В Америке выбрали топ-100 главных людей мирового хоккея. Жертва секс-насилия влиятельнее Овечкина и Ротенберга

Также в списке — хоккеист-гей и Уэйн Гретцки.

Канадский журнал The Hockey News — историческое и авторитетное хоккейное издание, которое выходит в свет с 1947 года. Нередко его редакция составляет различные рейтинги и дает читателям множество поводов для дискуссий. Перед стартом текущего сезона журнал опубликовал свой топ-75 игроков за всю историю НХЛ, который вызвал немало споров. Также издание ежегодно называет сотню самых влиятельных людей мирового хоккея, и снова этот список, а особенно распределение в нем мест вызвали массу разговоров. Нашлось место в этом рейтинге и для представителей из России, правда, все они потеряли сразу несколько пунктов.

Топ-100 людей мирового хоккея.

Вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг за год спустился с 20-й позиции на 23-ю, а Александр Овечкин — с 8-го места на 11-е. Довольно странно видеть капитана «Вашингтона» за пределами первой десятки с учетом того, что его фамилия теперь постоянно находится в центре внимания по обе стороны океана. Погоня российского форварда за снайперским суперрекордом Уэйна Гретцки — одно из главных медийных событий для НХЛ на ближайшие годы. Популярность хоккея в США заметно падает, а такие звезды, как Овечкин, хоть как-то помогают привлечь нового зрителя. Свитеры с его фамилией — самые продаваемые в 2021 году. Александр по этому показателю обошел даже идолов канадских болельщиков Сидни Кросби и Коннора Макдэвида.

Удивительно, как при таких раскладах влияние Овечкина на хоккей расценили недостаточным, а бывшего нападающего системы «Чикаго» Кайла Бича расположили сразу на втором месте рейтинга. В 2008-м «Блэкхоукс» потратили на канадца 11-й пик первого раунда драфта, но форвард не провел в лиге ни одного матча. В прошлом году он стал известен на весь мир, когда объявил себя жертвой сексуального насилия со стороны видеотренера «Чикаго». Безусловно, если Кайл рассказал чистую правду о событиях 2010-го, то действия Брэда Олдрича не заслуживают оправдания. Однако не совсем понятно, каким образом спустя почти 12 лет после произошедшего можно доказать правоту слов форварда. После того как «Чикаго» и Бич достигли соглашения по иску о халатности на сумму в несколько миллионов долларов, игрок резко пропал из медийного пространства и затих, что выглядит весьма неоднозначно.

Удивило расположение в списке Уэйна Гретцки, который занял в рейтинге лишь 89-ю строчку. Спустя почти 23 года после завершения карьеры канадец до сих пор остается для многих символом хоккея. В не самом хоккейном Лос-Анджелесе возле «Стэйплс Центра» (ныне Crypto.com Arena) стоит статуя Гретцки, и даже далекий от игры человек прекрасно осознает вклад Уэйна в мировой спорт.

Отталкиваясь от этого, шокирует тот факт, что на 19-м месте расположился голкипер «Вегаса» Робин Ленер. Не совсем уравновешенный шведский вратарь не славится стабильной и уверенной игрой, зато неоднократно публично критиковал НХЛ. Он заявил, что игрокам «Филадельфии» и других клубов лиги дают психоактивные снотворные вещества, и жестко прошелся по руководству «Баффало» из-за ситуации с Джеком Айкелом. Не очень понятно, как все это помогло улучшить и популяризировать хоккей, но, по мнению The Hockey News, Ленер совершил что-то экстраординарное.

Заслуженно попал в десятку владелец «Тампы» Джефф Уиник. В 2010-м он купил клуб за 170 миллионов долларов и сделал из него настоящую машину. За это время «Лайтнинг» трижды выходили в финал Кубка Стэнли и в двух из них победили. На данный момент стоимость клуба оценивается в 650 миллионов долларов. Было время, когда на улицах Тампы хоккейных звезд никто не узнавал. Сейчас в этом плане все поменялось.

Жители Тампы обожают хоккей, а Уиника любят не только за продвижение спортивной отрасли. Благодаря ему в городе появилось множество новых объектов и соответственно рабочих мест. Бизнесмен родился в Нью-Джерси, в детстве болел за «Рейнджерс», но сейчас так проникся любовью к новому городу, что не скрывает своих эмоций: «Мне будет стыдно продавать «Тампу» и уезжать отсюда. Это город с безграничными возможностями и невероятными людьми» — говорит он.

Первое место непоколебимо остается за Гэри Беттмэном, и, судя по всему, покинет он верхушку рейтинга только в случае своего ухода с поста комиссионера лиги. Эту должность он занимает с 1993 года и за такой внушительный срок проделал колоссальную работу. В 90-х объем выручки НХЛ оценивался в 400 миллионов долларов, а сейчас эта сумма составляет более четырех миллиардов. Три локаута и почти две с половиной тысячи потерянных из-за них матчей подпортили его репутацию, но в целом Беттмэн по сей день остается самой знаковой фигурой в мировом хоккее.

Его можно ненавидеть за холодное отношение к олимпийскому хоккейному турниру, но в первую очередь американец отвечает за максимальное и бесперебойное функционирование НХЛ. В США ведь не зря любят говорить, что бизнес есть бизнес. Однако на сегодняшний день руководство лиги заметно потеряло хватку, а лига в плане популярности у себя в стране уступила дорогу даже европейскому футболу. Глобальные перемены необходимы для продвижения, но будет заниматься этим 69-летний Беттмэн или же кто-то другой — хороший вопрос.

В прошлом году в первую десятку рейтинга попали два действующих хоккеиста — Александр Овечкин и Коннор Макдэвид. Канадец спустился на пятую строчку, а к нему в десятку присоединились форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и Кайл Бич, который второй сезон подряд выступает в третьем дивизионе чемпионата Германии. Сидни Кросби потерял несколько позиций и скатился с 11-го на 15-е место. Впрочем, глядя на список журнала, понимаешь, что относиться к нему слишком серьезно не стоит. Критерии, по которым можно оценивать вклад в хоккей того или иного человека, будут у каждого свои. 19-летнему защитнику системы «Нэшвилла» Люку Прокопу хватило признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы с ходу занять в списке канадского журнала 42-е место.