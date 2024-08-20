Овечкин способен повторить рекорд Гретцки за сезон? В «Вашингтоне» ждут исторического момента

Капитану «Кэпиталз» нужно забить 42 гола для прохода отметки в 894 шайбы.

20-й сезон Александра Овечкина в НХЛ может стать совершенно особенным, если ему удастся побить рекорд Уэйна Гретцки для лучших снайперов в истории лиги. Величайший всех времен переписал множество достижений, был невероятным плеймейкером и выдающимся бомбардиром. Снайперский счетчик Гретцки в регулярных чемпионатах остановился на 894 голах, Овечкин продолжил гонку к ней с отметки в 853 шайбы.

Капитану «Вашингтона» нужно забить еще 42 раза, чтобы превзойти ориентир от Великого. Реально это или нет для суперзвездного ветерана в новой регулярке? Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери и генеральный менеджер столичного клуба Крис Патрик верят: Ови способен выйти на первое место в этом сезоне.

Летом «Вашингтон» подписал несколько игроков, которые должны сделать сильнее состав вокруг Овечкина. К «Кэпиталз» в том числе присоединились одаренные форварды Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане, умеющий играть в атаке защитник Джейкоб Чикран.

«Думаю ли я, что он может забить 42 гола в этом году? Да, я так считаю. Абсолютно уверен, что он способен на это», — сказал Карбери о капитане в понедельник.

«Ови сделал столько всего, о чем люди даже не думали, что он способен на это. Так что считаю, это точно на повестке», — сказал Патрик на прошлой неделе о гонке Овечкина за рекордом.

«Достаточно долгий путь, но все возможно»

Овечкин постоянно отвечает на вопросы о преследовании рекорда Гретцки. Из раза в раз форвард повторяет: впереди длинный путь. Александр продолжает великую погоню, но вместе с тем хочет играть в конкурентоспособной команде. Мечта еще раз взять Кубок Стэнли для капитана «Вашингтона» ничуть не менее значима.

«Я всегда говорю одно и то же: если сделаю это, то хорошо, но до этого все еще 42 гола. Это довольно долгий путь, но все возможно, если сможешь оставаться здоровым, да», — сказал Овечкин в апреле.

«На него оказывается большое давление. Но ожидание, что он будет вести за собой атаку в 38 лет, вероятно, не очень справедливо», — сказал после завершения предыдущего сезона генменеджер Брайан Маклеллан.

Тогда же один из руководителей «Вашингтона» оценил потенциал молодых форвардов Коннора Макмайкла, Алексея Протаса, Хендрикса Лапьера и Ивана Мирошниченко, которые должны сыграть важную роль в новом сезоне. Вместе с тем Маклеллан не скрывал намерения за счет обменов и подписания свободных агентов усилить линию атаки.

Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем. Фото Global Look Press

Даже без большой перестройки «Кэпс» потребовались серьезные изменения с учетом потерь давних партнеров по звену Овечкина. «Столичные» в начале прошлого сезона остались без прервавшего карьеру Никласа Бэкстрема, перед дедлайном обменяли еще одного центрфорварда — Евгения Кузнецова, а Ти Джей Оши часто выпадал из игры, и его перспективы неясны из-за продолжающихся проблем со спиной.

Маклеллан провел большую работу на рынке, 8 июля перестал быть генменеджером клуба после десяти лет на этом посту и переместился на должность президента по хоккейным операциям. На освободившуюся должность поднялся Крис Патрик, сын президента «Вашингтона» Дика Патрика.

«Он может забить 42 гола в таком возрасте»

Овечкин забивал не меньше 42 голов в 13 регулярных чемпионатах, в том числе провел ровно столько шайб в очень непростом для себя сезоне-2022/23. 17 сентября форвард отметит 39-летие, перед возвращением в США привычно приступил к подготовке в России.

Год назад появились сигналы и опасения, что возраст все же догнал Александра. Снайпер забросил 31 шайбу, это его худший результат для полноценной регулярки. Вместе с тем он выбрался на эту отметку довольно впечатляющим образом: провел всего 8 голов в 43 матчах после старта сезона, а затем — 23 шайбы в оставшихся 36 играх и помог «Вашингтону» попасть в Кубок Стэнли.

