«Никто не говорил, что будет легко». Овечкин: гол в Монреале, замены вратарей, драка на скамейке «Вашингтона»

Капитан «Кэпиталз» после первой игры плей-офф на льду «Канадиенс».

Две травмы голкиперов и потасовка перед перерывом

«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в гостевом третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:6, 2-1).

Александр Овечкин отметился третьим голом в этом противостоянии лучшего клуба Восточной конференции с обладателем последней «уайлд кард». Россиянин сравнял счет в начале третьего периода после входа в зону с комбинацией Дилана Строума и Энтони Бовилье, получил передачу от центрфорварда вдоль ворот и с близкого расстояния отправил шайбу в сетку.

«Кэпиталз» и «Канадиенс» поиграли в догонялки на ревущей арене «Белл Центр» в Монреале. Перед вторым перерывом команды устроили массовую потасовку. Ассистент капитана «Кэпс» Том Уилсон еще на раскатке обменялся неприятными репликами с Арбером Джекаем, но после второго периода сошелся с другим соперником из «Хабс» — Джошем Андерсоном. Хоккеисты при обмене ударами заскочили на скамейку гостей, добрались до центрального заграждения и завалились в проход вместе с разнимавшим их лайнсменом.

«Монреаль» в середине матча из-за повреждения заменил основного вратаря Сэма Монтембо на Якуба Добеша. 23-летний новичок в этот вечер пропустил только от Овечкина. В качестве экстренно вызванного бэкапа у скамейки хозяев в игровой форме появился сотрудник монреальской полиции Патрик Шеврефилс. Монтембо вышел в тоннель для приветствия партнеров после финальной сирены. Авторами голов стали шесть разных хоккеистов, Иван Демидов в этой серии пока остается без результативных действий.

«Вашингтон» после гола Овечкина не угнался за соперником и при пятой пропущенной шайбе потерял основного вратаря Логана Томпсона. Строум врезался в одноклубника, после чего тот покинул площадку только с посторонней помощью. В игру вступил Чарли Линдгрен, в ротации столичного клуба также есть Клей Стивенсон. 26-летний голкипер «Херши» дебютировал в НХЛ в последнем матче регулярного чемпионата в Питтсбурге.

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«Он просто зверь. Он машина»

«Вашингтон» приехал в Монреаль с лидерством в серии после двух домашних побед (3:2 ОТ, 3:1). Овечкин отметился 2+1 с голом в овертайме первого матча и 15 силовыми приемами за две игры. Оба факта вызывали восхищение одноклубников с главным тренером Спенсером Карбери и уважение соперников.

«Он просто зверь. Да, он машина. Он привносит тонну энергии в нашу команду. Вот кто он на льду и за его пределами. Просто очень энергичный парень. Всю свою карьеру он делал все. Голы, хиты, все, что нужно для победы. Больше таких, как он, не делают. Он единственный в своем роде, нам повезло, что он в нашей команде. Да, он настоящий лидер. И вот почему он — легенда», — сказал Уилсон.

«Да, он ведет за собой, не только в атаке, как в первом матче. Считаю, он снова сильно сыграл во втором матче. С точки зрения соперничества, физической подготовки, в 39 лет, он — главный заводила, наш капитан, подает пример в это время года. По его игре можно сказать, как много для него значат плей-офф и победы в это время года, на каком этапе своей карьеры он находится. Так что это впечатляет, и, честно говоря, нам это было нужно», — сказал Карбери.

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«Просто забыть и ждать следующей игры»

Овечкин забил третий гол в Кубке Стэнли-2025 и 75-й в 154 матчах за карьеру в плей-офф. В списке лучших снайперов Александр прошел Джо Павелски на 13-м месте, следующий ориентир — Марио Лемье (76 шайб). Впрочем, капитан «Вашингтона» сейчас сосредоточен исключительно на числе побед своей команды.

«Мы знали, что легко не будет. Мы знали, что они выйдут биться. Считаю, мы солидно играли в первом периоде. Да, допустили пару ошибок. Но никто не говорил, что будет легко. Так что идем дальше, забываем об этом и двигаемся вперед», — сказал Овечкин после матча в Монреале.

Александр о сбое в игре заметил: «Не знаю, что [пошло не так], мы старались разыгрывать, но это не работало. Ничего не поделать, просто забыть об этом и ждать следующей игры».

Форвард не смог разобрать эпизод с травмой Томпсона после столкновения со Строумом. Заодно россиянин оценил атмосферу на самой большой арене лиги.

«Если честно, я не видел, что там случилось. Что ж, у нас два хороших вратаря. Если что-то случается, всегда есть запасной», — сказал Овечкин.

Александр о болельщиках в Монреале заметил: «В основном здесь такая же атмосфера, как в Вашингтоне».

Капитан «Кэпиталз» также не стал вдаваться в детали потасовки перед вторым перерывом. Драка Уилсона на своей скамейке больше удивила едва не попавшего под удар тренера Карбери.

«Эм, это хоккей в плей-офф, знаете ли. Это всегда битва. Здесь всегда больше энергии, больше жары, так что это нормально», — сказал Овечкин.

Четвертый матч серии «Вашингтона» и «Монреаля» пройдет на площадке канадского клуба в ночь на понедельник, 28 апреля (по московскому времени).