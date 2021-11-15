«Вашингтон» уничтожил «Питтсбург», накидав шесть шайб. Овечкин не забил ни разу, но сделал суперпередачи!

Александр помогал партнерам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы: Фехервари — 2 (мен., Уилсон, Хэтэуэй), 4:25 — 1:0. Хэтэуэй — 3 (Овечкин, ван Римсдайк), 14:05 — 2:0. Гюнтцель — 4 (Летанг, Мэтисон), 18:40 — 2:1. Спронг — 3 (Эллер, Шири), 36:11 — 3:1. Шири — 3 (Макмайкл, Спронг), 38:36 — 4:1. Кузнецов — 6 (Овечкин), 44:43 — 5:1. Уилсон — 4 (бол., Кузнецов, Карлсон), 49:35 — 6:1.

Вратари: Ванечек — Джерри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+14+9) — 25 (8+9+8).

Наши: Кузнецов (19.53/2/+2), Овечкин (18.35/1/+2), Орлов (22.21/3/0) — -.

15 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

«Питтсбург» не может привыкнуть к жизни без Сидни Кросби и Евгения Малкина. Сид сегодня провел лишь свой второй матч в сезоне, а россиянин из-за травмы колена вернется в строй в лучшем случае в декабре. Без них «Пингвинз» — средняя команда, которая максимум может бороться за выход в плей-офф. Но сегодня «Питтсбургу» не помогло даже возвращение капитана.

Первое же удаление «Вашингтона» привело к голу. Вот только шайба влетела в ворота соперника! Том Уилсон вместе с защитником Фехервари убежали вдвоем на одного противника, и словак точно бросил с кистей.

2 on 1 shorthanded beauty! pic.twitter.com/7rJ5Lnk6Qq — Washington Capitals (@Capitals) November 15, 2021

Гарнет Хэтэуэй всю карьеру был обычным силовым нападающим нижних звеньев. В прошлом матче с «Коламбусом» он забил свои первые два гола в этом сезоне. Но если Овечкин в каждой игре будет давать ему такие передачи, как сегодня, то Гарнет может побиться с ним за снайперский рекорд. Александр замахнулся, показав бросок, и резко перевел шайбу на Хэтэуэя, которому оставалось только не попасть в обманутого вратаря.

Во втором периоде игроки «Питтсбурга» окончательно растерялись. Сначала они упустили Спронга, который беспрепятственно замкнул передачу партнера, а затем отличился Шири — ему никто не помешал бросить вблизи ворот.

Дырявая оборона соперника — лучший шанс для Овечкина закинуть парочку голов и приблизиться к Гретцки? Нет, сегодня капитан «Вашингтона» сосредоточился на подыгрыше, лишь раз бросив по воротам. В третьем периоде Александр воткнулся в борьбу у борта и легонько скинул шайбу на Кузнецова. Точный бросок — и знаменитая птичка в исполнении 92-го номера!

A wild bird appears! pic.twitter.com/VfZPFkz8Yu — Washington Capitals (@Capitals) November 15, 2021

Точку в разгроме принципиального соперника поставил Том Уилсон, которого в прорыв бросил Кузнецов.

«Вашингтон» продлил победную серию до четырех матчей, а вот «Питтсбург» по проценту набранных очков — худший в Столичном дивизионе. Как бы команда не потеряла шансы на плей-офф еще до возвращения Малкина.