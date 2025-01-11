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«В керлинг поиграли!» Овечкин не забил «Монреалю», но отметился точным попаданием — выбил лезвие из конька защитника

Александр Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Без голов уже третью игру подряд.

В ночь на 11 января прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» уступил «Монреалю» в овертайме со счетом 2:3. Александр Овечкин остался без результативных действий, но все равно попал на видео с хайлайтами игрового дня.

Минус лезвие конька

В середине второго периода Ови заставил защитника Александра Каррье отправиться на скамейку запасных. Российский нападающий легким набросом на ворота соперника сломал защитнику конек, угодив шайбой точно в лезвие.

28-летний канадец моментально рухнул на колени. Одноклубникам пришлось помочь Каррье уйти со льда. Через некоторое время он привел в порядок экипировку и вернулся на площадку.

«Хорошая антиреклама производителя коньков»,

«Еще и в керлинг поиграли!»,

«Этого парня лучше не злить», — пишут пользователи в соцсетях.

Хоккеисты Якуб Добеш, Александр Каррье и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Всего один бросок в створ, но он запомнился вратарю «Канадиенс»

Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш после встречи признался, что мечтал сыграть против Овечкина. Он пообещал сохранить видео с одним из своих спасений после броска россиянина. Для Александра это попадание в створ ворот оказалось единственным в матче.

«Сыграть против Овечкина — это мечта, ставшая реальностью. Видео своего сейва после его броска я сохраню себе на телефон. Он — невероятный игрок, и мне очень повезло выйти вместе с ним на лед в этой игре», — цитирует Добеша пресс-служба НХЛ.

Он также добавил, что немного нервничал во время игры.

«Я немного нервничал, пока не наступил овертайм, а там уже стал спокойнее. Просто сосредоточился на том, чтобы заработать очки. Мы взяли два, и я в восторге. Так что сегодня была хорошая игра», — заключил Якуб.

Александр Овечкин. Овечкин — без голов уже три матча подряд. В этом сезоне такое случилось всего во второй раз

Неудачная серия Ови

Овечкин не смог забить в третьем матче подряд. Такая серия у него впервые с начала сезона, когда он тоже «молчал» в трех встречах кряду. Всего на счету россиянина 872 шайбы в НХЛ, ему осталось еще 22 гола до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

На днях в сети активно обсуждали баннер, который появился на сайте НХЛ. При нажатии на него открывается специальный раздел, посвященный погоне Ови за рекордом. После этого Александр перестал забивать. Совпадение?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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1 Вашингтон 42 27 15 59
2 Каролина 43 26 17 54
3 Нью-Джерси 44 25 19 54
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Айлендерс 41 16 25 39
8 Филадельфия 42 17 25 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Монреаль 41 20 21 43
6 Детройт 41 19 22 42
7 Оттава 40 19 21 41
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 59
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 41 18 23 43
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 42 14 28 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 28 13 59
2 Лос-Анджелес 39 24 15 53
3 Эдмонтон 41 25 16 53
4 Ванкувер 41 18 23 46
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11.01 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 3
11.01 03:00
Вашингтон – Монреаль
 2 : 3 ОТ
11.01 03:00
Каролина – Ванкувер
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Виннипег – Лос-Анджелес
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Юта – Сан-Хосе
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