Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Трэвис Конекны (слева).
Фото USA Today Sports
А россияне из «Кэпиталз» отметились только удалениями.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Голы: Лотон — 11 (бол., Деанджело, Типпетт), 7:26 — 1:0. Хэтэуэй — 6 (Дженсен, Дауд), 19:06 — 1:1. Конекны — 21 (Фараби), 19:27 — 2:1. Типпетт — 13 (ван Римсдайк), 45:31 — 3:1. Конекны — 22 (мен., Лотон, Проворов), 47:28 — 4:1. Юханссон — 11, 49:18 — 4:2. Оши — 8 (Бэкстрем, Фехервари), 54:42 — 4:3. Конекны — 23 (бол., п.в., Лотон), 59:47 — 5:3.
Вратари: Харт — Кемпер (58:05 — 58:41, 59:12 — 59:47).
Штраф: 2 — 12.
Броски: 36 (15+12+9) — 29 (10+8+11).
Наши: Проворов (22.03/1/0) — Алексеев (10.49/0/-1), Кузнецов (20.22/3/-2), Овечкин (20.43/6/-2), Орлов (21.43/3/0).
12 января. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17352 зрителя.

Летнее назначение в «Филадельфию» Джона Тортореллы не привело к одномоментному преображению команды. Импульсивный тренер пока не вывел «Флайерз» в зону плей-офф. Конкуренция в Столичном дивизионе серьезная. «Филадельфия» занимает седьмое место, но списывать со счетов клуб из штата Пенсильвании рано. Тем более учитывая пять побед «Летчиков» в шести последних матчах. Что удалось Торторелле, так это создать крепкий коллектив, способный навязать борьбу любому сопернику. Не стоит ждать легкой прогулки в матчах с «Флайерз». Это сегодня ощутил на себе «Вашингтон».

«Кэпиталз» вдохновенно провели концовку декабря, а в январе чередуют победы и поражения. Результативный отрезок сопровождался феерией Александра Овечкина. Капитан «Столичных» от матча к матчу пополнял снайперский счет, но в двух последних играх — с «Нэшвиллом» и «Коламбусом» — не набрал очков. В текущей регулярке Овечкин трижды забил «Летчикам», но сегодня не смог прервать безголевую серию.

«Филадельфия» владела инициативой в первом периоде. Без стараний Дарси Кемпера в воротах «Кэпиталз» могло побывать больше двух шайб. Хозяева перебросали соперника (15-10) и забили два гола. Не вовремя удалился Овечкин. По сезону «Флайерз» разочаровывают игрой в большинстве. До матча с «Вашингтоном» парни Тортореллы реализовывали скромные 15,7 процента. Однако сегодня они забили с первой попытки. Штраф Овечкина использовал Скотт Лотон. Александр мог исправиться через пару смен, но, выскочив к воротам, не переиграл Картера Харта.

Минимальное преимущество «Флайерз» — справедливый итог первых 20 минут. Хозяева превзошли соперника по движению и нацеленности на ворота. Плотную оборону «Летчиков» вскрыли только гренадеры из четвертого звена «Вашингтона». На последней минуте Гарнет Хэтэуэй эффектно замкнул передачу подключившегося к атаке защитника Ника Дженсена. Уйти на перерыв с равным счетом «Кэпиталз» не смогли. «Флайерз» мощно провели концовку периода и забросили вторую шайбу. Неразберихой на пятаке воспользовался Трэвис Конекны, получивший пас из-за ворот от Джоэла Фараби.

Прошлый матч «Филадельфии» с «Вашингтоном» запомнился стычкой Овечкина и Конекны в концовке. Когда Александр поразил пустые ворота, чем вызвал недовольство Трэвиса. Сегодня личная дуэль завершилась не в пользу россиянина. Все началось с того, что капитан «Столичных» не помешал Конекны замкнуть пас из-за ворот в моменте с первым голом канадца. Второй период прошел содержательно на опасные моменты, но вратари действовали безошибочно. Харт продолжил творить чудеса с первых минут третьего отрезка. Картер отразил могучий бросок Овечкина из выгодной позиции и не позволил россиянину сделать еще один шаг навстречу Уэйну Гретцки.

Особенным сегодняшний матч стал для двух хоккеистов. И это не Овечкин с Конекны. Речь о Джеймсе ван Римсдайке из «Филадельфии» и Треворе ван Римсдайке из «Вашингтона». Дорога братьев в НХЛ сложилась по-разному. Оба родились в Мидлтауне и учились в Университете Нью-Гэмпшира. Однако Джеймса выбрали на драфте под вторым номером, а Трэвор прокладывал путь в элиту исключительно через студенческую лигу. Защитник «Вашингтон» сегодня отметил юбилей, однако порадовать себя победой в 500-й игре в регулярках НХЛ не получилось.

Александр Овечкин и&nbsp;Трэфис Конекны. «Если ты считаешь, что Овечкин сделал в этом моменте что-то не так, то ты гребаный идиот!»

«Вашингтон» слишком поздно включился в погоню. Ключевым стал отрезок в середине третьего периода, когда Оуэн Типпет и неугомонный Конекны приговорили «Кэпиталз». Трэвис и вовсе наказал гостей за осечку в меньшинстве, убежав в контратаку с Лотоном. «Кэпиталз» медленно разыгрывали шайбу и допускали много брака в передачах. Не обошлось без «привозов» и от защитников «Летчиков». Возможно, хозяева избежали бы нервной концовки, если бы Иван Проворов не выложил шайбу Маркусу Юханссону. Швед воспользовался подарком судьбы, а через пять минут интригу возродил Ти Джей Оши.

Классическая концовка с заменой Кемпера на шестого полевого игрока завершилась третьей шайбой Конекны в пустые ворота. И обратите внимание, кто отчаянно ударил Трэвиса по щиткам, когда форвард «Летчиков» мчал к воротам. Александр не догнал канадца — сил хватило только на удар клюшкой. Трэвис оформил хет-трик, поразив пустые ворота, и поставил точку в содержательном матче. Идеальный ответ Овечкину за дубль в прошлой игре, не так ли?

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
7
6
Читайте также
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Зрители Fox News назвали ложью слова пресс-секретаря Байдена о секретных документах
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в конце января
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Филадельфия» переиграла «Вашингтон». Проворов сделал голевую передачу
Овечкин вышел на 59-е место по сыгранным матчам в НХЛ
Евсеев отказался назвать Овечкина величайшим хоккеистом
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
Еще один рекорд Овечкина: теперь у него больше всех матчей в НХЛ среди россиян!
«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса». Овечкин не набрал очков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У самого талантливого защитника мира прорыв в НХЛ. Он может стать суперзвездой лиги на долгие годы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 42 26 16 59
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Флорида 42 19 23 42
6 Детройт 39 17 22 41
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 40 19 21 44
6 Колорадо 39 20 19 43
7 Аризона 40 13 27 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 5 : 3
12.01 03:30
Торонто – Нэшвилл
 2 : 1
12.01 06:00
Анахайм – Эдмонтон
 2 : 6
12.01 06:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 42 58
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

39 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 26 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 16 2.24
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 16 2.28
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости