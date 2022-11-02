Овечкин сломал клюшку от злости! Он набрал очки в третьем матче подряд, но его команда снова проиграла
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Юханссон — 3 (бол., Строум, Овечкин), 3:39 — 1:0. Айкел — 5 (бол., Стивенсон, Пьетранджело), 18:55 — 1:1. ван Римсдайк — 1 (Строум), 21:01 — 2:1. Каррье — 2 (Карлссон, Пьетранджело), 54:04 — 2:2. Теодор — 3 (Айкел, Пьетранджело), 61:35 — 2:3.
Вратари: Линдгрен — Томпсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (6+11+4+0) — 31 (11+8+10+2).
Наши: Кузнецов (17.35/1/0), Овечкин (15.54/1/-1), Орлов (24.50/3/+1) — -.
2 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
На счету «Вашингтона» всего одна победа в последних четырех играх, но вряд ли это может сильно удивлять. Команда давно испытывает серьезные кадровые проблемы и вынуждена обходиться без многих лидеров. К надолго выбывшим Бэкстрему и Уилсону добавились Карлсон, Браун и Оши, так что пока представить себе оптимальный состав «Кэпиталз» очень трудно.
Сегодня «столичные» принимали на родном льду «Вегас» и выделить явного фаворита в этой паре было несложно. «Рыцари» лидируют на Западе, выиграв 8 из 10 матчей, а Джек Айкел наконец-то демонстрирует ту игру, которую от него ждали болельщики. Американец- лучший бомбардир своей команды. В первых десяти матчах чемпионата Айкел набрал 10 (4+6) очков, а в недавней игре против «Виннипега» забросил шикарную шайбу в овертайме.
Решать непростую задачу в воротах «Вашингтона» выпала честь Чарли Линдгрену, для которого этот матч стал третьим в сезоне. В первом периоде у голкипера хозяев было немало работы, а «Голден Найтс» значительно перебросали соперника (11-6). Но несмотря на давление «Вегаса», именно «Вашингтон» открыл счет. Команда реализовала большинство, а в голе Маркуса Юханссона поучаствовал Александр Овечкин.
Капитан «столичных» набрал очки уже в третьем матче подряд, и на этом отрезке в его активе 3 (2+1) балла. Питер Лавиолетт сегодня восстановил их связку с Евгением Кузнецовым, но особого креатива атаке это не дало. На двоих форварды нанесли за матч всего два броска по воротам Логана Томпсона. К слову, голкипер «Вегаса» на старте чемпионата выглядит очень мощно. Канадец даже попадал в тройку лучших игроков недели, а его процент отраженных бросков составляет больше 94.
За минуту до окончания первого периода гости сумели отыграться и сделали это также в большинстве. Игра в меньшинстве у «Кэпиталз» сейчас выглядит очень солидно. В последних пяти матчах команда нейтрализовала 18 из 19 попыток соперника, но справиться с Айкелом не смогла. Американец забросил пятую шайбу в сезоне и распечатал Линдгрена. Бросок у Джека получился хитрым, но в этом эпизоде голкипер «Вашингтона» мог сыграть увереннее.
После перерыва хозяева заметно прибавили и периодически оказывали мощное давление на ворота «рыцарей». Придал команде сил очередной быстрый гол. Уже на первой минуте второго периода Тревор Ван Римсдайк вывел «Вашингтон» вперед, а затем команда упустила несколько хороших возможностей упрочить преимущество. Пожалуй, еще одного гола им и не хватило для того, чтобы полностью забрать игру под контроль. В третьем периоде «Кэпиталз» сосредоточились на обороне, нанесли всего четыре броска и в итоге пропустили гол от Уильяма Каррье.
Впрочем, концовка все равно осталась за «Вашингтоном». Отличная возможность забить была у Овечкина, но его бросок эффектно заблокировал Алекс Пьетранжело, а под финальную сирену отличился Гарнет Хатауэй, шайба которого пересекла линию ворота уже после окончания основного времени. Хозяева могли вырвать не самую логичную победу, но в овертайме удачливее оказался «Вегас». В голевой атаке снова поучаствовал Айкел, который выдал шикарную передачу на Ши Теодора.
К сожалению, именно Овечкин находился в эпицентре пропущенной шайбы и ничего не сумел поделать с соперником. В такой ситуации есть вопросы и к Питеру Лавиолетту. Выпускать в овертайме в формате «три на три» 37-летнего ветерана — идея слишком рискованная. Рекорды Александра, безусловно, важны, но забывать про командные результаты тоже не стоит. Капитан «Вашингтона» не скрывал своих расстроенных чувств после матча. Он сломал свою клюшку и в ярости выбросил ее в сторону. Его команда теперь отправится на выезд к «Детройту» и самое время конвертировать злость в забитые голы. Такое в исполнении русского снайпера мы уже неоднократно видели.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|2
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|3
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|12
|4
|Филадельфия
|9
|5
|4
|12
|5
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|10
|4
|6
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|9
|6
|3
|12
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|7
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|8
|Аризона
|8
|2
|6
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|11
|3
|8
|6
|8
|Анахайм
|9
|2
|7
|5
|2.11
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|2 : 3 ОТ
|2.11
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|5 : 6 ОТ
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|1 : 0 ОТ
|2.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 1
|2.11
|03:00
|
Чикаго – Айлендерс
|1 : 3
|2.11
|03:30
|
Даллас – Лос-Анджелес
|5 : 2
|2.11
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|4 : 5
|2.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|7 : 4
|2.11
|05:00
|
Аризона – Флорида
|- : -
|2.11
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|11
|16
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66