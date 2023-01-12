Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч

А россияне из «Кэпиталз» отметились только удалениями.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

Голы: Лотон — 11 (бол., Деанджело, Типпетт), 7:26 — 1:0. Хэтэуэй — 6 (Дженсен, Дауд), 19:06 — 1:1. Конекны — 21 (Фараби), 19:27 — 2:1. Типпетт — 13 (ван Римсдайк), 45:31 — 3:1. Конекны — 22 (мен., Лотон, Проворов), 47:28 — 4:1. Юханссон — 11, 49:18 — 4:2. Оши — 8 (Бэкстрем, Фехервари), 54:42 — 4:3. Конекны — 23 (бол., п.в., Лотон), 59:47 — 5:3.

Вратари: Харт — Кемпер (58:05 — 58:41, 59:12 — 59:47).

Штраф: 2 — 12.

Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+8+11).

Наши: Проворов (22.03/1/0) — Алексеев (10.49/0/-1), Кузнецов (20.22/3/-2), Овечкин (20.43/6/-2), Орлов (21.43/3/0).

12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17352 зрителя.

Летнее назначение в «Филадельфию» Джона Тортореллы не привело к одномоментному преображению команды. Импульсивный тренер пока не вывел «Флайерз» в зону плей-офф. Конкуренция в Столичном дивизионе серьезная. «Филадельфия» занимает седьмое место, но списывать со счетов клуб из штата Пенсильвании рано. Тем более учитывая пять побед «Летчиков» в шести последних матчах. Что удалось Торторелле, так это создать крепкий коллектив, способный навязать борьбу любому сопернику. Не стоит ждать легкой прогулки в матчах с «Флайерз». Это сегодня ощутил на себе «Вашингтон».

«Кэпиталз» вдохновенно провели концовку декабря, а в январе чередуют победы и поражения. Результативный отрезок сопровождался феерией Александра Овечкина. Капитан «Столичных» от матча к матчу пополнял снайперский счет, но в двух последних играх — с «Нэшвиллом» и «Коламбусом» — не набрал очков. В текущей регулярке Овечкин трижды забил «Летчикам», но сегодня не смог прервать безголевую серию.

«Филадельфия» владела инициативой в первом периоде. Без стараний Дарси Кемпера в воротах «Кэпиталз» могло побывать больше двух шайб. Хозяева перебросали соперника (15-10) и забили два гола. Не вовремя удалился Овечкин. По сезону «Флайерз» разочаровывают игрой в большинстве. До матча с «Вашингтоном» парни Тортореллы реализовывали скромные 15,7 процента. Однако сегодня они забили с первой попытки. Штраф Овечкина использовал Скотт Лотон. Александр мог исправиться через пару смен, но, выскочив к воротам, не переиграл Картера Харта.

Минимальное преимущество «Флайерз» — справедливый итог первых 20 минут. Хозяева превзошли соперника по движению и нацеленности на ворота. Плотную оборону «Летчиков» вскрыли только гренадеры из четвертого звена «Вашингтона». На последней минуте Гарнет Хэтэуэй эффектно замкнул передачу подключившегося к атаке защитника Ника Дженсена. Уйти на перерыв с равным счетом «Кэпиталз» не смогли. «Флайерз» мощно провели концовку периода и забросили вторую шайбу. Неразберихой на пятаке воспользовался Трэвис Конекны, получивший пас из-за ворот от Джоэла Фараби.

Прошлый матч «Филадельфии» с «Вашингтоном» запомнился стычкой Овечкина и Конекны в концовке. Когда Александр поразил пустые ворота, чем вызвал недовольство Трэвиса. Сегодня личная дуэль завершилась не в пользу россиянина. Все началось с того, что капитан «Столичных» не помешал Конекны замкнуть пас из-за ворот в моменте с первым голом канадца. Второй период прошел содержательно на опасные моменты, но вратари действовали безошибочно. Харт продолжил творить чудеса с первых минут третьего отрезка. Картер отразил могучий бросок Овечкина из выгодной позиции и не позволил россиянину сделать еще один шаг навстречу Уэйну Гретцки.

Особенным сегодняшний матч стал для двух хоккеистов. И это не Овечкин с Конекны. Речь о Джеймсе ван Римсдайке из «Филадельфии» и Треворе ван Римсдайке из «Вашингтона». Дорога братьев в НХЛ сложилась по-разному. Оба родились в Мидлтауне и учились в Университете Нью-Гэмпшира. Однако Джеймса выбрали на драфте под вторым номером, а Трэвор прокладывал путь в элиту исключительно через студенческую лигу. Защитник «Вашингтон» сегодня отметил юбилей, однако порадовать себя победой в 500-й игре в регулярках НХЛ не получилось.

«Вашингтон» слишком поздно включился в погоню. Ключевым стал отрезок в середине третьего периода, когда Оуэн Типпет и неугомонный Конекны приговорили «Кэпиталз». Трэвис и вовсе наказал гостей за осечку в меньшинстве, убежав в контратаку с Лотоном. «Кэпиталз» медленно разыгрывали шайбу и допускали много брака в передачах. Не обошлось без «привозов» и от защитников «Летчиков». Возможно, хозяева избежали бы нервной концовки, если бы Иван Проворов не выложил шайбу Маркусу Юханссону. Швед воспользовался подарком судьбы, а через пять минут интригу возродил Ти Джей Оши.

Классическая концовка с заменой Кемпера на шестого полевого игрока завершилась третьей шайбой Конекны в пустые ворота. И обратите внимание, кто отчаянно ударил Трэвиса по щиткам, когда форвард «Летчиков» мчал к воротам. Александр не догнал канадца — сил хватило только на удар клюшкой. Трэвис оформил хет-трик, поразив пустые ворота, и поставил точку в содержательном матче. Идеальный ответ Овечкину за дубль в прошлой игре, не так ли?