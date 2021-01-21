Это не антирусский заговор. НХЛ покарала Овечкина и его друзей, чтобы напугать всех

Россияне из «Кэпс» могут пропустить четыре матча из-за нарушения антиковидных правил — они вместе собрались в номере гостиницы. А Илья Самсонов, видимо, и вовсе сдал положительный тест.

Еще до того, как главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт объявил, что российские хоккеисты «Кэпс», отстраненные сегодня НХЛ от тренировок команды, скорее всего, пропустят четыре ближайших матча «Столичных», жена Александра Овечкина Анастасия Шубская не сдержала эмоций и выступила в инстаграме с критикой лиги. Мол, не только россияне из «Вашингтона» проводят время вместе в номерах гостиниц во время выездных серий, сама возможность заболеть в такой ситуации не больше, чем когда хоккеисты празднуют голы, да и вообще у Овечкина и Дмитрия Орлова антитела.

И правда — все это выглядело поначалу феерическим абсурдом. Ладно штраф и отстранение на день-два, но четыре матча?

Проблема в том, что НХЛ сейчас не может по-другому. Это не плей-офф с «пузырем», это регулярка с бесконечными рисками заражений. Матчи «Далласа» на старте сезона уже перенесли, за «Старз» последовала «Каролина». Помните, как начиналась КХЛ и как постоянные положительные тесты срывали игры и даже приводили к техническим поражениям? Проблема ушла, когда почти все переболели, но НХЛ вряд ли хочет месяц-полтора биться с переносами.

Проконтролировать все невозможно — где-то что-то обязательно прорвет, и ковид сам собой не пропадет. У лиги есть единственный вариант, как минимизировать эти самые риски и уж точно снять с себя ответственность за какие-то проблемы, — напугать клубы и игроков.

Неслучайно The Athletic пишет про то, что кара «Вашингтону» — это сигнал всем остальным. «Мы понимаем, что всех поймать невозможно, — намекает всем этими действиями НХЛ, — но если поймаем, не обижайтесь, когда мы вас накажем». А то, что сигнал из-за попадания в «преступники» Овечкина оказался еще более мощным, лишь подтверждает, что никого прощать не будут. Забудьте про антирусские заговоры — Ови важнее для лиги, чем почти все канадцы и американцы.

Да, это привычно для нас, что если некое странное правило существует и кто-то важный и влиятельный его нарушает, то он может уйти от ответственности. А здесь не уходит. Но логика НХЛ понятна: раз такие драконовские меры введены в законодательство, они должны работать, пока США с Канадой не разберутся с ковидом.

Ведь и сам Овечкин на публику говорил, что понимает, что был не прав. Потому что знает: абсурдны правила или нет, нарушал ли кто их еще или нет — он и другие россияне «Кэпс» действительно не правы. А Евгений Кузнецов на днях сказал в интервью коллеге Шевченко, что если «не нравятся эти запреты — откажись от участия в чемпионате». Так что сидели бы они в своих номерах, и никто бы им слова не сказал. Но не дотерпели. А теперь еще и Washington Post пишет о том, что Илья Самсонов сдал положительный тест — и уж никак не отвертеться от того, что даже мирные тусовки с ним в одном номере — это не самая разумная вещь.

Теперь же Ови, Орлов, Кузнецов, вероятно, пропустят минимум четыре матча. Все домашние — два с «Баффало», два с «Айлендерс». А может, и больше, Самсонов-то уж точно. И для «Кэпс» с их дивизионом смерти потеря основного вратаря, одного из ведущих защитников и двоих из троих лучших форвардов, которые еще и в первой спецбригаде большинства выходят, — это огромный удар. А если в конце регулярки вдруг не хватит двух-трех очков, которых «Вашингтон» недоберет в ближайшую неделю ...