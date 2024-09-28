Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:15

Кросби обошел Овечкина среди величайших игроков НХЛ после Гретцки. Кого из наших ценят в Северной Америке

Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Капитаны клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в 2017 году
Александр Овечкин (справа) и Сидни Кросби.
Фото Global Look Press
Пять россиян вошли в топ-25.

Канадская медиакомпания The Score представила рейтинг 25 лучших хоккеистов НХЛ за последнюю четверть века. Выбор сделан с сезона-1999/00, первого после завершения карьеры величайшего всех времен — Уэйна Гретцки. Звездный канадец играл в лиге 20 лет и провел последний матч в апреле 1999 года с церемонией на «Мэдисон-сквер-гарден». Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли установил множество рекордов, в том числе по числу голов (894), передач (1963) и очков (2857) в регулярном чемпионате. 99-й номер Великого был выведен из обращения, а сама игра с тех пор сильно изменилась.

Глобальные перемены в НХЛ начались после локаута-2004/05, когда единственный раз в истории североамериканского спорта был отменен полный сезон. В лиге появилась система потолка зарплат, правила скорректировали со ставкой на скорость, мастерство и голы, хоккей повысил свою продуктовую привлекательность. В постлокаутном сезоне дебютировали Сидни Кросби и Александр Овечкин. Они вместе двигали игру вперед и стали звездами калибра величайших всех времен, канадец и россиянин заполнили пустоту после ухода Гретцки.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Никита Кучеров. Русская пятерка: кто из россиян вошел в топ величайших хоккеистов НХЛ этого века

В The Score при выборе выдающихся хоккеистов НХЛ за четверть века взвесили несколько факторов: мощь и продолжительность пикового периода, долговечность в довольно беспощадном виде спорта, индивидуальные награды и достижения, командные успехи и провалы, влияние на НХЛ и хоккей в целом.

Выбранная отсечка после сезона-1999/2000 оставила вне рейтинга нескольких легенд со слишком значительной частью карьеры в конце предыдущего века — в итоговый список не попали Джо Сакик, Стив Айзерман, а также Яромир Ягр (и не только). В топ-25 не вошли несколько ярких звезд недавнего прошлого или современности — Джонатан Тэйвз, Дрю Даути, Леон Драйзайтль, Тим Томас, а также Кейл Макар (и не только). Между двумя этими категориями первым достойным упоминания назван Скотт Нидермайер.

Лучшему игроку мира последних лет Коннору Макдэвиду не нашлось места в первой тройке — ее открывает легендарный защитник Никлас Лидстрем. В топ-25 за четверть века в НХЛ вошли пять россиян (эта же пятерка была в похожем рейтинге ESPN). Александр Овечкин снова в шаге от вершины — и вот с какими формулировками от авторов The Score Джона Матиша и Ника Фариса в список попали наши и Сидни Кросби.

Хоккеист «Тампы» Андрей Василевский
Фото Global Look Press

20. Андрей Василевский

Команды эры: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2014 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд сезона НХЛ (первая или вторая сборная) — 2, «Харт» — 0, «Везина» — 1, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: лучшая и самая результативная команда регулярного чемпионата-2021/22 «Флорида» в полной мере оценила Василевского в четвертом матче второго раунда плей-офф. Вратарь отразил все 49 бросков и принес «Тампе» победу в серии (2:0, 4-0). «Пантерз» предприняли 82 попытки атаковать ворота, 38 из которых вошли в статистику как голевые моменты. Василевский в тот вечер установил два рекорда НХЛ — по числу спасений для сухого матча в плей-офф и числу сухих матчей в конце серий плей-офф (шесть). В этом противостоянии он пропустил только трижды при 154 бросках (процент спасений — 98,1).

Андрей Василевский, Никита Кучеров, Артемий Панарин. Кучеров круче Макдэвида, Василевский незаменим. Игроки НХЛ снова назвали лучших

Почему он здесь: Василевский — это Патрик Руа своего поколения, рослый бугимен, который преследует снайперов в снах во время плей-офф. Несколько лет подряд он лидирует в вопросе анкеты ассоциации игроков НХЛ «Если вам нужно выиграть один матч, какого вратаря вы хотите видеть в своей команде?» — причем со значительным отрывом. Василевский собрал два Кубка Стэнли и еще два финала, вступает в десятый год своей карьеры и проводит ее исключительно в «Тампе». Уроженец Тюмени (Россия) выиграл призы «Конн Смайт Трофи» и «Везина Трофи», еще трижды был вторым или третьим при выборе лучшего вратаря сезона. Он добился всех этих достижений до того, как ему исполнилось 30 лет в этом межсезонье.