«Для меня ключевой момент — способность выйти на хорошую позицию и иметь возможность [для завершения атаки]. И он показывает это год за годом, в том числе в прошлом году. Если Ови выходит достаточно много раз на позицию для броска, объезжает ворота, проводит время в зоне атаки, мы разыгрываем большинство, хорошо отрабатываем при численном преимуществе с бросками по воротам, делаем все эти нужные вещи, то он пошлет шайбу в сетку. Поэтому, если он делает такие вещи, которые я жду, не думаю, что будет преувеличением сказать: Ови может забить 42 гола в таком возрасте с учетом, насколько он одаренный снайпер», — сказал Карбери.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

«Ови сможет извлечь выгоду»

В прошлом сезоне «Вашингтон» с тренером-дебютантом сотворил главную сенсацию НХЛ — попал в кубковую восьмерку Восточной конференции. По силе состава «Кэпиталз» не выглядели убедительнее конкурентов, к тому же постоянно сталкивались с потерями игроков и привлекали молодежь из фарм-клуба.

В первом раунде прорыв закончился — «Рейнджерс» выбили Овечкина и компанию в четырех матчах, а капитан впервые в карьере не набрал ни одного очка в плей-офф. «Кэпс» забили всего семь голов за серию с лучшей командой лиги, перед этим закончили регулярку на 28-м месте по средней результативности (2,63 шайбы за игру).

Вопрос усиления атаки «Вашингтона» был главным в межсезонье, для звена Овечкина требовалось подобрать центрфорварда. Дюбуа перебрался в столицу из «Лос-Анджелеса» после противоречивого сезона с 40 (16+24) очками в 82 матчах. Лучший результат в карьере 26-летнего нападающего — 63 (27+36) очка в 73 играх за «Виннипег» в регулярке-2022/23.

В «Вашингтоне» рассчитывают, что Дюбуа сможет взять на себя роль центрфорварда ведущего звена, поможет Овечкину в его гонке за рекордом Гретцки или образует связку с Манджапане на долгосрочную перспективу. Ответы о совместимости новичков может дать тренировочной лагерь. В любом случае соперникам должно стать тяжелее фокусироваться на задаче остановить капитана «Кэпиталз».

«Возможно, Ови получит возможность выйти против менее сильного звена соперника в паре смен или что-то еще, сможет этим воспользоваться. Определенно, чтобы любой снайпер был успешен, вы хотите обеспечить ему хорошие условия в игре, а лучший способ это сделать — усложнить сопернику задачу противостояния отдельных линий. Так что я думаю, мы как минимум помогли этому некоторыми осуществленными шагами», — сказал Патрик.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

«Люди должны не забывать, что Алексу скоро 39»

Карбери отталкивается от разговоров с Овечкиным в межсезонье и рассчитывает увидеть мотивированного капитана. Лидер «Вашингтона» был очень расстроен выступлением в плей-офф. Теперь тренер обсудил возможность немного сократить время форварда на льду в новом сезоне по сравнению с предыдущим (19:13), чтобы тот максимально эффективно использовал свои минуты в игре. Александр также собирался несколько изменить свои тренировки, чтобы внести коррективы с учетом возраста.

Карбери сказал, что фотографии Овечкина в социальных сетях во время отпуска могли ввести многих в заблуждение о форме хоккеиста. Тренер выразил абсолютную уверенность: капитан будет готов к началу сбора.

«Люди тоже должны не забывать, что Алексу уже 38, скоро исполнится 39. Он делал это долгое время. У него есть семья, дети. Так что в конце концов ему нужно время, чтобы психологически перезагрузиться, съездить в отпуск, провести время с семьей и отойти от игры в хоккей. Так, чтобы когда 4 или 5 июля стартовали его тренировки, он чувствовал ментально: «Я готов идти, я воодушевлен и хочу идти в зал», — сказал Карбери.

«С нетерпением ждем этот день»

Овечкин находится на достижимой дистанции от рекорда Гретцки, но в Северной Америке не сомневаются: не только эта гонка остается в центре внимания «Кэпиталз». Главной задачей столичной команды снова будет попадание в плей-офф. Карбери при этом не скрывает, что чем ближе капитан будет подбираться к историческому достижению, тем больше о нем станет разговоров.

«Если он забьет 42 гола для нашей команды, это будет очень хорошо. Думаю, мы все как персонал, наши игроки, его партнеры по команде и он сам выполняем очень серьезную работу [по фокусированию на плей-офф]: «Давайте сделаем все необходимое, чтобы достичь цели». Но нет никаких сомнений, что люди внутри организации, тренеры, игроки с нетерпением ждут, чтобы этот день наступил как можно скорее», — сказал Карбери.