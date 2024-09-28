Кросби обошел Овечкина среди величайших игроков НХЛ после Гретцки. Кого из наших ценят в Северной Америке

Пять россиян вошли в топ-25.

Канадская медиакомпания The Score представила рейтинг 25 лучших хоккеистов НХЛ за последнюю четверть века. Выбор сделан с сезона-1999/00, первого после завершения карьеры величайшего всех времен — Уэйна Гретцки. Звездный канадец играл в лиге 20 лет и провел последний матч в апреле 1999 года с церемонией на «Мэдисон-сквер-гарден». Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли установил множество рекордов, в том числе по числу голов (894), передач (1963) и очков (2857) в регулярном чемпионате. 99-й номер Великого был выведен из обращения, а сама игра с тех пор сильно изменилась.

Глобальные перемены в НХЛ начались после локаута-2004/05, когда единственный раз в истории североамериканского спорта был отменен полный сезон. В лиге появилась система потолка зарплат, правила скорректировали со ставкой на скорость, мастерство и голы, хоккей повысил свою продуктовую привлекательность. В постлокаутном сезоне дебютировали Сидни Кросби и Александр Овечкин. Они вместе двигали игру вперед и стали звездами калибра величайших всех времен, канадец и россиянин заполнили пустоту после ухода Гретцки.

В The Score при выборе выдающихся хоккеистов НХЛ за четверть века взвесили несколько факторов: мощь и продолжительность пикового периода, долговечность в довольно беспощадном виде спорта, индивидуальные награды и достижения, командные успехи и провалы, влияние на НХЛ и хоккей в целом.

Выбранная отсечка после сезона-1999/2000 оставила вне рейтинга нескольких легенд со слишком значительной частью карьеры в конце предыдущего века — в итоговый список не попали Джо Сакик, Стив Айзерман, а также Яромир Ягр (и не только). В топ-25 не вошли несколько ярких звезд недавнего прошлого или современности — Джонатан Тэйвз, Дрю Даути, Леон Драйзайтль, Тим Томас, а также Кейл Макар (и не только). Между двумя этими категориями первым достойным упоминания назван Скотт Нидермайер.

Лучшему игроку мира последних лет Коннору Макдэвиду не нашлось места в первой тройке — ее открывает легендарный защитник Никлас Лидстрем. В топ-25 за четверть века в НХЛ вошли пять россиян (эта же пятерка была в похожем рейтинге ESPN). Александр Овечкин снова в шаге от вершины — и вот с какими формулировками от авторов The Score Джона Матиша и Ника Фариса в список попали наши и Сидни Кросби.

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20. Андрей Василевский

Команды эры: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2014 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд сезона НХЛ (первая или вторая сборная) — 2, «Харт» — 0, «Везина» — 1, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: лучшая и самая результативная команда регулярного чемпионата-2021/22 «Флорида» в полной мере оценила Василевского в четвертом матче второго раунда плей-офф. Вратарь отразил все 49 бросков и принес «Тампе» победу в серии (2:0, 4-0). «Пантерз» предприняли 82 попытки атаковать ворота, 38 из которых вошли в статистику как голевые моменты. Василевский в тот вечер установил два рекорда НХЛ — по числу спасений для сухого матча в плей-офф и числу сухих матчей в конце серий плей-офф (шесть). В этом противостоянии он пропустил только трижды при 154 бросках (процент спасений — 98,1).

Почему он здесь: Василевский — это Патрик Руа своего поколения, рослый бугимен, который преследует снайперов в снах во время плей-офф. Несколько лет подряд он лидирует в вопросе анкеты ассоциации игроков НХЛ «Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы хотите видеть в своей команде?» — причем со значительным отрывом. Василевский собрал два Кубка Стэнли и еще два финала, вступает в десятый год своей карьеры и проводит ее исключительно в «Тампе». Уроженец Тюмени (Россия) выиграл призы «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи», еще трижды был вторым или третьим при выборе лучшего вратаря сезона. Он добился всех этих достижений до того, как ему исполнилось 30 лет в этом межсезонье.

Выбранный в первом раунде драфта-2012 вратарь по прозвищу Большой Кот словно был создан в лаборатории голкиперов. Он статный и высокий, удивительно атлетичный и очень умный, технически оснащенный и невероятно конкурентоспособный. Самое главное — он нереально цепкий. С начала плей-офф-2020 до старта финала конференции-2022 Василевский демонстрировал сказочные цифры после поражений в отдельных матчах серий — 17 побед в 17 играх, в среднем 1,42 пропущенных гола и 94,7 отраженных броска.

