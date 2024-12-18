Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, восстанавливающийся после травмы, может вернуться на лед еще до рождественского перерыва в НХЛ, сообщил инсайдер Пьер Лебрюн.
«Возможно, он вернется либо на одну игру перед праздничной паузой, либо будет готов выйти уже после нее», — цитирует журналиста The Athletic.
В НХЛ в период с 25 по 27 декабря матчи не проводятся. А во вторник, 24 декабря, «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Бостоном». Вероятность возвращения в строй к этой встрече велика, в противном случае Ови будет готов к игре против «Торонто» 29 декабря.
Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости левой ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в ночь на 19 ноября по московскому времени. Сообщалось, что он выбыл на срок от четырех до шести недель.
Что сказал Карбери
На прошлой неделе Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке в бесконтактном джерси. Позже 39-летний форвард отправился вместе с одноклубниками на двухматчевый выезд, в рамках которого столичный коллектив проиграл «Далласу» (1:3) и «Чикаго» (2:3).
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что нападающий находится на финишной прямой и прогрессирует в восстановлении.
«Все идет по плану. У него не было никаких проблем, и он движется в правильном направлении. Сейчас Ови находится на последнем этапе, на финишной прямой». Посмотрим, как пройдет неделя», — заявил Карбери журналистам.
Как «Вашингтон» выступает без Овечкина
Российский форвард пропустил уже 13 матчей, в которых у «Кэпиталз» восемь побед и пять поражений.
17 декабря «Вашингтон» против «Далласа» прервал рекордную выигрышную серию на выезде в НХЛ. Команда Спенсера Карбери не уступала на выезде с 4 ноября, когда проиграли «Каролине» (2:4). После этого она провела десять успешных игр, включая разгром «Сент-Луиса» (8:1).
«Кэпиталз» занимают второе место в Восточной конференции с 44 очками. В общей таблице лиги команда уступает лишь «Виннипегу» и «Нью-Джерси», которые провели больше матчей.
На счету Овечкина в этом сезоне 25 (15+10) очков в 18 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|31
|14
|17
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|31
|19
|12
|40
|2
|Флорида
|32
|19
|13
|40
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|30
|12
|18
|28
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|33
|23
|10
|47
|2
|Миннесота
|31
|20
|11
|44
|3
|Даллас
|30
|19
|11
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|30
|14
|16
|33
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|30
|16
|14
|37
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
|8
|Анахайм
|29
|11
|18
|26
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|6 : 1
|18.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|5 : 3
|18.12
|03:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|18.12
|03:30
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 0
|18.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|1 : 4
|18.12
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|2 : 0
|18.12
|04:30
|
Чикаго – Вашингтон
|3 : 2
|18.12
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 4 ОТ
|18.12
|06:00
|
Сиэтл – Оттава
|0 : 3
|18.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|3 : 4