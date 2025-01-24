«Уэйн всегда поддерживал гонку Ови». Овечкин: 20 голов до рекорда и новая история про клюшку Гретцки

Еще один сюжет про Уэйна Гретцки и Александра Овечкина.

Два десятка шагов до вершины

«Вашингтон» в западном турне перебрался из Эдмонтона в Сиэтл и оформил очередную победу, капитан столичной команды сделал новый шаг к снайперскому рекорду НХЛ. Два дня назад против «Ойлерз» (3:2) Овечкин остался без результативных действий, против «Кракен» (3:0) Александр записал гол в пустые ворота. Пятерка гостей отработала после вбрасывания в своей зоне, россиянин выполнил точный бросок из-за синей линии от правого борта.

Овечкин забил 22 гола при 12 передачах в 32 матчах регулярного чемпионата, 875 шайб за 1458 игр в лиге и продолжает движение к достижению Гретцки — 894 шайбы в 1487 играх. Новая вершина теперь — в 20 точных бросках. В заданном темпе Александр может добраться до нее в рамках этого сезона, сайт НХЛ называет ориентиром матч с «Каролиной» 10 апреля за пять игр до финиша регулярки.

«Они не спрашивают «Как?» — спрашивают «Как много?» — улыбнулся автор победного гола «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом» Алексей Протас на вопрос о шайбе Овечкина. Белорусский форвард о попадании капитана в пустые ворота заметил: «Это звучит просто для многих, но нужно оказаться там и суметь забить такой гол из зоны защиты. Со всеми его достижениями он полностью заслужил это. Ови — великий игрок. Он многое делает для нас, настоящий лидер. Весело проходить все это. Мы все довольны».

Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери после матча с «Кракен» оценил игру всей команды. Специалист обратил внимание на скандирование «Ови!» от болельщиков «Вашингтона» на арене самого большого города штата Вашингтон. Зрители сделали атмосферу в Сиэтле немного более домашней для «Столичных».

«Считаю, это была одна из лучших наших игр за долгое, долгое время, от начала до конца, в каждой фазе», — сказал Карбери. О попадании капитана тренер заметил: «Это был сложный гол в пустые ворота. Я знаю, что все будут говорить: «В пустые ворота». Но этот был немного сложнее. И здорово, что он провел его».

В оценке игры лидера Восточной конференции и роли капитана с Карбери согласен в том числе президент США (или наоборот). Выступления Дональда Трампа на митингах до и после инаугурации в американской столице в начале недели не обошлись без цитат об Овечкине. Президент встречался с избирателями два дня подряд на арене «Вашингтона» и вроде как между прочим благодарил владельца сооружения, столичных клубов НХЛ и НБА Теда Леонсиса за гостеприимство, а заодно оценил результаты «Кэпиталз» с упоминанием капитана команды. Эти слова теперь как будто можно использовать «на случай важных переговоров».

«Команда сейчас очень хороша. И Овечкин — великий игрок, не так ли?» — сказал Трамп перед возвращением в Белый дом. «Хоккейная команда здорово выступает. Овечкин... Овечкин очень хорош, не так ли?» — сказал Трамп после церемонии в Капитолии.

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Клюшка от Гретцки в подарок: история Карбери

Визит Овечкина в зал славы «Эдмонтона» на арене главного клуба в карьере Гретцки подарил не только красивый сюжет и фото россиянина со свитером, крагами и игровой клюшкой легенды. За этой историей последовали другие. Карбери во время выезда к «Ойлерз» рассказал, что связывает его, коллекционера голов с клюшками Овечкина и величайшего всех времен Гретцки.

«О, боже, это будет [долго] - вы готовы к этому? Итак, на самом деле в 1980-х, думаю, в 88-м или 87-м, я получил подписанную клюшку Уэйна Гретцки. Да, одну из настоящих, «Титан» из дерева. Такие Уэйн использовал в игре за «Эдмонтон Ойлерз» — деревянную клюшку «Титан», красную. Я получил ее, когда был семи- или восьмилетним мальчиком, и он подписал ее для меня. Это такая драгоценная вещь из моего детства», — сказал Карбери.

Тренер хранил клюшку с подписью Гретцки в своем доме в Британской Колумбии, но забрал в округ Колумбия после матча «Кэпиталз» с «Кэнакс» в Ванкувере в середине марта 2024 года. Специалист разместил подарок в своем кабинете на тренировочной арене столичного клуба.

«Не знаю, примета ли это, но она в моем офисе в MedStar, я просто оставил ее там. И чувствую, что это позитивная энергетика для О, поскольку он гонится за этим рекордом, может быть, последние 12 месяцев. Она лежит там просто как напоминание, и это вроде как подталкивает О, как-то странно, но чувствую так», — сказал Карбери.

В прошлом году «Вашингтон» с тренером — дебютантом НХЛ изменил ход тяжелого сезона и удивил всех попаданием в плей-офф. Овечкин вернул фирменный темп после мини-каникул в Дубае во время паузы на Матч звезд в начале февраля. В этом регулярном чемпионате «Кэпиталз» с капитаном сразу высоко подняли планку результативности и получают удовольствие от процесса.

«Уэйн и Ови, как это выглядит, просто ценят историю игры и являются ее великолепными послами, потому что всегда [заботятся] о развитии хоккея и о том, что лучше для него. Уэйн никогда не защищал рекорд и всегда поддерживал гонку Ови за ним, потому что он знает, какое позитивное влияние это окажет на хоккей и НХЛ. И Ови, как я чувствую, со своей стороны ценит это, эту историю и чего добились до него. Вы видите, что он самый большой коллекционер среди нынешних игроков. Он пытается получить подписанную клюшку даже у некоторых молодых парней, у новичков, которые только пробиваются в лигу. Так что оба просто великолепные послы нашей игры и ценители истории спорта», — сказал Карбери.

Тренер «Кэпиталз» старше капитана меньше чем на четыре года. При этом юный Спенсер получил клюшку с автографом Гретцки задолго до выхода на уровень НХЛ, а Александр добился такого подарка Великого только после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году. Эту известную историю ее участники с годами дополнили разными деталями.

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Клюшка от Гретцки в подарок: история Овечкина

Овечкин и Гретцки давно знакомы, пересекались и общались при различных обстоятельствах. Знаковым для их дружбы стал ужин в первой половине марта 2016 года. Уэйн и Джанет Гретцки встретились с Александром и Настей Овечкиными в Малибу на следующий день после матча «Вашингтона» с «Лос-Анджелесом». Ужин организовала супруга канадца. Великий вспоминал, что у россиянина было много вопросов — точно так же он сам в свое время расспрашивал Горди Хоу. При этом главной темой стал командный успех, а не личные достижения.

«Что я нашел самым занимательным в Алексе, это не столько индивидуальные вещи, забитые голы или личный игровой прогресс. Весь вечер были вопросы о том, что он может сделать или что нужно сделать как капитану, чтобы помочь команде пройти трудности. О том, чем он может помочь «Кэпиталз» и всему Вашингтону выиграть Кубок Стэнли. Помню, мы расстались — и я подумал: «Вау, это так уникально. Мы могли говорить о чем угодно: голы, передачи, игры, воспоминания. И в реальности Алекс думал только об одном: «Я должен привезти Кубок Стэнли в Вашингтон». Для меня это была одна из лучших частей всего вечера. И я знал уже там и тогда, выходя из ресторана, что однажды он поднимет Кубок Стэнли», — вспоминал Гретцки в совместном интервью во время изоляции в апреле 2020 года с обсуждением гонки Ови за снайперским рекордом.

В середине 2010-х Овечкина считали излишне эгоистичным хоккеистом, с которым любому тренеру тяжело добиться большого успеха. «Вашингтон» с россиянином прошел путь от аутсайдера до фаворита, но каждый раз вылетал в ранних раундах Кубка Стэнли.

«Этот вопрос возник из-за того, что мы плохо играли в плей-офф. Может быть, проходили первый раунд, но никогда не могли пройти второй. Я спрашивал его совета, например: «Как мне стоит реагировать?» или «Что мне говорить команде?» Думаю, его советы помогли мне. Очевидно, должно было сложиться много всего хорошего, чтобы мы выиграли Кубок. Его не может выиграть один парень. Это должна быть вся команда. Думаю, что большинство парней из чемпионских команд понимают, что не так важно, кто забивает или играет на льду. Каждый должен поддерживать остальных. Уэйн знает, как побеждать. Тогда я выигрывал только индивидуальные награды, но никогда не брал Кубок Стэнли. Моей мечтой был Кубок Стэнли. Так что я спросил его, что могу сделать лучше и что должен делать лучше, чтобы принести Кубок Стэнли домой», — вспоминал Александр.

На том ужине Овечкин попросил Гретцки передать для его коллекции игровую клюшку, если у него такие еще остались. Великий согласился сделать это, но при одном условии.

«Однажды он попросил у меня игровую клюшку. Я сказал: «Отдам тебе такую, но ты должен выиграть Кубок Стэнли». Он выиграл Кубок Стэнли, на следующий день обращается: «Я могу получить эту клюшку?» Я думал, он тогда должен был наслаждаться этим Кубком больше, чем моей клюшкой», — с улыбкой вспоминал Гретцки в начале ноября 2024 года при обсуждении впечатляющего старта Ови в его 20-м сезоне.

Овечкин поднял Кубок Стэнли летом 2018 года. «Вашингтон» закончил финальную серию с «Вегасом» на арене «Голден Найтс» и впервые в истории взял главный трофей НХЛ. Празднование Александра с командой стало не менее легендарным, чем путь россиянина к чемпионству. Сам капитан с неизменной улыбкой описывал его примерно так: «Все стерлось. Я был в таком восторге, что ничего не могу вспомнить. Просто блэкаут». В игорной столице у «Кэпиталз» был банкет с семьями и друзьями, прогулка с кубком в казино и ночной клуб с DJ Tiesto. После бессонной ночи команда прилетела из Лас-Вегаса в Вашингтон, чтобы продолжить празднование с прогулками по улицам, паркам, барам и купанием в фонтанах.

Долгожданный презент пришел Овечкину по почте в середине ноября 2019 года. Гретцки отправил клюшку, которой забил 807-й гол в лиге, с подписью «Алексу, обожаю смотреть твою игру». Россиянин позже описал эмоции простыми словами: «Я был счастлив словно маленький ребенок, который получил рождественский подарок».

Гретцки несколько лет поддерживает Овечкина в гонке за снайперским рекордом. Еще полтора десятка голов — и Великий может приступать к реализации плана поездок на все матчи «Вашингтона», чтобы не пропустить тот самый момент.