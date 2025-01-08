«Кто этот парень?» Леонсис рассказал о выборе Овечкина вместо Малкина и невероятной первой встрече
Тед Леонсис владеет «Кэпиталз» половину 50-летней истории клуба. Бизнесмен приобрел хоккейный «Вашингтон», часть акций баскетбольного «Уизардс» и арены в столице США в 1999 году. При его участии один из аутсайдеров НХЛ запустил масштабную перестройку в сезоне перед локаутом-2004/05. Летом 2004-го менеджеры «Кэпс» сделали судьбоносный выбор на драфте в Роли. «Столичным» повезло выиграть лотерею без статуса худшей команды лиги, они могли выбирать между двумя русскими бриллиантами и игроками своего поколения — на первый номер претендовали Александр Овечкин и Евгений Малкин.
«Вашингтон» взял Овечкина, «Питтсбург» забрал Малкина и через год выбрал первым Сидни Кросби. Противостояние набирающих силу соседей по дивизиону с молодыми суперзвездами работало на рост популярности всей НХЛ после масштабного перезапуска. «Пингвинз» раньше создали новую чемпионскую команду, заменили поколение легендарного Марио Лемье и задержались в прайме. «Кэпиталз» потребовалось больше времени на переход от статуса одного из фаворитов через проклятие первых раундов плей-офф к вожделенному трофею. В 2018 году Овечкин достиг ключевой цели в карьере и со своей командой принес Леонсису и столице США первый в истории Кубок Стэнли.
Теперь Леонсис и другие фанаты «Кэпиталз», вся лига и поклонники хоккея следят за увлекательной гонкой Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. 15 лет из 20 североамериканских сезонов россиянин носит капитанскую нашивку и давно утвердился в качестве главной звезды в спортивной истории Вашингтона. Босс «Кэпс» ценит талант и характер Александра — хорошего парня, который работает на команду и создает атмосферу для всех партнеров вне зависимости от их уровня.
Леонсис подчеркнул роль Овечкина в истории «Вашингтона» и взлете команды в этом сезоне после перестройки в большом интервью The Hockey News. Авторитетное канадское издание в начале 2025 года обновило топ-100 самых влиятельных людей мира хоккея. Владелец «Кэпиталз» традиционно вошел в список на хорошей позиции и занял строчку № 8. Овечкин после несколько лет исчез из рейтинга, «студийный аналитик TNT» Гретцки занял 62-е место. Босс «Кэпс» рассказал для THN о юбилее столичного клуба и коммерческом успехе, а также вернулся к занятному сюжету о выборе Александра.
Овечкин был задрафтован летом 2004 года в 18-летнем возрасте, а дебютировал в НХЛ после локаута в сезоне-2005/06 вскоре после своего 20-летия.
— Я помню, что полноценно работал в America Online, — сказал Леонсис, который в начале 2000-х был топ-менеджером медийной корпорации. — Они [в НХЛ] разыгрывали выбор на лотерее, и я был в курсе этого, но оставался в неведении [результата]. Я был на совещании. Мой ассистент вошел и говорит: «Комиссар [НХЛ] Беттмэн на связи». Я сказал: «Знаешь, у меня встреча. Я перезвоню ему». Помощник вернулся и говорит: «Вам нужно ответить на звонок». Я иду: «Алло». И комиссар говорит: «Я здесь с таким-то и таким-то из «Эрнст и Янг», «Вашингтон Кэпиталз» выиграл первый выбор на драфте». Сейчас такого бы не произошло, теперь все иначе, а тогда было вот так. И это было вроде: «О, здорово». Так что я позвонил [генменеджеру клуба] Джорджу Макфи, а он такой: «Да, это уже просочилось, я слышал об этом». Я сказал: «Это здорово. Кого же мы возьмем?» Представьте, не было никакого освещения и всего такого в сравнении с сегодняшним днем. Честно говоря, я никогда не забуду это.
Что ж, было два игрока. Это Алекс Овечкин и Евгений Малкин, оба — выдающиеся игроки. Один — центр, другой — крайний форвард. Мне прислали DVD. Представьте, я вставил этот диск в компьютер. И там в таком маленьком окошке в углу была очень темная картинка. Серьезно, я так должен был выбирать?
