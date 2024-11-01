«Празднует так, словно это первый гол в НХЛ». Овечкин забивает и восхищает

Капитан «Вашингтона» в 36 шагах от рекорда Гретцки.

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«Кэпиталз» победили «Монреаль» в домашнем матче в последний день октября (6:3). Столичная команда сделала игру в третьем периоде после безголевого первого и догонялок во втором.

Александр Овечкин после дубля против «Рейнджерс» теперь отметился двумя передачами и одним голом. Капитан начал с наброса под подправление Тома Уилсона при розыгрыше большинства, так «Кэпиталз» реализовали численное преимущество после 22 неудачных попыток. Еще одна передача Великой Восьмерки — на победный гол Алексея Протаса в быстром розыгрыше с Диланом Строумом, белорус после перевода россиянина отличился с рикошетом от клюшки соперника. Вскоре Строум и Протас накрыли гостей в их зоне и вывели на завершение самого Овечкина, Александр не сразу обработал шайбу перед открытым углом и после заминки послал ее в ворота Кэйдена Примо.

Овечкин провел третий гол в двух матчах и пятый в этом регулярном чемпионате, у него 10 (5+5) очков в 9 играх. Александр теперь забивал 176 вратарям лиги, больше голкиперов огорчали только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177). И главное — у россиянина стало 858 голов и 1560 очков в 1435 матчах НХЛ, до прохода снайперского рекорда Уэйна Гретцки и выхода на вершину остается 37 шайб.

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«Команда в восторге»

«Вашингтон» собрал серию из пяти побед на своем льду и потерпел всего два поражения за девять матчей на старте сезона. Столичная команда стала одним из главных открытий октября и закрепилась в зоне плей-офф.

«Мне очень понравился наш третий период. Мы принимали некоторые решения и просчитывали моменты, что было очень нехарактерно для этой команды в первые три недели сезона. Между вторым и третьим периодом у нас был откровенный разговор о том, что нам нужно изменить, чтобы забрать два очка, потому что сегодня все было не очень четко. В третьем периоде с самой первой смены [пошла правильная игра], я это знал. Наши парни вроде как отреагировали: «Окей, мы найдем способ выиграть матч, заберем его, вернемся к своему стилю игры», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери.

Том Уилсон оформил хет-трик Горди Хоу впервые в карьере, чем удивил в том числе Карбери. Гол, пас и драка в один вечер только в 763-й игре за 11 лет в лиге — не иначе, это влияние Хэллоуина.

«Да, это забавно, ведь уже длинная карьера. На самом деле я впервые забил и сделал передачу в одной игре [против «Айлендерс» в ноябре 2013 года], и Мэтт Каркнер выхватил меня в последние десять секунд. Но мне тогда было 18 или 19 лет, а потому ответил, что просто хочу отпраздновать свой первый гол и все такое. С тех пор такого больше не случалось. Забавно добавить такое в коллекцию», — сказал Уилсон с улыбкой.

Один из оставшихся в «Кэпиталз» обладателей Кубка Стэнли-2018 оценил атмосферу в раздевалке: «Считаю, сейчас у нас очень сплоченная команда. Думаю, парни в восторге от тех, кто рядом с ними. Все тянутся друг за другом, весело, когда все выходят и действуют как единое целое. Любой может проявить себя, кажется, все хорошо работает. Конечно, пока рано судить, но сейчас это на самом деле очень веселая раздевалка, парни получают удовольствие, играя в хоккей».

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«Радуется как ребенок»

Форварды из тройки Овечкина на старте сезона входят в число главных бомбардиров «Вашингтона». У Дилана Строума — 13 (3+10) очков, у Алексея Протаса — 9 (3+6). 23-летний белорус впечатляет, как и его ровесник Коннор Макмайкл: центрфорвард набрал столько же очков, сколько капитан — 10 (5+5). Том Уилсон пока забил больше всех в команде и дополняет топ-5 по результативности — 8 (6+2). И все в восторге от формы лучшего снайпера всех времен.

«Он всегда на этом пути. Это просто вопрос времени, когда он начнет забивать. Это нечто особенное, как он делает это, а ты видишь, что шайба заходит в ворота. Несколько хороших розыгрышей его партнеров по звену, и он нашел шайбе путь в ворота. Надеюсь, он продолжит шуметь», — сказал Уилсон.

«Большое удовольствие. Когда ты выигрываешь, нет ничего лучше этого. И очевидно, Ови играет сейчас невероятно. Кажется, каждый раз, когда шайба у него на крюке, возникает отличная возможность послать ее в ворота. Да, много ребят сейчас играют хорошо. Мы просто хотим продолжать так катить», — сказал Макмайкл.

«Он великолепен. То, как он празднует — такое ощущение, будто это его первый гол в НХЛ, хотя ты знаешь, что он гонится за одним из нереальных рекордов. Ты видишь этот взгляд, он просто счастлив быть здесь, просто забивать голы, праздновать как ребенок. Это нечто особенное, просто нечто. Вот что делает его невероятным игроком и снайпером, это точно. Вот как он голоден до голов», — сказал Протас.

Алексей также добавил об игре с Ови: «Это точно воспоминания на всю жизнь. Просто стараюсь по полной в каждой смене, при каждой возможности. Это довольно весело. Я запомню это навсегда».

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«Почти упустил даже это»

Овечкин после матча оценил перемену в игре «Вашингтона» после двух противоречивых периодов. Команда вернулась к своему хоккею и снова добилась результата.

«Думаю, в третьем периоде с первых смен задали нужный тон. Такая игра — это наш стиль, с контролем шайбы, физической игрой. Да, возможно, это прозвенел будильник», — сказал форвард.

Александр согласился с Уилсоном в оценке атмосферы в раздевалке.

«Да, прямо сейчас мы чувствуем это веселье, поддерживаем друг друга. Но когда ты выигрываешь, такая атмосфера вроде как всегда, это идет от тренеров, игроков. Надеюсь, это будет продолжаться так же. Не должно иметь значения, что будет происходить, потому что впереди длинный сезон, очевидно, будут взлеты и спады. Так что нам нужно держаться вместе вне зависимости от того, что случается. Это то, что есть у хороших команд», — сказал капитан.

Овечкин не избежал вопроса, удивляет его или нет факт первого в карьере хет-трика Горди Хоу в исполнении Уилсона.

«Да, вообще вы можете видеть, как он использует свою скорость и мощь. Приятно смотреть. Считаю, он очень хорошо начал этот сезон, задает тон, играет физически, умно. Он заслуживает всего», — сказал россиянин.

Александр улыбнулся на вопрос о том, как он сейчас видит свою снайперскую форму.

«Можете видеть голы в пустые ворота, знаете ли. Строми и Про нашли меня там [перед открытым углом], и я почти упустил это тоже. Хотя не спускал глаз, это нормально», — сказал нападающий.