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«Кто этот парень?» Леонсис рассказал о выборе Овечкина вместо Малкина и невероятной первой встрече

Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Владелец клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис и капитан и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Классная история от босса «Вашингтона».

Тед Леонсис владеет «Кэпиталз» половину 50-летней истории клуба. Бизнесмен приобрел хоккейный «Вашингтон», часть акций баскетбольного «Уизардс» и арены в столице США в 1999 году. При его участии один из аутсайдеров НХЛ запустил масштабную перестройку в сезоне перед локаутом-2004/05. Летом 2004-го менеджеры «Кэпс» сделали судьбоносный выбор на драфте в Роли. «Столичным» повезло выиграть лотерею без статуса худшей команды лиги, они могли выбирать между двумя русскими бриллиантами и игроками своего поколения — на первый номер претендовали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Вашингтон» взял Овечкина, «Питтсбург» забрал Малкина и через год выбрал первым Сидни Кросби. Противостояние набирающих силу соседей по дивизиону с молодыми суперзвездами работало на рост популярности всей НХЛ после масштабного перезапуска. «Пингвинз» раньше создали новую чемпионскую команду, заменили поколение легендарного Марио Лемье и задержались в прайме. «Кэпиталз» потребовалось больше времени на переход от статуса одного из фаворитов через проклятие первых раундов плей-офф к вожделенному трофею. В 2018 году Овечкин достиг ключевой цели в карьере и со своей командой принес Леонсису и столице США первый в истории Кубок Стэнли.

2004 год. Александр Овечкин и Евгений Малкин на драфте НХЛ. Драфт, который перевернул историю НХЛ. Выбору Овечкина и Малкина — 15 лет

Теперь Леонсис и другие фанаты «Кэпиталз», вся лига и поклонники хоккея следят за увлекательной гонкой Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. 15 лет из 20 североамериканских сезонов россиянин носит капитанскую нашивку и давно утвердился в качестве главной звезды в спортивной истории Вашингтона. Босс «Кэпс» ценит талант и характер Александра — хорошего парня, который работает на команду и создает атмосферу для всех партнеров вне зависимости от их уровня.

Фото Global Look Press

Леонсис подчеркнул роль Овечкина в истории «Вашингтона» и взлете команды в этом сезоне после перестройки в большом интервью The Hockey News. Авторитетное канадское издание в начале 2025 года обновило топ-100 самых влиятельных людей мира хоккея. Владелец «Кэпиталз» традиционно вошел в список на хорошей позиции и занял строчку № 8. Овечкин после несколько лет исчез из рейтинга, «студийный аналитик TNT» Гретцки занял 62-е место. Босс «Кэпс» рассказал для THN о юбилее столичного клуба и коммерческом успехе, а также вернулся к занятному сюжету о выборе Александра.

Овечкин был задрафтован летом 2004 года в 18-летнем возрасте, а дебютировал в НХЛ после локаута в сезоне-2005/06 вскоре после своего 20-летия.

5&nbsp;октября 2005 года. Вашингтон. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Радость Александра Овечкина. Первый матч Овечкина в НХЛ: вынес стекло соперником, сделал дубль, посвятил гол брату

— Я помню, что полноценно работал в America Online, — сказал Леонсис, который в начале 2000-х был топ-менеджером медийной корпорации. — Они [в НХЛ] разыгрывали выбор на лотерее, и я был в курсе этого, но оставался в неведении [результата]. Я был на совещании. Мой ассистент вошел и говорит: «Комиссар [НХЛ] Беттмэн на связи». Я сказал: «Знаешь, у меня встреча. Я перезвоню ему». Помощник вернулся и говорит: «Вам нужно ответить на звонок». Я иду: «Алло». И комиссар говорит: «Я здесь с таким-то и таким-то из «Эрнст и Янг», «Вашингтон Кэпиталз» выиграл первый выбор на драфте». Сейчас такого бы не произошло, теперь все иначе, а тогда было вот так. И это было вроде: «О, здорово». Так что я позвонил [генменеджеру клуба] Джорджу Макфи, а он такой: «Да, это уже просочилось, я слышал об этом». Я сказал: «Это здорово. Кого же мы возьмем?» Представьте, не было никакого освещения и всего такого в сравнении с сегодняшним днем. Честно говоря, я никогда не забуду это.

