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Топ-100 людей хоккея 2025 года по версии The Hockey News: в смысле без Овечкина, но с аналитиком Гретцки?!

Овечкин не попал в топ-100 хоккейных личностей 2025 года по версии The Hockey News
Егор Сергеев
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Александр Овечкин, Уэйн Гретцки, Игорь Шестеркин.
Из наших включен только Игорь Шестеркин.

Известное издание The Hockey News представило свой ежегодный топ-100 самых влиятельных людей в мире хоккея. В список традиционно включаются как действующие игроки, так и владельцы клубов, эксперты, сотрудники НХЛ и так далее. В рейтинге, как ни странно, нет Александра Овечкина, который все ближе к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярках главной заокеанской лиги.

Александр Овечкин, Гэри Беттмэн и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина

Кто вошел

Топ возглавил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн — при нем лига процветает и становится все более финансово успешной. В недавнем интервью издателю The Hockey News Грэму Рустану он даже прокомментировал возможный подъем потолка зарплат в следующем сезоне в район 100 миллионов долларов, а также поговорил о партнерах лиги. «Думаю, что это небольшая спекуляция — дело в том, что приведены неверные цифры. Лимит будет увеличен, но у нас есть четкая формула. Она пока не позволяет приблизиться к этому (100 миллионам. — Прим. Е.С.). Некоторые из наших партнерств очень хороши. Walt Disney Company и ESPN, Warner Brothers Discovery, Turner — все складывается отлично. Не считаю, что стоит меняться только ради того, чтобы меняться. Я также очень верю в сотрудничество. Если вы находитесь в отношениях, которые приносят пользу обеим сторонам, если уверены, что ваша ценность признана, то не станете менять компанию только ради того, чтобы что-то изменить», — сказал Беттмэн.

В топ-3 вошли еще два управленца — исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и Билл Дейли, заместитель Беттмэна. Десятка главных лиц мирового хоккея в 2025 году по версии The Hockey News выглядит так.

Лишь один россиянин

В топ-100 вошел только один представитель России — вратарь «Рейнджерс» Шестеркин, которого поставили на 41-ю строчку. 6 декабря он заключил с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму 92 миллиона долларов — это рекорд всех времен для голкиперов. В нынешнем сезоне Игорь занимает 18-е место в лиге по проценту сейвов (90,6), а выше него находятся два других наших вратаря — Илья Самсонов (90,7) и Андрей Василевский (91,4).

Настоящей неожиданностью стало невключение в рейтинг нападающего «Вашингтона» Овечкина — 39-летний капитан «столичных» проводит одну из лучших регулярок в карьере и стремительно приближается к рекорду Гретцки по голам в чемпионатах. У великого канадца 894 шайбы, у Ови — уже 872, а в НХЛ-2024/25 Александр отличился 19 раз в 24 матчах. Кстати, не верили в звездного форварда и перед стартом сезона — телеканал TSN впервые за 15 лет не включил Овечкина в топ-50 сильнейших хоккеистов лиги.

Александр Овечкин празднует гол Дилана Строума в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (7:4) 4&nbsp;января в&nbsp;Вашингтоне. «Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки

Кто еще есть в рейтинге

Вместе с тем в топ-100 The Hockey News много других знакомых персонажей. На 14-м месте находится партнер Евгения Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби, на 58-м — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Гретцки поставили на 62-ю строчку — Уэйн представлен как аналитик на телеканале TNT.

В 2022-м в списке были сразу два россиянина — Овечкин, занявший тогда высокое 11-е место, и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на 23-й позиции. В прошлом году топ-100 тоже возглавлял Беттмэн, повторились и следующие три позиции. А вот представителей РФ тогда в рейтинге не оказалось вообще.

Александр Овечкин
Игорь Шестеркин
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
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Баффало – Вашингтон
 4 : 3 Б
7.01 03:30
Монреаль – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
7.01 05:00
Колорадо – Флорида
 3 : 1
7.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
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