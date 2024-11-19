«Это отстой». Овечкин сделал дубль, но закончил матч из-за травмы

В «Вашингтоне» переживают за капитана.

Два гола и повреждение

«Кэпиталз» одержали три победы за четыре дня на выезде по маршруту Денвер — Парадайз — Солт-Лейк-Сити. Александр Овечкин забил пять голов за пять периодов двух матчей — после хет-трика с «Вегасом» через сутки отметился дублем против «Юты» (6:2), но не смог продолжить игру из-за травмы ноги.

Команда Спенсера Карбери мощно провела мини-турне на запад, вышла на первое место в Столичном дивизионе и Восточной конференции с 27 очками в 18 матчах и лидирует в лиге по числу голов (78-50). Капитан «Кэпс» единолично возглавил список снайперов и поднялся в топ-10 бомбардиров — 15 голов, 10 передач и 25 очков при «плюс 15». Овечкин довел главный счетчик до 868 голов за карьеру, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) — 26 шайб.

«Вашингтон» впервые сыграл с «Ютой» после создания этой франшизы вместо «Аризоны». Овечкин оформил дубль, проведя третий и четвертый голы своей команды в матче в Солт-Лейк-Сити. Форвард дважды пробивал Коннора Ингрэма от вершины своего «офиса» в левом круге — сразу после окончания времени большинства и быстрого розыгрыша со вбрасывания при реализации двойного численного преимущества. После такого в воротах хозяев во втором периоде появился Карел Веймелка.

Ингрэм стал 178-м голкипером лиги, который пропустил от Овечкина. Александр повторил достижение Яромира Ягра — никто в лиге не забивал большему числу вратарей. Ови первым в лиге забил два и более гола в 100 матчах на выезде. По общему числу таких игр россиянин движется к рекорду Гретцки — 177 против 189.

Тревожный эпизод с Овечкиным случился на 6-й минуте третьего периода. Капитан «Вашингтона» столкнулся с форвардом «Юты» Джейком Макбэйном в своей зоне и после стыка коньками с ударом по левой ноге упал у синей линии. 39-летний форвард покинул лед при помощи Джейкоба Чикрана, через время в паузе попробовал выйти на площадку и сразу вернулся в раздевалку. Том Уилсон отреагировал на травму капитана и вызвал Макбэйна на бой.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ови феноменален в этом году»

«Вашингтон» довел матч до победы без Овечкина. Потеря лидера испортила настроение команде после победы.

«Это отстой. Ненавижу видеть такое. Он сейчас просто в огне, он очень важен для нашей команды. Он наш капитан. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать голы. Он играет в невероятный хоккей, так что, да, ненавижу видеть такое», — сказал центрфорвард «Вашингтона» Ник Дауд.

«Его сейчас обследуют. Завтра мы будем знать больше», — лаконично сказал Спенсер Карбери после матча.

Главный тренер «Кэпиталз» ответил еще на один вопрос о капитане — оценил число пропускавших от него вратарей и начало 20-го сезона успешной карьеры форварда: «Да, хочу сказать, вы же все, ребята, видите это — он феноменален в этом году, ведет и заряжает нашу команду. Он лидер не только по статусу и в раздевалке, но и на льду. Когда в таких играх вам нужно, чтобы кто-то из парней вышел, забил гол и провел классный розыгрыш, он продолжает делать это. Просто феноменальное начало сезона».

Вратарь «Кэпс» Чарли Линдгрен тоже отметил роль форварда при разговоре о 178 голкиперах лиги, которым забивал Овечкин.

«У меня даже нет слов, чтобы описать это. Честно, это очень впечатляет, что он делает. Даже если что-то не идет, он находит зоны для атаки. А когда шайба у него на клюшке, он обычно не промахивается. Знаете, он наш лидер, наша опора. Было больно смотреть, как он упал. Не знаю, насколько все серьезно. Смотрите, даже вчера в Вегасе — он забил три гола, во втором периоде сделал отличный пас под отрыв и важный блок в защите. Он сейчас делает вообще все, не только забивает. Он не просто так наш капитан», — сказал Линдгрен.

«Вашингтон» возвращается в столицу США и проведет следующий матч с «Колорадо» в ночь на 22 ноября по московскому времени. Остается пожелать Ови скорейшего возвращения в игру.