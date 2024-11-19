«Это отстой». Овечкин сделал дубль, но закончил матч из-за травмы
Два гола и повреждение
«Кэпиталз» одержали три победы за четыре дня на выезде по маршруту Денвер — Парадайз — Солт-Лейк-Сити. Александр Овечкин забил пять голов за пять периодов двух матчей — после хет-трика с «Вегасом» через сутки отметился дублем против «Юты» (6:2), но не смог продолжить игру из-за травмы ноги.
Команда Спенсера Карбери мощно провела мини-турне на запад, вышла на первое место в Столичном дивизионе и Восточной конференции с 27 очками в 18 матчах и лидирует в лиге по числу голов (78-50). Капитан «Кэпс» единолично возглавил список снайперов и поднялся в топ-10 бомбардиров — 15 голов, 10 передач и 25 очков при «плюс 15». Овечкин довел главный счетчик до 868 голов за карьеру, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) — 26 шайб.
«Вашингтон» впервые сыграл с «Ютой» после создания этой франшизы вместо «Аризоны». Овечкин оформил дубль, проведя третий и четвертый голы своей команды в матче в Солт-Лейк-Сити. Форвард дважды пробивал Коннора Ингрэма от вершины своего «офиса» в левом круге — сразу после окончания времени большинства и быстрого розыгрыша со вбрасывания при реализации двойного численного преимущества. После такого в воротах хозяев во втором периоде появился Карел Веймелка.
Ингрэм стал 178-м голкипером лиги, который пропустил от Овечкина. Александр повторил достижение Яромира Ягра — никто в лиге не забивал большему числу вратарей. Ови первым в лиге забил два и более гола в 100 матчах на выезде. По общему числу таких игр россиянин движется к рекорду Гретцки — 177 против 189.
Тревожный эпизод с Овечкиным случился на 6-й минуте третьего периода. Капитан «Вашингтона» столкнулся с форвардом «Юты» Джейком Макбэйном в своей зоне и после стыка коньками с ударом по левой ноге упал у синей линии. 39-летний форвард покинул лед при помощи Джейкоба Чикрана, через время в паузе попробовал выйти на площадку и сразу вернулся в раздевалку. Том Уилсон отреагировал на травму капитана и вызвал Макбэйна на бой.
«Ови феноменален в этом году»
«Вашингтон» довел матч до победы без Овечкина. Потеря лидера испортила настроение команде после победы.
«Это отстой. Ненавижу видеть такое. Он сейчас просто в огне, он очень важен для нашей команды. Он наш капитан. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. Он играет в невероятный хоккей, так что, да, ненавижу видеть такое», — сказал центрфорвард «Вашингтона» Ник Дауд.
«Его сейчас обследуют. Завтра мы будем знать больше», — лаконично сказал Спенсер Карбери после матча.
Главный тренер «Кэпиталз» ответил еще на один вопрос о капитане — оценил число пропускавших от него вратарей и начало 20-го сезона успешной карьеры форварда: «Да, хочу сказать, вы же все, ребята, видите это — он феноменален в этом году, ведет и заряжает нашу команду. Он лидер не только по статусу и в раздевалке, но и на льду. Когда в таких играх вам нужно, чтобы кто-то из парней вышел, забил гол и провел классный розыгрыш, он продолжает делать это. Просто феноменальное начало сезона».
Вратарь «Кэпс» Чарли Линдгрен тоже отметил роль форварда при разговоре о 178 голкиперах лиги, которым забивал Овечкин.
«У меня даже нет слов, чтобы описать это. Честно, это очень впечатляет, что он делает. Даже если что-то не идет, он находит зоны для атаки. А когда шайба у него на клюшке, он обычно не промахивается. Знаете, он наш лидер, наша опора. Было больно смотреть, как он упал. Не знаю, насколько все серьезно. Смотрите, даже вчера в Вегасе — он забил три гола, во втором периоде сделал отличный пас под отрыв и важный блок в защите. Он сейчас делает вообще все, не только забивает. Он не просто так наш капитан», — сказал Линдгрен.
«Вашингтон» возвращается в столицу США и проведет следующий матч с «Колорадо» в ночь на 22 ноября по московскому времени. Остается пожелать Ови скорейшего возвращения в игру.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|- : -