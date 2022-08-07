«Я хочу быть первым, а сейчас буду в девятом?» Безумная попытка «Флориды» задрафтовать Овечкина в 2003 году

В 2003 году драфт новичков Национальной хоккейной лиги прошел в конце июня в Нэшвилле. И он по праву считается одним из сильнейших за всю историю лиги.

Достаточно посмотреть на список хоккеистов с того драфта, которые стали суперзвездами в НХЛ: Марк-Андре Флери, Эрик Стаал, Томас Ванек, Райан Сутер, Джефф Картер, Брент Сибрук, Дион Фанюф, Дастин Браун, Зак Паризе, Райан Гецлаф, Брент Бернс, Райн Кеслер, Майк Ричардс, Кори Перри. А это ведь только первый раунд.

Во втором к ним добавились Патрис Бержерон, Ши Уэбер, Дэвид Бэкес и Кори Кроуфорд, в седьмом раунде был выбран Джо Павелски, в восьмом — Дастин Бафлин и Тобиас Энстрем, даже в девятом — приличные вратари в лице Ярослава Галака и Брайана Эллиотта.

А ведь еще был завершивший раньше времени карьеру из-за травмы Натан Хортон, ярко проявившие себя, но расплескавшие свои таланты Николай Жердев и Андрей Костинцын.

Абсолютно все хоккеисты, выбранные в первом раунде, сыграли в НХЛ, и это, как ни странно, редкость. Пять игроков, выбранных в последнем раунде, провели более 400 матчей, и это запредельная глубина.

Но, оказывается, драфт 2003 года мог бы стать еще более легендарным, если бы сработала по-настоящему безумная схема одной из команд.

Приказ сверху

Несмотря на россыпь талантов в 2003-м, уже все специалисты твердили, что в 2004 году в НХЛ должны попасть две будущие суперзвезды — Александр Овечкин и Евгений Малкин.

И если по Евгению не было никаких вопросов, то Овечкин попал в интересную ситуацию.

На драфт-2003 вышли игроки 1985 года. А ведь именно в этот год на свет и появился будущий Александр Великий.

Однако, по правилам драфта, в нем участвовали 18-летние игроки, родившиеся до 15 сентября, а Овечкин появился на свет только 17-го, так что ему нужно было ждать еще один сезон.

Клубы НХЛ с пониманием отнеслись к данному правилу, так что вели работу по другим проспектам. Но нашлась одна команда, которая попыталась схитрить.

Владелец «Флориды» Алан Коэн был буквально одержим идеей задрафтовать молодого форварда из «Динамо». На молодежном чемпионате мира-2003 Овечкин, который был младше всех своих партнеров, набрал 7 (6+1) очков в шести матчах, оформив два хет-трика — в ворота США и Швейцарии. Тот турнир Россия выиграла, победив в финале канадцев с Флери в составе. В этом же году Овечкин блеснул на юниорском чемпионате мира, завершив турнир с 13 (9+4) очками.

Коэн, можно сказать, бредил мыслью завладеть правами на юного нападающего, ведь такой игрок мог разом решить основные проблемы команды из Санрайза: улучшить результаты и сделать ее привлекательной с маркетинговой точки зрения. В конце концов, «Пантеры» постоянно не попадали в плей-офф, а жители Флориды совсем потеряли интерес к хоккею, даже несмотря на масштабную рекламную кампанию. Поэтому бизнесмен отдал распоряжение генеральному менеджеру команды Рику Дадли найти любой способ обойти правила, но заполучить желанного игрока.

Александр Овечкин после победы сборной России на молодежном чемпионате мира. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Мошенническая схема

За месяц до драфта-2003 менеджмент «Флориды» разработал план действий: если не учитывать високосные годы, в которых на день больше, чем в обычных, то возраст позволил бы Овечкину попасть на драфт в 2003-м. В этом случае ему бы исполнилось 18 лет за четыре дня до даты Х.

«Один из наших скаутов упомянул Овечкина, мы говорили о том, как он хорош, — но, к сожалению, его день рождения был позже дедлайна. Потом кто-то вспомнил о судебном прецеденте, где из-за размытого определения года удалось доказать, что человек уже достиг нужного возраста после вычитания лишних дней», — рассказывал Дадли в одном из интервью The Sun-Suntinel.

Именно с таким заходом «Флорида» и обратилась к руководству НХЛ перед тем, как объявить имя выбранного игрока во втором раунде. Менеджмент «Пантерз» говорил, что в коллективном соглашении отсутствует четкое определение года. В таком случае если считать, что год состоит из 365 дней, то можно было вычесть лишние дни високосных годов, и тогда Овечкин проходил по нужным возрастным параметрам.