Выбранный в первом раунде драфта-2012 вратарь по прозвищу Большой Кот словно был создан в лаборатории голкиперов. Он статный и высокий, удивительно атлетичный и очень умный, технически оснащенный и невероятно конкурентоспособный. Самое главное — он нереально цепкий. С начала плей-офф-2020 до старта финала конференции-2022 Василевский демонстрировал сказочные цифры после поражений в отдельных матчах серий — 17 побед в 17 играх, в среднем 1,42 пропущенных гола и 94,7 отраженных броска.

Хоккеист «Тампы» Никита Кучеров
Фото Getty Images

16. Никита Кучеров

Команды эры: «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2013 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 5, «Харт» — 1, «Арт Росс» — 2, «Морис Рокет Ришар» — 0, «Конн Смайт» — 0, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: Кучеров блистал в различных ситуациях на высочайшем уровне годами, но именно попытка буллита лучше всего подчеркивает его удивительное мастерство. В целом незапоминающейся игре регулярного чемпионата в марте 2017-го он смутил вратаря Робина Ленера, когда реализовал буллит и технически не бросил шайбу. Он изобразил бросок перед тем, как шайба проскользнула через Ленера в ворота. Кучеров использовал тот же маневр с «неброском» против Брэйдена Холтби через год и снова обманул вратаря.

Никита Кучеров (№ 86) празднует 100-ю передачу в&nbsp;матче &laquo;Тампа&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo; (6:4). «Это особенный момент». Кучеров вошел в историю с 100 передачами и привел Гретцки в восторг

Почему он здесь: смотреть на Кучерова — это следить за хоккейным гением, волшебником на коньках, маэстро с клюшкой. Выберите свое любимое определение для парня, который заслуживает места в шорт-листе умнейших игроков всех времен. Кучеров — леворукий правый крайний, кажется, прекрасно знает, что его соперники будут делать с шайбой, прежде чем они ее завладеют. Он использует быстрые руки для передач с крюка на крюк и неуловимых бросков (порой — не глядя). Он мастер трюков, игры у борта, большинства, вносит свой вклад в итоговый результат скрыто и напрямую. И все это он делает с огромной уверенностью в себе.

Кучеров четыре раза набирал 100 очков и является автором двух из шести наиболее результативных сезонов эры потолка зарплат. В регулярке-2018/19 он выбил 41 гол, 87 передач и 128 очков, забрал «Харт» и «Арт Росс». В прошедшем сезоне он превзошел самого себя с 44 голами, 100 передачами и 144 очками, с еще одним «Арт Росс» и вторым местом при выборе обладателя «Харта». У 31-летнего хоккеиста нет «Конн Смайт», но не заблуждайтесь: он был двигателем нападения тех версий «Лайтнинг», которые за четыре года выиграли Президентский трофей, взяли Кубок, снова взяли Кубок, уступили в третьем подряд финале. В 74 матчах плей-офф у него 95 очков.

Хоккеист Павел Дацюк в «Детройте»
Фото Global Look Press

15. Павел Дацюк

Команды эры: «Детройт Ред Уингз» (2001 — 2016)

Достижения: в команде всех звезд — 1, «Харт» — 0, «Арт Росс» — 0, «Селке» — 3, «Конн Смайт» — 0, Кубок Стэнли — 2.

Фирменная игра: цепкость в плей-офф-2008. Дацюк набрал 6 очков за две заключительные игры второго раунда с «Колорадо» (4-0), затем против «Далласа» оформил единственный в карьере хет-трик, а когда «Ред Уингз» побили «Питтсбург» в финале Кубка Стэнли, ассистировал на победный гол партнера по звену Хенрика Зеттерберга, закрутившись и найдя шайбу под ногами. Только Зеттерберг превзошел Дацюка (23) по числу набранных очков, а их клуб взял 11-й и последний на данный момент титул.