Я помню, что наш скаут по России говорил Джорджу, а потом они сказали мне: «Оба будут великими игроками Зала славы. Они оба очень одаренные и особенные. Малкин — центр, а нам нужны центры, но есть что-то магическое в Овечкине. В основном мы видим его темп, его энергию, и он забивает. Он играет тем лучше, чем дальше заходит игра. У него отличный удар».
Мы поехали [на драфт] в Каролину и объявили Алекса. Это был первый раз, когда мы встретились. Я же не ездил скаутом в Россию, чтобы отслеживать его игру. Вот так было тогда. Я встретился с ним, и мы собрались устроить вечеринку для владельцев сезонных абонементов в пять часов, я приехал на нее в 5:05. Алекс уже был там. И он ел дыню. У нас были фрукты для людей. Уж не знаю, ел ли он когда-либо дыню такой сладкой и свежей. Я просто предположил это, потому что он так поглощал эту дыню. Он стоял снаружи и жал руку каждому человеку. Я помню, как сказал [совладельцу клуба] Дику [Патрику] и моему сыну: «Кто этот парень?» Он затягивает все. Его энергия, его харизма, он был как радушный встречающий, понимаете? И это не было постановочно. Это был он [настоящий].
Он оставался у Джорджа Макфи первые пару недель и тогда не очень хорошо говорил по-английски. Джордж как-то позвонил мне и сказал: «Мне нужно избавиться от этого парня. Можешь забрать его на день, чтобы я мог заняться кое-чем со своей семьей?» Он подбросил его до нашего дома, и это был первый раз, когда мне предстояло провести время с Алексом. Мы собирались устроить небольшое барбекю. Моему сыну тогда было, наверное, лет 16. Мы делали барбекю, пошли поплавать, играли в баскетбол. Следующее, что помню, он жестко зарубился с моим сыном и его приятелями, которые вообще-то были игроками. И все, что мог подумать, было вроде: «О боже, он сломает себе колено, играя в баскетбол в моем доме».
Когда он пошел плавать, я поговорил с ним в бассейне один на один. Я сказал: «Знаешь, мы плохая команда, но так задумано. Это займет некоторое время, но мы построим команду вокруг тебя. Верь в нас. Мы поверим в тебя».
Просто здорово иметь такого замечательного игрока. Прошло 20 лет, он ни разу не просил об обмене или увольнении какого-то тренера. Он всегда был невероятно сфокусированным и лояльным.
Если он побьет рекорд Уэйна [Гретцки по голам], я не знаю, найдется ли еще такой игрок в [четырех] ведущих профессиональных лигах, который выступает за одну команду. Леброн [Джеймс] провел больше всех игр и набрал больше всех очков, но он выступал за четыре команды. Уэйн играл за многие команды. Видел статистику, что Ови [до травмы в ноябре 2024-го] был в составе в 96 процентах игр команды. Иметь такую стабильность на протяжении всего пути и такую надежность — это впечатляет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|40
|26
|14
|56
|2
|Нью-Джерси
|43
|25
|18
|53
|3
|Каролина
|40
|24
|16
|50
|4
|Питтсбург
|41
|17
|24
|41
|5
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|40
|17
|23
|39
|7
|Рейнджерс
|39
|18
|21
|37
|8
|Айлендерс
|40
|15
|25
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|41
|26
|15
|54
|2
|Флорида
|41
|24
|17
|50
|3
|Бостон
|42
|20
|22
|45
|4
|Тампа-Бэй
|37
|20
|17
|42
|5
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|6
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|41
|15
|26
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Колорадо
|41
|25
|16
|51
|4
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|40
|13
|27
|33
|8
|Чикаго
|40
|13
|27
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|27
|12
|57
|2
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|3
|Эдмонтон
|39
|24
|15
|51
|4
|Ванкувер
|39
|18
|21
|45
|5
|Калгари
|39
|18
|21
|43
|6
|Анахайм
|39
|17
|22
|38
|7
|Сиэтл
|41
|17
|24
|37
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|8.01
|03:00
|
Филадельфия – Торонто
|- : -
|8.01
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|8.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|- : -
|8.01
|03:00
|
Бостон – Эдмонтон
|- : -
|8.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|8.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|8.01
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|8.01
|04:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|8.01
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -