«Хорошие вещи случаются». Овечкин: дубль, передача и семь хитов, первый гол в овертайме плей-офф
Ови — тайм
«Вашингтон» победил «Монреаль» в домашнем первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). Александр Овечкин поучаствовал в каждом голе столичной команды — оформил дубль плюс передачу и принес победу в овертайме.
Овечкин открыл счет в конце первого периода при розыгрыше большинства. Момент напомнил эпизод с рекордным голом лучшего снайпера в истории НХЛ. Дилан Строум сделал скидку к правому борту при входе в чужую зону, Том Уилсон нашел момент для перевода к дальней от ворот вершине левого круга для вбрасывания, капитан принял шайбу и броском в ближний угол пробил вратаря. На этот раз при эмоциональном праздновании обошлось без полета под синюю линию.
Второй гол в ворота голкипера «Канадиенс» Сэма Монтембо провел Энтони Бовилье. Партнер Овечкина по звену завершил атаку с участием Строума, вышел на подправление наброса капитана от левого борта и сыграл на добивании. Связка Ови и Бови, как стали обыгрывать фамилии легенды «Вашингтона» и экс-форварда «Питтсбурга» сами хоккеисты, сработала еще раз в овертайме. «Кэпс» в третьем периоде упустили перевес, «Хабс» сравняли счет после шайб Коула Кофилда и Ника Сузуки в ворота Логана Томпсона. Новичок «Монреаля» Иван Демидов в этот вечер остался без результативных действий и заработал «минус два».
Овертайм продлился меньше двух с половиной минут. При вбрасывании в чужой зоне Строум поборолся на точке в левом круге, Бовилье сделал подбор после своего броска и выполнил передачу к воротам из-за линии, а Овечкин вышел на завершение с пятачка. Обладатель многих достижений для снайперов лиги забил 74-й гол в плей-офф и при этом первый в карьере — в овертайме матча Кубка Стэнли. Притом что в дополнительное время уходили 46 из 152 кубковых игр Александра. Можно пока пошутить или всерьез запустить счетчик: до рекорда Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ остается 45 шайб.
«Ови — тайм»: сайт НХЛ в очередной раз собрал слово «овертайм» и прозвище Овечкина, впервые такой повод появился не в регулярном чемпионате. Из других важных цифр первой победы «Вашингтона» в серии с «Монреалем» — 75 силовых приемов на две команды, Александр провел больше всех хитов — семь.
«Гол есть гол»
Овечкин переключился на режим плей-офф в игре и на послематчевой пресс-конференции. Капитан появился в зале вместе с ассистентом Джоном Карлсоном. Защитник дал несколько развернутых ответов, форвард ограничился преимущественно лаконичными комментариями.
О своем голе в овертайме: «Гол есть гол. И не так важно, особенно в плей-офф, кто забил. Думаю, такое придает уверенности, да».
О схожести первого гола в этом плей-офф с рекордным, 895-м в лиге: «Я не думаю, не думаю. Хм, это просто ситуация, знаете ли, да».
О голе в овертайме: «Да, думаю, Стромер великолепно сыграл на вбрасывании, вроде как получилась небольшая схватка. Бови нанес первый бросок, а потом попытался найти меня там [на пятачке]. Что-то хорошее случается, когда идешь к воротам».
О возможной связи своих семи силовых приемов с тем, что у соперника много молодых игроков без опыта плей-офф: «Думаю, сегодня все хитовали. Уилли, Дауд, да все наши парни играли против них физически мощно».
О быстро найденном взаимодействии с Бовилье: «Считаю, он трудолюбивый парень и, очевидно, мастеровитый. Да, вы правы, [связка] работает, что хорошо. Понятно, у нас есть пара травмированных. Да, сейчас он — значимая часть для нас. И мы рады, знаете ли, что он в нашем звене. Спасибо, ребята».
Овечкин после матча также вышел в эфир Sportsnet. В этом коротком интервью его тоже спросили о первом голе в плей-офф при большом числе значимых игр и шайб за всю карьеру.
«Чувства — такие же. Значимый [гол], важная игра, ментально [в том числе], идем дальше», — сказал Александр.
О значении победы в первом матче: «Каждая игра сейчас очень важна. Даже если в игре чувствуешь себя не очень, должен найти способ почувствовать себя лучше. Да, это плей-офф. Все на кону. Каждая отдельная ситуация, маленькие детали могут изменить игру».
О реакции команды Спенсера Карбери на разговоры про спад «Вашингтона» на финише регулярного чемпионата: «Мы старались не слушать, что говорят люди о команде. Так что — так».
Второй матч серии «Вашингтона» и «Монреаля» пройдет на арене столичного клуба в ночь на четверг, 24 апреля (по московскому времени).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5