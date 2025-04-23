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Овечкин готов замахнуться на второй Кубок Стэнли. Он тащит «Вашингтон» на себе, как в молодости

Овечкин набрал 3 очка и забил победный гол в первом матче Кубка Стэнли с «Монреалем»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Фото Getty Images
Первый матч плей-офф против «Монреаля» (3:2 ОТ), в котором Александр Великий набрал 3 (2+1) очка, убедил в этом даже больше чем полностью.

НХЛ. Плей-офф. Восток. 1/4 финала конференции. Первый матч
«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Овечкин — 1 (бол., Уилсон, Строум), 18:34 — 1:0. Бовилье — 1 (Овечкин, Строум), 32:09 — 2:0. Кофилд — 1 (бол., Лайне, Хатсон), 50:32 — 2:1. Сузуки — 1 (Каррье, Хатсон), 55:45 — 2:2. Овечкин — 2 (Бовилье), 62:26 — 3:2.
Вратари: Томпсон — Монтембо.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 32 (14+9+7+2) — 35 (13+8+14+0).
Наши: Алексеев (14.02/1/+1), Овечкин (16.45/4/+2) — Демидов (11.57/0/-2).
22 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Подсчет голов Александра Овечкина, который гнался за рекордом Уэйна Гретцки, делая кассу для всего хоккейного, и не только, мира на протяжении нескольких лет, был увлекательным занятием. Но сейчас понятно, что оно со временем стало скучным. Теперь русская легенда дает интригующий повод говорить о себе с еще большим восхищением. В свои 39 лет Великая Восьмерка ведет за собой «Вашингтон» уже в Кубке Стэнли — объективно самом трудном и выматывающем хоккейном турнире на планете.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (справа) с&nbsp;партнерами по &laquo;Вашингтону&raquo; радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Монреаля&raquo; 22&nbsp;апреля.Овечкин невероятен и в плей-офф! Дубль в первом же матче и победный гол в овертайме

В стартовом матче серии с «Монреалем» (3:2 ОТ) именно капитан обеспечил непростую победу своей команде, набрав 3 (2+1) очка и впервые в карьере забив в овертайме в плей-офф НХЛ. Этот факт только еще раз подчеркивает, насколько фантастический во всех отношениях сезон проводит Ови. Год назад в серии с «Рейнджерс» для «Кэпиталз», несмотря на все старания, дело завершилось всего в четырех матчах, причем Александр не набрал ни одного очка — ранее с ним такого в Кубке Стэнли не случалось.

Сейчас выясняется, что это не весь «Вашингтон» толкает своего звездного ветерана вперед, а он тащит на себе остальных. За долгие годы сложилось устойчивое мнение об Овечкине как об игроке, который плохо справляется с давлением в решающих встречах. Даже триумф в Кубке Стэнли в 2018-м с заслуженным «Конн Смайт Трофи» часто ставили в заслугу прежде всего Евгению Кузнецову. Тот плей-офф челябинец провел вдохновенно, но где сейчас он — и где его прежний товарищ по оружию?

Великолепное и совершенно неожиданное выступление «Кэпиталз» в регулярном чемпионате — такого подъема от команды не ждал никто — заставило всерьез задуматься о кубковых перспективах. Насколько далеко в плей-офф способна зайти нынешняя версия «Вашингтона» — вопрос спорный, и однозначного ответа на него нет.

Последние годы список фаворитов от «Востока» был примерно одинаковым, и только в этом сезоне из него выпал «Рейнджерс». Но сейчас сложно отделаться от впечатления, что привычные претенденты на титул «Кэпиталз» не уступают. Невольно возникает резонный вопрос — какими словами можно будет описать достижение Овечкина, если он в своем возрасте приведет «столичных» к Кубку Стэнли?

Александр Овечкин празднует гол в&nbsp;овертайме матча &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монреаль&raquo; (3:2 ОТ) 21&nbsp;апреля в&nbsp;Вашингтоне.«Хорошие вещи случаются». Овечкин: дубль, передача и семь хитов, первый гол в овертайме плей-офф

Кажется, словарный запас для восторженных эпитетов иссяк. В реальность такого исхода поверить тяжело — но и торопиться не стоит. За время выступлений в НХЛ Овечкин приучил к тому, что умеет достигать целей, которые изначально кажутся фантастическими. Пускай он удивит всех еще раз. Возражений — ноль.

Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
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0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
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0 - 0
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
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0 - 0
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0 - 0
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4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
1. Торонто - Оттава
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2. Торонто - Оттава
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0 - 0
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Даллас - Колорадо
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