«Мы говорили с юристами, связывались с нашим скаутом по России, собирали информацию. Мы понимали, что вряд ли могли сделать что-то, но попытались — просто на случай, если вдруг будет принято решение, что он доступен для драфта. В таком случае наш выбор будет признан законным», — добавлял Дадли.

Конечно, лига немедленно отказала. И «Флорида» выбрала нападающего Стефена Мейера (который проведет 20 матчей в НХЛ, причем только 4 — за «Пантерз»).

Однако первая неудача не остановила «Пантер». Точнее, не остановила владельца команды Алана Коэна. Он дал команду продолжать попытки и постараться взять лигу измором.

«Честно говоря, воспоминания об этом моменте я просто выкинул из своей памяти, — позднее рассказывал тогдашний генменеджер «Флориды» в интервью The Buffalo News. — Я обсудил эту идею с каждым в НХЛ, и все меня отговаривали это делать, потому что это не могло ни к чему привести. Я и сам не хотел делать ничего настолько откровенно глупого и наглого. Но мне не удалось переубедить Алана».

Александр Овечкин (слева). Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Безуспешные попытки

Согласно различным слухам, «Флорида» еще трижды пыталась задрафтовать Овечкина: в пятом, седьмом и девятом раундах соответственно.

Дадли четко подтверждает только попытку в девятом раунде. Хотя осекается, говоря, что многие моменты уже испарились из его памяти по прошествии стольких лет. NBC Sports потом писал про эту ситуацию, что «они пробовали столько раз, что НХЛ в итоге выключила им микрофон».

«Отдел скаутов понимал, что ничего не получится. Но это было принципиальное требование владельца, которое нельзя было игнорировать», — рассказывал The Buffalo News тогдашний глава скаутского отдела «Пантер» Скотт Люс (сын члена Зала славы Дона Люса. — Прим. «СЭ»).

В последний раз в тот день «Флорида» предприняла попытку задрафтовать Овечкина под общим 265-м номером. НХЛ вновь отказала ей в такой возможности. Правда, в этот раз «Пантерз» выторговали себе письменный отказ, который можно было использовать потом в качестве доказательства в случае, если бы дело дошло до судебных разбирательств.

«Нам выдали официальную бумагу, что наш запрос отклонен. Так что если в будущем выяснится, что он был доступен для драфта, у нас было бы доказательство, что мы драфтовали его в девятом раунде», — объяснял Дадли.

Кроме того, «Флорида» подала официальный запрос на то, чтобы Овечкина добавили в список доступных для драфта игроков, — это тоже было сделано для получения доказательства на случай суда.

После завершения драфта Дадли поспешил покинуть церемонию, ни с кем даже не попрощавшись.

«Я уже не мог подойти к Гэри Беттмэну после всех событий того вечера. Мне и так было стыдно перед ним после первого раза», — признавался Дадли.

Александр Овечкин. Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Реакция

А годы спустя уже сам Александр Овечкин подтвердил, что такая ситуация действительно была реальной.

«Я 1985 года рождения, а драфтовался по 1986-му из-за того, что на два дня родился позже. Они считали високосные года, какие-то еще года. И получалось, что если за все 18-19 лет убрать лишние дни, то я могу драфтоваться за 1985 год.

И я сижу, уже последний раунд, восьмой или девятый, и здесь фигакс — какая-то пауза. Мне звонит агент и говорит: «Саш, тебя пытается задрафтовать «Флорида». У меня пот выступил, я думаю: «Какой?! Я хочу быть первым, а сейчас буду в девятом? Нафига мне это надо». Я такой: «Нет!» А он: «Мы ничего не можем сделать. Если НХЛ разрешит, то ты будешь во «Флориде».

Но получилось так, что им сказали: «Вы не имеете права. Потому что, если вы сейчас это сделаете, это будет просто резонанс для всех, и все остальные будут делать то же самое». И все", — рассказал Овечкин в подкасте у Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.

Дадли проработал во «Флориде» еще год, в том числе став в следующем сезоне на 40 матчей ее главным тренером. В 2004-м он ушел в «Чикаго», а через три года в должности ассистента генменеджера «Блэкхокс» задрафтовал под первым номером звезду американского хоккея Патрика Кейна.

«Это была авантюра, — признал Дадли, подводя итоги того безумного июньского уик-энда 2003 года. — Но если бы она удалась, мы бы были невероятно счастливы, потому что Овечкин — совершенно особенный хоккеист».