матча превратилась в формальность и заключалась лишь в двух интригах. Заработает ли Георгиев свой первый «сухарь» в форме «Колорадо» и наберет ли Макар в своем 194-м матче 200-е очко в НХЛ.

Канадцу достичь этой планки сегодня не удалось, а вот Александр уверенно довел дело до конца и с 32 сейвами был признан первой звездой матча. Для Георгиева это уже девятая игра на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ и по этому показателю он символично сравнялся с Игорем Шестеркиным. Пока «Эвеланш» не за что переживать. В отличие от «Вашингтона», который все реже и реже подает признаки жизни.