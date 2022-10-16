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Сегодня, 06:30

Что с Овечкиным? Он никак не может забить

«Вашингтон» обыграл «Монреаль», у Овечкина результативная передача
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
Правда, сегодня набрал первое очко в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Голы: Сузуки — 1 (Джекай, Кофилд), 22:01 — 0:1. Шири — 2 (Дженсен, ван Римсдайк), 29:02 — 1:1. Манта — 2 (Кузнецов, Оши), 31:43 — 2:1. Оши — 1 (бол., Овечкин, Строум), 35:20 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Монтембо (58:25).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 29 (12+14+3) — 22 (8+5+9).
Наши: Кузнецов (16.56/0/+2), Овечкин (17.27/6/0), Орлов (21.26/0/-1) — Дадонов (15.29/0/0).
16 октября. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

После двух поражений на старте главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт внес несколько изменений в сочетаниях, и в домашнем матче против «Монреаля» команда одержала первую победу в сезоне. Связку Александра Овечкина и Евгения Кузнецова разбили как в равных составах, так и в большинстве, но это не помешало российским нападающим уйти со льда с набранными очками.

Все голы в этой встрече были забиты во втором периоде. Пока болельщики ждут 781-ю шайбу капитана «столичных», Конор Шири и Энтони Манта в текущем чемпионате успели уже отличиться по два раза. Впрочем, сегодня Овечкину конкретно не везло. В первом периоде его гол отменили из-за того, что белорусский форвард Алексей Протас оказался в офсайде, а в концовке встречи шайба после броска Александра не зашла в пустые ворота и попала в штангу.

Однако свой первый набранный балл в сезоне ветеран в копилку положил. Голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо справился с дальним броском Александра, но Ти Джей Оши был безупречен на добивании в большинстве. Для американца эта шайба стала первой в сезоне.

Кузнецов в равных составах помог отличиться Манте, и для Евгения, так же как и для Овечкина, этот набранный балл стал первым в текущем чемпионате. До красивой цифры 500 челябинцу осталось всего три очка.

Первой звездой сегодняшнего матча стал голкипер Дарси Кемпер, который справился с 21 броском из 22. Это его первая победа в качестве вратаря «Вашингтона». Начиная с сезона-2019/20 канадец одержал 64 победы, и это лучший результат в лиге среди всех голкиперов со 120 или меньше стартами. Еще слишком рано говорить о том, что «Кэпиталз» наконец-то решили вратарскую проблему, но уверенности Кемперу этот матч может придать.

Пока игра «Вашингтона» выглядит не очень целостно, но, возможно, эта победа поможет команде вкатиться в новый сезон. На очереди «Кэпиталз» ждет очередная домашняя игра, в гости в столицу США пожалует «Ванкувер».

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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