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16. Никита Кучеров

Команды эры: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2013 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 5, «Харт» — 1, «Арт Росс» — 2, «Морис Рокет Ришар» — 0, «Конн Смайт» — 0, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: Кучеров блистал в различных ситуациях на высочайшем уровне годами, но именно попытка буллита лучше всего подчеркивает его удивительное мастерство. В целом незапоминающейся игре регулярного чемпионата в марте 2017-го он смутил вратаря Робина Ленера, когда реализовал буллит и технически не бросил шайбу. Он изобразил бросок перед тем, как шайба проскользнула через Ленера в ворота. Кучеров использовал тот же маневр с «неброском» против Брэйдена Холтби через год и снова обманул вратаря.

Почему он здесь: смотреть на Кучерова — это следить за хоккейным гением, волшебником на коньках, маэстро с клюшкой. Выберите свое любимое определение для парня, который заслуживает места в шорт-листе умнейших игроков всех времен. Кучеров — леворукий правый крайний, кажется, прекрасно знает, что его соперники будут делать с шайбой, прежде чем они ее завладеют. Он использует быстрые руки для передач с крюка на крюк и неуловимых бросков (порой — не глядя). Он мастер трюков, игры у борта, большинства, вносит свой вклад в итоговый результат скрыто и напрямую. И все это он делает с огромной уверенностью в себе.

Кучеров четыре раза набирал 100 очков и является автором двух из шести наиболее результативных сезонов эры потолка зарплат. В регулярке-2018/19 он выбил 41 гол, 87 передач и 128 очков, забрал «Харт» и «Арт Росс». В прошедшем сезоне он превзошел самого себя с 44 голами, 100 передачами и 144 очками, с еще одним «Арт Росс» и вторым местом при выборе обладателя «Харта». У 31-летнего хоккеиста нет «Конн Смайт», но не заблуждайтесь: он был двигателем нападения тех версий «Лайтнинг», которые за четыре года выиграли Президентский трофей, взяли Кубок, снова взяли Кубок, уступили в третьем подряд финале. В 74 матчах плей-офф у него 95 очков.

Фото Global Look Press

15. Павел Дацюк

Команды эры: «Детройт Ред Уингз» (2001 — 2016)

Достижения: в команде всех звезд — 1, «Харт» — 0, «Арт Росс» — 0, «Селке» — 3, «Конн Смайт» — 0, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: цепкость в плей-офф-2008. Дацюк набрал 6 очков за две заключительные игры второго раунда с «Колорадо» (4-0), затем против «Далласа» оформил единственный в карьере хет-трик, а когда «Ред Уингз» побили «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли, ассистировал на победный гол партнера по звену Хенрика Зеттерберга, закрутившись и найдя шайбу под ногами. Только Зеттерберг превзошел Дацюка (23) по числу набранных очков, а их клуб взял 11-й и последний на данный момент титул.

Почему он здесь: волшебное владение шайбой и мастерство в игре в защите сделали Дацюка уникальным и восхитительным центрфорвардом. Он был лицом мощных команд, которые подкрепляли доминирование в регулярном чемпионате — «Детройт» в среднем набирал 110,7 очка за десять лет после его дебюта — завоеванием чемпионских титулов. Он дебютировал в составе неудержимых «Ред Уингз» версии-2001/02, которые бросали на лед десять будущих хоккеистов Зала славы и быстро выиграли первый из двух Кубков. Дацюк собрал три подряд «Селке Трофи» лучшему нападающему оборонительного плана и четыре подряд «Леди Бинг Трофи» за образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, словно ловкая машина по отборам, которая оставалась вне скамейки штрафников. Когда Волшебник был с шайбой, его издевательские финты и способность выдать передачу через всю площадку показывали идеальную синхронизацию в работе рук и головы. Только Дацюк и Коннор Макдэвид за эту эру забили 300 голов и сделали 600 передач менее чем за 1000 игр.

Дацюк источал мастерство и обладал редкими талантами, которые сделали его мотором и новатором. Он использовал мощный бэкхенд, чтобы атаковать и забивать с необычных углов. Некоторые из 40 буллитов были реализованы с помощью запатентованного приема — имитация кистевого броска и перетаскивание шайбы от растянувшегося, замороженного, беспомощного вратаря. Уроженец Екатеринбурга (Россия) тесно связан с двумя шведами — Зеттербергом и Лидстремом. Знаменитое трио было вместе большую часть 25-летней серии с выходами «Детройта» в плей-офф, которая прервалась, как только Дацюк покинул НХЛ.