Сергей Федоров, Павел Дацюк, Александр Овечкин. Дацюк и Федоров — два главных русских бриллианта драфта НХЛ. Овечкин и Буре остались вне топ-20

Почему он здесь: волшебное владение шайбой и мастерство в игре в защите сделали Дацюка уникальным и восхитительным центрфорвардом. Он был лицом мощных команд, которые подкрепляли доминирование в регулярном чемпионате — «Детройт» в среднем набирал 110,7 очка за десять лет после его дебюта — завоеванием чемпионских титулов. Он дебютировал в составе неудержимых «Ред Уингз» версии-2001/02, которые бросали на лед десять будущих хоккеистов Зала славы и быстро выиграли первый из двух Кубков. Дацюк собрал три подряд «Селке Трофи» лучшему нападающему оборонительного плана и четыре подряд «Леди Бинг Трофи» за образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством, словно ловкая машина по отборам, которая оставалась вне скамейки штрафников. Когда Волшебник был с шайбой, его издевательские финты и способность выдать передачу через всю площадку показывали идеальную синхронизацию в работе рук и головы. Только Дацюк и Коннор Макдэвид за эту эру забили 300 голов и сделали 600 передач менее чем за 1000 игр.

Дацюк источал мастерство и обладал редкими талантами, которые сделали его мотором и новатором. Он использовал мощный бэкхенд, чтобы атаковать и забивать с необычных углов. Некоторые из 40 буллитов были реализованы с помощью запатентованного приема — имитация кистевого броска и перетаскивание шайбы от растянувшегося, замороженного, беспомощного вратаря. Уроженец Екатеринбурга (Россия) тесно связан с двумя шведами — Зеттербергом и Лидстремом. Знаменитое трио было вместе большую часть 25-летней серии с выходами «Детройта» в плей-офф, которая прервалась, как только Дацюк покинул НХЛ.

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин
Фото Getty Images

7. Евгений Малкин

Команды эры: «Питтсбург Пингвинз» (2006 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 3, «Харт» — 1, «Арт Росс» — 2, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 3.

Фирменная игра: счет второго матча финала Восточной конференции-2009 просто комичен. «Питтсбург» победил «Каролину» — 7:4, Малкин оформил хет-трик с восьми бросков, в том числе провел победный гол и записал на свой счет передачу за 19.31 на льду. Чистое доминирование № 71. Однако просто цифры не полностью раскрывают картину вечера, поскольку Джино забивал в стиле классического Малкина. При первом голе он выскочил со скамейки, ворвался в игру и с близкого расстояния переправил отскок. При втором — продавил защитника у ворот и забил со второй попытки. При третьем — продрался после выигранного вбрасывания, обогнул ворота и броском с бэкхенда не глядя попал в верхний угол.

Евгений Малкин оформил дубль в&nbsp;матче &laquo;Питтсбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo;. «Теперь сам злюсь». Малкин получил особенную мотивацию

Почему он здесь: Джино всегда оставался в тени многолетнего одноклубника и друга Сидни Кросби и соперника по дивизиону и соотечественника Алекса Овечкина. Но было бы оскорбительно называть его каким-то высококвалифицированным партнером. Пик Малкина с 2006-го по 2012-й был таким же превосходным, как Кросби и Овечкина. Что мешает ему войти в топ-5 игроков этой эры, так это относительно короткий праймовый период. Возможно, Малкин в прошлом мог бы покинуть «Питтсбург» и привести свою команду к Кубку. Он был мощным форвардом, который технично прикрывал шайбу, чтобы обходить или разворачивать соперников. Его игра руками — элитный уровень, что отчасти выделяло форварда, потому что рослые двусторонние центры обычно не так мастеровиты в этом компоненте.

Малкин, который иногда активирует известный режим зверя даже в свои 30 с лишним лет, имеет полный комплект трофеев: три Кубка, «Харт», два «Арт Росс», «Конн Смайт» и «Колдер». Он дважды был финалистом при определении MVP, а все четыре включения в команду звезд сезона — попадания в первую сборную, то есть столько раз его выбирали лучшим центрфорвардом НХЛ. 1296 очков Джино в регулярных чемпионатах — четвертый показатель в эру после Гретцки. В 2017-м этот большой русский необъяснимо не был включен в топ-100 игроков НХЛ, когда лига праздновала столетие.

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин
Фото Getty Images

2. Александр Овечкин

Команды эры: «Вашингтон Кэпиталз» (2005 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 12, «Харт» — 3, «Арт Росс» — 1, «Морис Рокет Ришар» — 9, «Конн Смайт» — 1, Кубок Стэнли — 1.

Фирменная игра: намеки на нечто особенное забродили в первой половине дебютного сезона Овечкина с 52 голами. Но один эпизод 44-й игры «Кэпиталз» в регулярном чемпионате-2005/06 обратил любого сомневающегося в верящего. Потрясая своими запатентованными тонированным визором и желтыми шнурками коньков, Овечкин промчался с правого фланга в зону «Койотис». Он прорвался сквозь единственного защитника в поле зрения, потерял равновесие, упал вниз. Затем, катясь по льду, он чудесным бэкхендом отправил шайбу в открытые ворота. У этого отпадного гола был невероятно высокий уровень сложности — если резюмировать, он забил, скользя на спине и заведя руки за голову. Как со временем понял хоккейный мир, Овечкин просто другой породы.

Александр Овечкин. «К сожалению, не могу остановить время». Овечкин говорит о великой гонке за рекордом Гретцки

Почему он здесь: хотя 894 гола считались одним из вечных рекордов Гретцки, Овечкин теперь отстает на 41 шайбу и почти наверняка побьет его в этом или следующем сезоне. Он уже является величайшим снайпером в истории хоккея. Большая часть карьеры Овечкина совпала с периодом низкой результативности во всей НХЛ. Согласно оценке Hockey Reference, его 853 гола в 1426 играх превращаются в веселящие 953 с поправкой на эру потолка зарплат. При такой корректировке Горди Хоу будет вторым с 925 голами, Яромир Ягр — третьим с 841, а игравший в лихие 80-е и 90-е Гретцки останется четвертым с 758 шайбами в 1487 играх.

Овечкин был лучшим снайпером НХЛ в 9 из своих 19 сезонов, однажды выбил 60 голов (65 в 2007/08), восемь раз — 50, еще четыре — 40. У него комично здоровая рулевая рубка (нет плохих передач для Великой Восьмерки) и мощнейший бросок в касание. Верхняя половина левого круга была неофициально переименована в «Офис Ови», поскольку Овечкин забил многие из рекордных 312 голов в большинстве с одного и того же места на льду — даже несмотря на то, что соперник знал о плане. Молодой Ови был словно бык в китайском магазинчике, который использовал свои рост и вес для столкновений по всей площадке, пока гонялся за шайбой и бросал по воротам с лихорадочной скоростью. Его развязность действовала на нервы олдскульным аналитикам вроде Дона Черри, а его готовность сниматься в смешных рекламных роликах подталкивала сдержанных коллег к более расслабленному поведению на публике.

39-летний Овечкин чрезвычайно вынослив — «Русская машина никогда не ломается», как точно сам давно заметил, — он пропустил около 40 игр регулярного чемпионата из-за травм за все эти годы. Это почти не поддается логике с учетом, какой нагрузке он подвергал тело в 20-летнем возрасте и как долго продолжал играть в топ-звене «Вашингтона». Мы также не должны забывать его длительный опыт в плей-офф, который включает поход в 2018 году с 15 голами в 24 играх, звание MVP и долгожданный Кубок. Только три хоккеиста — Гретцки, Хоу и Эдди Шор — выиграли приз «Харт Трофи» больше, чем Овечкин. Не будет преувеличением сказать, что он и Сидни Кросби возродили свой вид спорта после локаута-2004/05 и продолжают оставаться лицами лиги в 2020-е.

Хоккеист «Питтсбурга» Сидни Кросби
Фото Getty Images

1. Сидни Кросби

Команды эры: «Питтсбург Пингвинз» (2005 — настоящее время).

Достижения: в команде всех звезд — 8, «Харт» — 2, «Арт Росс» — 2, «Морис Рокет Ришар» — 2, «Конн Смайт» — 2, Кубок Стэнли — 3.

