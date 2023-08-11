«Зачем уходить из «Вашингтона», если меня все устраивает?» Эксклюзивное интервью Овечкина
Компания FONBET провела в Москве мероприятие, посвященное запуску проекта «Великая погоня» — о гонке нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 822 гола, у канадца — 894. Перед стартом мероприятия обозреватель «СЭ» эксклюзивно поговорил с Овечкиным — о хоккее, футболе и семье.
— После прошлого сезона поменяли какие-то нюансы в летней подготовке? «Вашингтон» выступил неудачно и не попал в плей-офф.
— У меня была травма, я пропустил несколько игр, ее залечивая. А сейчас подготовка идет как она должна идти. Еще два месяца до старта чемпионата, я всегда начинаю тренировочный лагерь не на сто процентов, а где-то на 60, чтобы потом набрать форму в тренинг-кэмпе и во время сезона.
— Новый тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери — совсем молодой, ему 41 год. Уже успели с ним пообщаться?
— Мы уже были с ним знакомы, у нас прекрасные отношения — я был рад этому назначению, потому что он знает меня, многих ребят в клубе, которые до этого играли в «Херши» (фарме «Вашингтоне. — Прим. «СЭ»). Не думаю, что стоит ждать каких-то проблем.
— Он может дать какой-то свежий взгляд на вещи, которых вам не хватало?
— Конечно, поменялся на 90 процентов тренерский штаб. Большинство станет другим, может, меньшинство и в целом система игры тоже. Первый месяц в тренинг-кэмпе будет очень важным в этом смысле.
— Нет ощущения, что этот сезон будет последним для «Вашингтона» в плане возможности ярко заявить о себе в командном плане? Возраст лидеров, травмы, как у того же Никласа Бэкстрема.
— В прошлом сезоне нас подкосили травмы: и Бэкстрем, и Том Уилсон вернулись только в середине сезона — было тяжеловато после их возвращения, нужно время, чтобы адаптироваться. Но сейчас, думаю, все будет нормально — подойдем к сезону в оптимальной форме. Главное, чтобы все были здоровы.
— Патрик Кейн, легенда «Чикаго», все-таки не смог провести всю карьеру в одном клубе и перешел перед дедлайном в «Рейнджерс». В вашем случае в будущем такой вариант возможен?
— Если меня попросят поменять команду, это одно. А зачем самому это делать, если все устраивает?
— Евгений Кузнецов, отвечая на вопрос, что бы он больше хотел — еще одну победу в Кубке Стэнли или золото Олимпиады, выбрал первый вариант. А вы?
— Сначала туда надо попасть, а потом говорить.
— Ваш старший сын Сергей уже катается на коньках. Планируете в будущем отдавать его в какую-то хоккейную школу? Может, «Динамо»?
— Мы скоро улетаем в Америку — большую часть времени он будет проводить там. Будем думать, смотреть. Понимаем, что ребенку четыре года — и настаивать и пихать именно «хоккей, хоккей, хоккей» мы не хотим. Если мальчику нравится — пусть занимается. Когда подрастет — уже будет видно.
— А за футбольным «Динамо» следите?
— Да, ребята молодцы, победили в последнем матче «Зенит». Первые две игры были неудачными, особенно с «Крыльями», когда вели 3:1 и закончили 3:3.
— А что посоветовали бы Арсену Захаряну? Ехать в европейские средние клубы или ждать предложений от топов?
— Я не футболист, не знаю, куда лучше ехать, оставаться или нет. Лезть в чужую судьбу — не мое право.
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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Вегас – Сиэтл
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