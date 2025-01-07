Топ-100 людей хоккея 2025 года по версии The Hockey News: в смысле без Овечкина, но с аналитиком Гретцки?!
Известное издание The Hockey News представило свой ежегодный топ-100 самых влиятельных людей в мире хоккея. В список традиционно включаются как действующие игроки, так и владельцы клубов, эксперты, сотрудники НХЛ и так далее. В рейтинге, как ни странно, нет Александра Овечкина, который все ближе к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярках главной заокеанской лиги.
Кто вошел
Топ возглавил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн — при нем лига процветает и становится все более финансово успешной. В недавнем интервью издателю The Hockey News Грэму Рустану он даже прокомментировал возможный подъем потолка зарплат в следующем сезоне в район 100 миллионов долларов, а также поговорил о партнерах лиги. «Думаю, что это небольшая спекуляция — дело в том, что приведены неверные цифры. Лимит будет увеличен, но у нас есть четкая формула. Она пока не позволяет приблизиться к этому (100 миллионам. — Прим. Е.С.). Некоторые из наших партнерств очень хороши. Walt Disney Company и ESPN, Warner Brothers Discovery, Turner — все складывается отлично. Не считаю, что стоит меняться только ради того, чтобы меняться. Я также очень верю в сотрудничество. Если вы находитесь в отношениях, которые приносят пользу обеим сторонам, если уверены, что ваша ценность признана, то не станете менять компанию только ради того, чтобы что-то изменить», — сказал Беттмэн.
В топ-3 вошли еще два управленца — исполнительный директор NHLPA Марти Уолш и Билл Дейли, заместитель Беттмэна. Десятка главных лиц мирового хоккея в 2025 году по версии The Hockey News выглядит так.
Лишь один россиянин
В топ-100 вошел только один представитель России — вратарь «Рейнджерс» Шестеркин, которого поставили на 41-ю строчку. 6 декабря он заключил с клубом новый восьмилетний контракт на общую сумму 92 миллиона долларов — это рекорд всех времен для голкиперов. В нынешнем сезоне Игорь занимает 18-е место в лиге по проценту сейвов (90,6), а выше него находятся два других наших вратаря — Илья Самсонов (90,7) и Андрей Василевский (91,4).
Настоящей неожиданностью стало невключение в рейтинг нападающего «Вашингтона» Овечкина — 39-летний капитан «столичных» проводит одну из лучших регулярок в карьере и стремительно приближается к рекорду Гретцки по голам в чемпионатах. У великого канадца 894 шайбы, у Ови — уже 872, а в НХЛ-2024/25 Александр отличился 19 раз в 24 матчах. Кстати, не верили в звездного форварда и перед стартом сезона — телеканал TSN впервые за 15 лет не включил Овечкина в топ-50 сильнейших хоккеистов лиги.
Кто еще есть в рейтинге
Вместе с тем в топ-100 The Hockey News много других знакомых персонажей. На 14-м месте находится партнер Евгения Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби, на 58-м — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Гретцки поставили на 62-ю строчку — Уэйн представлен как аналитик на телеканале TNT.
В 2022-м в списке были сразу два россиянина — Овечкин, занявший тогда высокое 11-е место, и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг на 23-й позиции. В прошлом году топ-100 тоже возглавлял Беттмэн, повторились и следующие три позиции. А вот представителей РФ тогда в рейтинге не оказалось вообще.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|4
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|7.01
|03:00
|
Баффало – Вашингтон
|4 : 3 Б
|7.01
|03:30
|
Монреаль – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.01
|05:00
|
Колорадо – Флорида
|3 : 1
|7.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|2 : 3