«В керлинг поиграли!» Овечкин не забил «Монреалю», но отметился точным попаданием — выбил лезвие из конька защитника
В ночь на 11 января прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» уступил «Монреалю» в овертайме со счетом 2:3. Александр Овечкин остался без результативных действий, но все равно попал на видео с хайлайтами игрового дня.
Минус лезвие конька
В середине второго периода Ови заставил защитника Александра Каррье отправиться на скамейку запасных. Российский нападающий легким набросом на ворота соперника сломал защитнику конек, угодив шайбой точно в лезвие.
28-летний канадец моментально рухнул на колени. Одноклубникам пришлось помочь Каррье уйти со льда. Через некоторое время он привел в порядок экипировку и вернулся на площадку.
«Хорошая антиреклама производителя коньков»,
«Еще и в керлинг поиграли!»,
«Этого парня лучше не злить», — пишут пользователи в соцсетях.
Всего один бросок в створ, но он запомнился вратарю «Канадиенс»
Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш после встречи признался, что мечтал сыграть против Овечкина. Он пообещал сохранить видео с одним из своих спасений после броска россиянина. Для Александра это попадание в створ ворот оказалось единственным в матче.
«Сыграть против Овечкина — это мечта, ставшая реальностью. Видео своего сейва после его броска я сохраню себе на телефон. Он — невероятный игрок, и мне очень повезло выйти вместе с ним на лед в этой игре», — цитирует Добеша пресс-служба НХЛ.
Он также добавил, что немного нервничал во время игры.
«Я немного нервничал, пока не наступил овертайм, а там уже стал спокойнее. Просто сосредоточился на том, чтобы заработать очки. Мы взяли два, и я в восторге. Так что сегодня была хорошая игра», — заключил Якуб.
Неудачная серия Ови
Овечкин не смог забить в третьем матче подряд. Такая серия у него впервые с начала сезона, когда он тоже «молчал» в трех встречах кряду. Всего на счету россиянина 872 шайбы в НХЛ, ему осталось еще 22 гола до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
На днях в сети активно обсуждали баннер, который появился на сайте НХЛ. При нажатии на него открывается специальный раздел, посвященный погоне Ови за рекордом. После этого Александр перестал забивать. Совпадение?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|11.01
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 3
|11.01
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|11.01
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 0
|11.01
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 2 ОТ
|11.01
|05:00
|
Юта – Сан-Хосе
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Флорида – Бостон
|- : -