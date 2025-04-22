«Хорошие вещи случаются». Овечкин: дубль, передача и семь хитов, первый гол в овертайме плей-офф

Капитан «Кэпиталз» мощно начал Кубок Стэнли-2025.

Ови — тайм

«Вашингтон» победил «Монреаль» в домашнем первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (3:2 ОТ). Александр Овечкин поучаствовал в каждом голе столичной команды — оформил дубль плюс передачу и принес победу в овертайме.

Овечкин открыл счет в конце первого периода при розыгрыше большинства. Момент напомнил эпизод с рекордным голом лучшего снайпера в истории НХЛ. Дилан Строум сделал скидку к правому борту при входе в чужую зону, Том Уилсон нашел момент для перевода к дальней от ворот вершине левого круга для вбрасывания, капитан принял шайбу и броском в ближний угол пробил вратаря. На этот раз при эмоциональном праздновании обошлось без полета под синюю линию.

Второй гол в ворота голкипера «Канадиенс» Сэма Монтембо провел Энтони Бовилье. Партнер Овечкина по звену завершил атаку с участием Строума, вышел на подправление наброса капитана от левого борта и сыграл на добивании. Связка Ови и Бови, как стали обыгрывать фамилии легенды «Вашингтона» и экс-форварда «Питтсбурга» сами хоккеисты, сработала еще раз в овертайме. «Кэпс» в третьем периоде упустили перевес, «Хабс» сравняли счет после шайб Коула Кофилда и Ника Сузуки в ворота Логана Томпсона. Новичок «Монреаля» Иван Демидов в этот вечер остался без результативных действий и заработал «минус два».

Овертайм продлился меньше двух с половиной минут. При вбрасывании в чужой зоне Строум поборолся на точке в левом круге, Бовилье сделал подбор после своего броска и выполнил передачу к воротам из-за линии, а Овечкин вышел на завершение с пятачка. Обладатель многих достижений для снайперов лиги забил 74-й гол в плей-офф и при этом первый в карьере — в овертайме матча Кубка Стэнли. Притом что в дополнительное время уходили 46 из 152 кубковых игр Александра. Можно пока пошутить или всерьез запустить счетчик: до рекорда Уэйна Гретцки по сумме голов в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ остается 45 шайб.

«Ови — тайм»: сайт НХЛ в очередной раз собрал слово «овертайм» и прозвище Овечкина, впервые такой повод появился не в регулярном чемпионате. Из других важных цифр первой победы «Вашингтона» в серии с «Монреалем» — 75 силовых приемов на две команды, Александр провел больше всех хитов — семь.

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«Гол есть гол»

Овечкин переключился на режим плей-офф в игре и на послематчевой пресс-конференции. Капитан появился в зале вместе с ассистентом Джоном Карлсоном. Защитник дал несколько развернутых ответов, форвард ограничился преимущественно лаконичными комментариями.

О своем голе в овертайме: «Гол есть гол. И не так важно, особенно в плей-офф, кто забил. Думаю, такое придает уверенности, да».

О схожести первого гола в этом плей-офф с рекордным, 895-м в лиге: «Я не думаю, не думаю. Хм, это просто ситуация, знаете ли, да».

О голе в овертайме: «Да, думаю, Стромер великолепно сыграл на вбрасывании, вроде как получилась небольшая схватка. Бови нанес первый бросок, а потом попытался найти меня там [на пятачке]. Что-то хорошее случается, когда идешь к воротам».

О возможной связи своих семи силовых приемов с тем, что у соперника много молодых игроков без опыта плей-офф: «Думаю, сегодня все хитовали. Уилли, Дауд, да все наши парни играли против них физически мощно».

О быстро найденном взаимодействии с Бовилье: «Считаю, он трудолюбивый парень и, очевидно, мастеровитый. Да, вы правы, [связка] работает, что хорошо. Понятно, у нас есть пара травмированных. Да, сейчас он — значимая часть для нас. И мы рады, знаете ли, что он в нашем звене. Спасибо, ребята».

Овечкин после матча также вышел в эфир Sportsnet. В этом коротком интервью его тоже спросили о первом голе в плей-офф при большом числе значимых игр и шайб за всю карьеру.

«Чувства — такие же. Значимый [гол], важная игра, ментально [в том числе], идем дальше», — сказал Александр.

О значении победы в первом матче: «Каждая игра сейчас очень важна. Даже если в игре чувствуешь себя не очень, должен найти способ почувствовать себя лучше. Да, это плей-офф. Все на кону. Каждая отдельная ситуация, маленькие детали могут изменить игру».

О реакции команды Спенсера Карбери на разговоры про спад «Вашингтона» на финише регулярного чемпионата: «Мы старались не слушать, что говорят люди о команде. Так что — так».

Второй матч серии «Вашингтона» и «Монреаля» пройдет на арене столичного клуба в ночь на четверг, 24 апреля (по московскому времени).