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7. Евгений Малкин

Команды эры: «Питтсбург Пингвинз» (2006 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 3, «Харт» — 1, «Арт Росс» — 2, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 3.

Фирменная игра: счет второго матча финала Восточной конференции-2009 просто комичен. «Питтсбург» победил «Каролину» — 7:4, Малкин оформил хет-трик с восьми бросков, в том числе провел победный гол и записал на свой счет передачу за 19.31 на льду. Чистое доминирование № 71. Однако просто цифры не полностью раскрывают картину вечера, поскольку Джино забивал в стиле классического Малкина. При первом голе он выскочил со скамейки, ворвался в игру и с близкого расстояния переправил отскок. При втором — продавил защитника у ворот и забил со второй попытки. При третьем — продрался после выигранного вбрасывания, обогнул ворота и броском с бэкхенда не глядя попал в верхний угол.

Почему он здесь: Джино всегда оставался в тени многолетнего одноклубника и друга Сидни Кросби и соперника по дивизиону и соотечественника Алекса Овечкина. Но было бы оскорбительно называть его каким-то высококвалифицированным партнером. Пик Малкина с 2006-го по 2012-й был таким же превосходным, как Кросби и Овечкина. Что мешает ему войти в топ-5 игроков этой эры, так это относительно короткий праймовый период. Возможно, Малкин в прошлом мог бы покинуть «Питтсбург» и привести свою команду к Кубку. Он был мощным форвардом, который технично прикрывал шайбу, чтобы обходить или разворачивать соперников. Его игра руками — элитный уровень, что отчасти выделяло форварда, потому что рослые двусторонние центры обычно не так мастеровиты в этом компоненте.

Малкин, который иногда активирует известный режим зверя даже в свои 30 с лишним лет, имеет полный комплект трофеев: три Кубка, «Харт», два «Арт Росс», «Конн Смайт» и «Колдер». Он дважды был финалистом при определении MVP, а все четыре включения в команду звезд сезона — попадания в первую сборную, то есть столько раз его выбирали лучшим центрфорвардом НХЛ. 1296 очков Джино в регулярных чемпионатах — четвертый показатель в эру после Гретцки. В 2017-м этот большой русский необъяснимо не был включен в топ-100 игроков НХЛ, когда лига праздновала столетие.

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2. Александр Овечкин

Команды эры: «Вашингтон Кэпиталз» (2005 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 12, «Харт» — 3, «Арт Росс» — 1, «Морис Рокет Ришар» — 9, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 1.

Фирменная игра: намеки на нечто особенное забродили в первой половине дебютного сезона Овечкина с 52 голами. Но один эпизод 44-й игры «Кэпиталз» в регулярном чемпионате-2005/06 обратил любого сомневающегося в верящего. Потрясая своими запатентованными тонированным визором и желтыми шнурками коньков, Овечкин промчался с правого фланга в зону «Койотис». Он прорвался сквозь единственного защитника в поле зрения, потерял равновесие, упал вниз. Затем, катясь по льду, он чудесным бэкхендом отправил шайбу в открытые ворота. У этого отпадного гола был невероятно высокий уровень сложности — если резюмировать, он забил, скользя на спине и заведя руки за голову. Как со временем понял хоккейный мир, Овечкин просто другой породы.

Почему он здесь: хотя 894 гола считались одним из вечных рекордов Гретцки, Овечкин теперь отстает на 41 шайбу и почти наверняка побьет его в этом или следующем сезоне. Он уже является величайшим снайпером в истории хоккея. Большая часть карьеры Овечкина совпала с периодом низкой результативности во всей НХЛ. Согласно оценке Hockey Reference, его 853 гола в 1426 играх превращаются в веселящие 953 с поправкой на эру потолка зарплат. При такой корректировке Горди Хоу будет вторым с 925 голами, Яромир Ягр — третьим с 841, а игравший в лихие 80-е и 90-е Гретцки останется четвертым с 758 шайбами в 1487 играх.

Овечкин был лучшим снайпером НХЛ в 9 из своих 19 сезонов, однажды выбил 60 голов (65 в 2007/08), восемь раз — 50, еще четыре — 40. У него комично здоровая рулевая рубка (нет плохих передач для Великой Восьмерки) и мощнейший бросок в касание. Верхняя половина левого круга была неофициально переименована в «Офис Ови», поскольку Овечкин забил многие из рекордных 312 голов в большинстве с одного и того же места на льду — даже несмотря на то, что соперник знал о плане. Молодой Ови был словно бык в китайском магазинчике, который использовал свои рост и вес для столкновений по всей площадке, пока гонялся за шайбой и бросал по воротам с лихорадочной скоростью. Его развязность действовала на нервы олдскульным аналитикам вроде Дона Черри, а его готовность сниматься в смешных рекламных роликах подталкивала сдержанных коллег к более расслабленному поведению на публике.

39-летний Овечкин чрезвычайно вынослив — «Русская машина никогда не ломается», как точно сам давно заметил, — он пропустил около 40 игр регулярного чемпионата из-за травм за все эти годы. Это почти не поддается логике с учетом, какой нагрузке он подвергал тело в 20-летнем возрасте и как долго продолжал играть в топ-звене «Вашингтона». Мы также не должны забывать его длительный опыт в плей-офф, который включает поход в 2018 году с 15 голами в 24 играх, звание MVP и долгожданный Кубок. Только три хоккеиста — Гретцки, Хоу и Эдди Шор — выиграли приз «Харт Трофи» больше, чем Овечкин. Не будет преувеличением сказать, что он и Сидни Кросби возродили свой вид спорта после локаута-2004/05 и продолжают оставаться лицами лиги в 2020-е.

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1. Сидни Кросби

Команды эры: «Питтсбург Пингвинз» (2005 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 8, «Харт» — 2, «Арт Росс» — 2, «Морис Рокет Ришар» — 2, «Конн Смайт» — 2, Кубок Стэнли — 3.

Фирменная игра: карьера Кросби включает в себя безграничное число хайлайтов, но последний эпизод «Зимней классики» 2008 года имеет особый резонанс. В Новый год Кросби забил буллит в живописной обстановке, похожей на игру в хоккей на пруду, и принес «Питтсбургу» победу (2:1). Он громко отпраздновал взятие ворот, перехитрив Райана Миллера из «Баффало» и пробив его через снег. Это стало началом важнейшего события для НХЛ. Тогда не было никаких гарантий, что «Зимняя классика» (и игры на открытом воздухе в целом) зайдет. Кросби, которому было только 23 в 2008-м, помог внести драму в ностальгическую игру. Никто не продавал хоккей так, как Сидни. Он снова оказался в центре внимания на «Зимней классике» через три года, когда не мог видеть хит Дэвида Стеккела из «Вашингтона» — этот удар поставил его карьеру под угрозу. К счастью для Кросби и всего спорта, он прошел через темные времена, вернулся и со временем добавил хорошие главы к тому, что стало волшебной историей.

Почему он здесь: Кросби — настоящий пример таланта поколения, и, после того как он оправдал шумиху вокруг выбора Следующего, № 87 из «Пингвинз» заслуживает место на хоккейной горе Рашмор рядом с Гретцки, Бобби Орром и Марио Лемье. Кросби начинает свой 20-й сезон в НХЛ — и все в «Питтсбурге», идет десятым по очкам за всю историю лиги — 1596 в 1272 играх. Среди топ-10 бомбардиров всех времен только Гретцки, Лемье и Марсель Дионн имеют более высокую среднюю результативность, чем Сидни (1,3 очка за игру). Гордость Кол Харбора (Новая Шотландия, Канада) владеет тремя кубковыми перстнями, является одним из шести игроков с двумя и более признаниями MVP плей-офф и собрал достаточно наград в регулярном чемпионате, чтобы пополнить Зал славы.

Что делает Кросби уникальным хоккеистом — это идеальное сочетание интеллекта, техники владения шайбой, физических качеств и чего-то неуловимого. Возможно, лучший и самый разносторонний игрок в истории, Малыш Сид проверил на соответствие все параметры суперзвезды (катание, пас, бросок и так далее), подходя к игре с голодом и упорством человека из четвертого звена. Его видение настолько бесподобно, что кажется, будто он играет в шахматы, пока все остальные рубятся в шашки. Постановка ребра и ускорение — элитный уровень, он сочетает это неуловимое катание с низким центром тяжести, чтобы укрывать шайбу лучше, чем кто-либо другой. Его ведение игры так же исключительно, как отражение. И этот бэкхенд — Кросби может легко похвастаться лучшим в истории хоккея броском с неудобной руки.

Вокруг Кросби остается аура, даже в 37 лет. Возможно, он уже не на пике своей силы, но в то же время у него нет никаких признаков значительного спада. Вероятно, он все еще входит в десятку лучших игроков лиги и совершенно точно остается одним из ее главных послов. Его репутация как игрока и человека безупречна.

Топ-25 за 25 лет в целом сформирован. Стоит ценить момент, наблюдая за игрой будущих легенд Зала славы и их гонкой за командными победами и личными достижениями.