Что ж, было два игрока. Это Алекс Овечкин и Евгений Малкин, оба — выдающиеся игроки. Один — центр, другой — крайний форвард. Мне прислали DVD. Представьте, я вставил этот диск в компьютер. И там в таком маленьком окошке в углу была очень темная картинка. Серьезно, я так должен был выбирать?

Фото Getty Images

Я помню, что наш скаут по России говорил Джорджу, а потом они сказали мне: «Оба будут великими игроками Зала славы. Они оба очень одаренные и особенные. Малкин — центр, а нам нужны центры, но есть что-то магическое в Овечкине. В основном мы видим его темп, его энергию, и он забивает. Он играет тем лучше, чем дальше заходит игра. У него отличный удар».

Александр Овечкин. «Полиция остановила за езду 265 километров в час возле Белого дома». Первые годы Овечкина в Вашингтоне и НХЛ

Мы поехали [на драфт] в Каролину и объявили Алекса. Это был первый раз, когда мы встретились. Я же не ездил скаутом в Россию, чтобы отслеживать его игру. Вот так было тогда. Я встретился с ним, и мы собрались устроить вечеринку для владельцев сезонных абонементов в пять часов, я приехал на нее в 5:05. Алекс уже был там. И он ел дыню. У нас были фрукты для людей. Уж не знаю, ел ли он когда-либо дыню такой сладкой и свежей. Я просто предположил это, потому что он так поглощал эту дыню. Он стоял снаружи и жал руку каждому человеку. Я помню, как сказал [совладельцу клуба] Дику [Патрику] и моему сыну: «Кто этот парень?» Он затягивает все. Его энергия, его харизма, он был как радушный встречающий, понимаете? И это не было постановочно. Это был он [настоящий].

Фото Getty Images

Он оставался у Джорджа Макфи первые пару недель и тогда не очень хорошо говорил по-английски. Джордж как-то позвонил мне и сказал: «Мне нужно избавиться от этого парня. Можешь забрать его на день, чтобы я мог заняться кое-чем со своей семьей?» Он подбросил его до нашего дома, и это был первый раз, когда мне предстояло провести время с Алексом. Мы собирались устроить небольшое барбекю. Моему сыну тогда было, наверное, лет 16. Мы делали барбекю, пошли поплавать, играли в баскетбол. Следующее, что помню, он жестко зарубился с моим сыном и его приятелями, которые вообще-то были игроками. И все, что мог подумать, было вроде: «О боже, он сломает себе колено, играя в баскетбол в моем доме».

Когда он пошел плавать, я поговорил с ним в бассейне один на один. Я сказал: «Знаешь, мы плохая команда, но так задумано. Это займет некоторое время, но мы построим команду вокруг тебя. Верь в нас. Мы поверим в тебя».

Александр Овечкин, Гэри Беттмэн и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина

Просто здорово иметь такого замечательного игрока. Прошло 20 лет, он ни разу не просил об обмене или увольнении какого-то тренера. Он всегда был невероятно сфокусированным и лояльным.

Если он побьет рекорд Уэйна [Гретцки по голам], я не знаю, найдется ли еще такой игрок в [четырех] ведущих профессиональных лигах, который выступает за одну команду. Леброн [Джеймс] провел больше всех игр и набрал больше всех очков, но он выступал за четыре команды. Уэйн играл за многие команды. Видел статистику, что Ови [до травмы в ноябре 2024-го] был в составе в 96 процентах игр команды. Иметь такую стабильность на протяжении всего пути и такую надежность — это впечатляет.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Тед Леонсис
Уэйн Гретцки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
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8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 - : -
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 - : -
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 - : -
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 - : -
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 - : -
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 - : -
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Сан-Хосе – Вегас
 - : -
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