Фирменная игра: карьера Кросби включает в себя безграничное число хайлайтов, но последний эпизод «Зимней классики» 2008 года имеет особый резонанс. В Новый год Кросби забил буллит в живописной обстановке, похожей на игру в хоккей на пруду, и принес «Питтсбургу» победу (2:1). Он громко отпраздновал взятие ворот, перехитрив Райана Миллера из «Баффало» и пробив его через снег. Это стало началом важнейшего события для НХЛ. Тогда не было никаких гарантий, что «Зимняя классика» (и игры на открытом воздухе в целом) зайдет. Кросби, которому было только 23 в 2008-м, помог внести драму в ностальгическую игру. Никто не продавал хоккей так, как Сидни. Он снова оказался в центре внимания на «Зимней классике» через три года, когда не мог видеть хит Дэвида Стеккела из «Вашингтона» — этот удар поставил его карьеру под угрозу. К счастью для Кросби и всего спорта, он прошел через темные времена, вернулся и со временем добавил хорошие главы к тому, что стало волшебной историей.

Александр Овечкин (№ 8) и&nbsp;Сидни Кросби во&nbsp;время Матча звезд-2023 в&nbsp;Санрайзе 4&nbsp;февраля. «Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд

Почему он здесь: Кросби — настоящий пример таланта поколения, и, после того как он оправдал шумиху вокруг выбора Следующего, № 87 из «Пингвинз» заслуживает место на хоккейной горе Рашмор рядом с Гретцки, Бобби Орром и Марио Лемье. Кросби начинает свой 20-й сезон в НХЛ — и все в «Питтсбурге», идет десятым по очкам за всю историю лиги — 1596 в 1272 играх. Среди топ-10 бомбардиров всех времен только Гретцки, Лемье и Марсель Дионн имеют более высокую среднюю результативность, чем Сидни (1,3 очка за игру). Гордость Кол Харбора (Новая Шотландия, Канада) владеет тремя кубковыми перстнями, является одним из шести игроков с двумя и более признаниями MVP плей-офф и собрал достаточно наград в регулярном чемпионате, чтобы пополнить Зал славы.

Что делает Кросби уникальным хоккеистом — это идеальное сочетание интеллекта, техники владения шайбой, физических качеств и чего-то неуловимого. Возможно, лучший и самый разносторонний игрок в истории, Малыш Сид проверил на соответствие все параметры суперзвезды (катание, пас, бросок и так далее), подходя к игре с голодом и упорством человека из четвертого звена. Его видение настолько бесподобно, что кажется, будто он играет в шахматы, пока все остальные рубятся в шашки. Постановка ребра и ускорение — элитный уровень, он сочетает это неуловимое катание с низким центром тяжести, чтобы укрывать шайбу лучше, чем кто-либо другой. Его ведение игры так же исключительно, как отражение. И этот бэкхенд — Кросби может легко похвастаться лучшим в истории хоккея броском с неудобной руки.

Вокруг Кросби остается аура, даже в 37 лет. Возможно, он уже не на пике своей силы, но в то же время у него нет никаких признаков значительного спада. Вероятно, он все еще входит в десятку лучших игроков лиги и совершенно точно остается одним из ее главных послов. Его репутация как игрока и человека безупречна.

Топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии theScore

Топ-25 за 25 лет в целом сформирован. Стоит ценить момент, наблюдая за игрой будущих легенд Зала славы и их гонкой за командными победами и личными достижениями.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Павел Дацюк
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Кросби и Овечкин возглавили рейтинг игроков НХЛ после Гретцки
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин забил первый гол на предсезонке! В «Вашингтоне» создали новую ударную тройку
Овечкин открыл счет в матче против «Коламбуса»
Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после Гретцки по версии The Score
Первый матч Овечкина в предсезонке: набрал очко, но ни разу не бросил в створ и остался без голов
Актер Никифоров — о рекорде Овечкина: «Практически вся Канада и Америка будут против, это связано с политической ситуацией»
«К сожалению, не могу остановить время». Овечкин говорит о великой гонке за рекордом Гретцки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
4.10 20:00
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости