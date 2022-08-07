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«Если он опустит голову, я его не прощу». Как Овечкин пытался размазать Малкина силовым приемом

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Александр Овечкин (справа) и Евгений Малкин (слева) с Ильей Ковальчуком на тренировке сборной.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Фото Вячеслав Евдокимов
Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Фото Reuters
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История конфликта двух российских суперзвезд.

В 2006 году Александр Овечкин и Евгений Малкин были соседями по номеру, когда в составе сборной России приехали на Олимпиаду в Турине. На тот момент восходящие звезды российского и мирового хоккея были добрыми друзьями и всегда старались держаться вместе.

Их карьеры переплелись с самых первых шагов. Москвич Овечкин старше магнитогорца Малкина на десять с половиной месяцев. Они вместе играли за юниорскую и молодежную сборные и переживали обидные неудачи. Россияне возглавили драфт НХЛ в 2004-м, ворвались в национальную команду и с разницей в год отправились в Северную Америку: Овечкин — в «Вашингтон», а Малкин — в «Питтсбург».

Именно такая тесная связь хоккеистов и сделала случившееся в январе 2008 года настоящим шоком для простых любителей хоккея.

«СЭ» уже описывал историю конфликта и примирения в деталях, но для тех, кто мог пропустить, напоминаем.

 
Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Питтсбурга&raquo; 14&nbsp;января 2009 года. «В следующий раз его не прощу». Овечкин и Малкин: история войны и примирения двух русских суперзвезд

На льду друзей нет

23 января «Питтсбург» принимал «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата. Малкин выезжал из-за ворот, когда к нему на полной скорости подлетел Овечкин. Александр был готов совершить сокрушительный силовой прием, но в последний момент Евгений заметил летящую на него угрозу и сумел увернуться. Овечкин лишь по касательной задел соперника, но его скорость была столь высока, что по инерции Александр сам подлетел в воздух и врезался в борт, тоже рискуя получить серьезную травму.

Такая агрессия по отношению к соотечественнику вызвала множество вопросов. После завершения матча в интервью «СЭ» Овечкин был лаконичен: «Я играю в НХЛ за свою команду. И мне совершенно неважно, кто против меня борется: русский или канадец. На льду друзей нет».

И через некоторую паузу добавил: «Хорошо, что Малкин теперь за мной следит. Потому что, если опустит голову, я его не прощу».

Но еще более удивительно было слышать слова, которые Овечкин произнес чуть позже: «Многие спрашивают про мои отношения с Евгением Малкиным. Ничего особенного про них я сказать не могу. С Евгением мы действительно не друзья, но это абсолютно нормально», — сказал Александр «Чемпионату».

Малкин никак не стал комментировать произошедшее, по традиции проигнорировав вопросы СМИ.

Александр Овечкин (справа) и Евгений Малкин (слева) на тренировке сборной. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Овечкин (справа) и Евгений Малкин (слева) с Ильей Ковальчуком на тренировке сборной. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Источник конфликта

После того силового приема хоккеисты окончательно перестали общаться, а фанатам только и оставалось гадать, что же рассорило двух суперзвезд.

Появлялись различные версии, но оба игрока некоторое время хранили молчание. Только в январе 2009-го его первым прервал Малкин, который рассказал, что же стало причиной возникшей вражды.

 
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«Почему Овечкин бьет Малкина? Все из-за Ушакова. Получается, что я теперь виноват? А что, мне бояться говорить правду, что ли? Если человек поступает неправильно, то надо просто больше так не поступать, верно? Все ведь об этом знают, даже если бы я ничего не говорил. Весь мир уже знает», — рассказал Малкин в интервью «СЭ».

Затем и сам Овечкин подтвердил эту версию. Однако он категорически отказался рассказывать подробности: «Сейчас не время», — лаконично ушел от ответа Александр на вопрос журналиста ESPN.

Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото Вячеслав Евдокимов
Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Вячеслав Евдокимов

Сами подробности доподлинно неизвестны до сих пор. Есть только общее представление о случившемся в тот день.

Ссора произошла в августе 2007 года. Во время отпуска на родине хоккеисты встретились в одном из ночных клубов. После вечерники Овечкин повздорил с агентом Малкина, бывшим вратарем тольяттинской «Лады» и московского «Спартака» Геннадием Ушаковым. Как писал «СЭ» в коротком информационном сообщении, форвард услышал оскорбление в свой адрес, произошла потасовка, агент получил повреждение челюсти.

Если верить более расширенной версии, то Овечкин был недоволен тем, что Малкин взял с собой человека «не из хоккея». Ушаков в ответ не смолчал, между ним и нападающим «Вашингтона» завязался конфликт, который в итоге перерос в драку. Ови набросился на более возрастного оппонента и одним из ударов сломал ему челюсть.

«Да, у нас были разногласия из-за третьих лиц», — еще раз подтвердил правдивость этого рассказа Малкин в интервью журналу MAXIM.

Александр Овечкин и Евгений Малкин. Фото Reuters
Евгений Малкин и Александр Овечкин. Фото Reuters
Фото Reuters

Примирение

Возможно, Малкин и Овечкин так бы и продолжали искать возможность впечатать друг друга в борт, если бы не нашелся человек, который решился урегулировать конфликт.

В 2009 году им стал еще один звездный российский хоккеист Илья Ковальчук. Он не только не хотел видеть вражду между двумя лучшими российскими хоккеистами, но и думал о будущем, а именно об Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Перед Матчем звезд, который проходил в Монреале, Ковальчук сумел убедить Овечкина и Малкина переговорить по душам, после чего топор войны был зарыт.

 
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«Посидели, посмеялись со всеми, и вообще-то видно, что никакого зла друг на друга не держим. Вроде нормально посидели», — сказал Малкин «СЭ».

Овечкин заметил: «А что нормализовывать отношения? Они и так нормализованы».

Евгений также подтвердил участие Ковальчука: «Он нам налил». «Да, воду налил», — добавил Александр.

А окончательное примирение случилось во время самого Матча звезд.

Ови и Джино обменялись рукопожатием на камеры и показали эффектный совместный номер в конкурсе буллитов. Евгений помог нарядиться Александру в ковбойскую шляпу с темными очками, напоил «энергетиком» и одолжил клюшку.

«Со временем накал страстей угасает. Сейчас у них более теплое общение», — рассказала много позже в интервью «СЭ» жена Малкина Анна Кастерова.

И правда, теперь Малкин и Овечкин уже общаются совершенно нормально. А в 2020 году Евгений произнес трогательную поздравительную речь на вечеринке в честь 35-летия Овечкина.

«Немного будет хоккейного сленга. Ну если кто не поймет — главное, чтоб Ови понял.

 
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Это нам было, не знаю, по 16-18 лет — по-моему, чемпионат юниоров в Ярославле играли. Мы были молодые, красивые... Я по крайней мере. Мы играли в одном звене — я до сих пор помню: первое вбрасывание, мы в зоне соперников. Я там, как обычно, проиграл. И краем глаза с левой стороны — кто не знает, Ови играет слева, — просто такая ракета бежит в угол, убивает защитника соперников, отдает передачу нашему защитнику — тот бросает. Ови уже на пятаке, борется с вратарем, что-то пихает судье. И я так стою, я еще даже движения не успел сделать — просто в шоке таком. Тогда я понял, что внутри этого человека настолько горит огонь, такая страсть, такой огонь хоккея», — сказал Малкин.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
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«Я хочу быть первым, а сейчас буду в девятом?» Безумная попытка «Флориды» задрафтовать Овечкина в 2003 году
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