«Это моя работа, просто наслаждаюсь моментом». Овечкин оформил хет-трик и ворвался в топ-10 бомбардиров НХЛ
«Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). Александр Овечкин стал первой звездой вечера с тремя голами и результативной передачей, центрфорвард звена капитана Дилан Строум сделал ассистентский хет-трик и в третий раз стал отцом.
Команда Спенсера Карбери одержала две яркие победы за два дня. Сутки назад «Кэпиталз» на своей арене переиграли «Эдмонтон» (7:4), теперь добили соперника в концовке еще одного результативного матча на льду «Белл Центра».
«Ови не собирается останавливаться»
«Вашингтон» здорово прибавил в реализации после затянувшегося сложного периода и продлил победную серию до трех матчей. За два вечера Овечкин с партнерами забили 15 голов, но оба раза снимали вопросы об исходе только в развязке третьих периодов.
Финалисты двух последних сезонов «Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и многообещающие таланты «Канадиенс» с Иваном Демидовым сокращали отставание до 4:5 и создавали напряжение на последних минутах. Вратари «Кэпиталз» Логан Томпсон и Чарли Линдгрен сделали несколько важных спасений в ключевых моментах, в атаке наряду с лидерами проявили себя хоккеисты нижних звеньев. Проводящий первый полноценный сезон новичок Райан Леонард сделал дубль против «Эдмонтона», с «Монреалем» по два гола забили Итен Фрэнк и Сонни Милано (вдобавок Фрэнк дважды ассистировал Милано).
«На некоторые матчи очень легко настроиться. Встреча с Ови и такой отличной командой в Вашингтоне — одна из таких. Игры с Большим О — это всегда нечто особенное. Потрясающе, чего он добился в этой лиге: 900 голов, величайший голеадор всех времен», — сказал Макдэвид перед игрой «Ойлерз» с «Кэпиталз».
Овечкин продлил голевую серию до четырех матчей. Капитан на своей арене забивал «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелесу» в разных комбинациях с завершением перед воротами, против «Эдмонтона» снова пошел на пятачок и подправил бросок Джейкоба Чикрана. После домашней серии Карбери опять убрал из ведущей тройки Коннора Макмайкла и вернул Энтони Бовилье. Против «Монреаля» это звено столкнулось с определенными сложностями, но в итоге снайпер провел самую результативную игру в сезоне.
Александр открыл счет на первой минуте и за две секунды реализовал большинство после выигранного вбрасывания и скидки Строума из правого круга. Такая комбинация в равных составах приводила к двум голам россиянина в начале сезона, теперь сработала в формате «пять на четыре».
«Знаете, Чики отлично отработал, увел соперника в сторону, у меня было время увидеть, где открытая зона [перед броском]. И да, Строум великолепно выиграл вбрасывание. Что ж, забираем это, двигаемся дальше», — сказал Ови в перерыве о химии со Строумом и отметил роль Чикрана в борьбе с Джошем Андерсоном.
В начале второго периода Овечкин выступил ассистентом Фрэнка при новой реализации численного преимущества. За счет этой передачи россиянин поднялся на десятое место списка лучших бомбардиров в истории НХЛ. Причем снайпер присоединился к розыгрышу только в концовке из-за обоюдного удаления с Андерсоном перед перерывом. Соперник слишком жестко выталкивал легенду со своего пятачка, но выяснение отношений все же не привело к драке.
«После всего того, чего Ови добился, мы все еще поражаемся тому, на что он способен. Я уверен, он даже не собирается замедляться», — сказал Фрэнк о капитане после своего первого матча с четырьмя очками.
В концовке третьего периода Александр завершил выпад «два в одного» со Строумом после непростого отрезка в своей зоне. Так россиянин забил обоим вратарям «Канадиенс» в этот вечер — Самуэлю Монтембо и Якубу Добешу (впервые в карьере, это 185-й голкипер в списке рекордсмена). После этого снайпер отметился броском из своей зоны по пустым воротам и оформил хет-трик.
Рекорд по голам не в пустые ворота и топ-10 бомбардиров НХЛ
Овечкин забил 10 голов, сделал 10 передач и набрал 20 очков в 21 матче сезона. У него шесть шайб за четыре матча и 13 (8+5) результативных действий в девяти последних играх.
Александр забил 907 голов за 1512 матчей в регулярных чемпионатах. Лучший снайпер в истории лиги обошел Уэйна Гретцки по голам не в пустые ворота — 840 против 838 в 1487 играх у Великого (в пустые ворота — 67 и 56 соответственно).
Овечкин набрал 1643 (907+736) очка и поднялся в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ, капитан «Вашингтона» обошел Джо Сакика — 1641 (625+1016) очко в 1378 матчах. Впереди идет вечный соперник и старый знакомый Сидни Кросби с 1708 (637+1071) очками в 1371 игре, канадец приближается к другой легенде «Питтсбурга» Марио Лемье — 1723 (690+1033) в 915.
Овечкин оформил 33-й хет-трик, по их числу обогнал Фила Эспозито и сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди только Майк Босси (39), Лемье (40) и Гретцки (50). Больше всего матчей с тремя и более голами у Великой Восьмерки — против «Монреаля», эта игра стала четвертой.
Александр стал шестым автором хет-трика в НХЛ в возрасте 40 и более лет. До него такой трюк делали Горди Хоу (трижды), Джонни Буцик (дважды), Яромир Ягр, Никлас Линдстрем и Теему Селянне.
Овечкин провел 33-й матч с четырьмя и более очками. Для него это первая такая игра с 13 декабря 2022-го и выезда к «Чикаго», когда форвард оформил те же 3+1 и вышел на отметку в 800 голов.
«Думаю, сейчас все начало хорошо работать. Можете видеть, как мы держим шайбу в атаке, создаем моменты для каждого. Если чувствуешь такое и обретаешь уверенность, конечно же, будешь забивать», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network после матча об удивительной перемене в игре «Вашингтона» с 15 голами за два вечера.
Капитан оценил вклад Леонарда, Фрэнка и Милано: «Да, это важно. Понятно, мы потеряли пару ведущих игроков, но эти парни прибавили в нужный момент. И я рад за них».
Александр заодно развил тему из первого перерыва об особенной атмосфере в Монреале: «Это великолепная арена для хоккея. Болельщики все время вовлечены в игру. Здесь весело, своя энергия. Мы наслаждаемся этим. Знаете, медиа, фанаты, все такое — это нечто особенное».
«Хет-трик большого мужика»
Карбери в победной раздевалке после добрых слов всей команде и персональных поздравлений Фрэнку и Милано с восторгом обратился к Овечкину. Александр несколько раз поднимался со своего места под рев и аплодисменты.
«Пара мощных розыгрышей и хет-трик от этого большого мужика!» — показал тренер на капитана.
«И выходы в зоне обороны! И выходы в зоне обороны!» — развел руками форвард, которого специалист в этом сезоне старательно не выпускал на смены со стартом в своей зоне.
«Да! И в списке бомбардиров прошел Джо Сакика!» — добавил тренер.
«Сколько минут? Сколько минут?» — посмотрел форвард на партнеров.
Затем Овечкин жестами успокоил ликующую раздевалку, вся команда поздравила Строума. Центрфорвард по ходу матча узнал о том, что его супруга отправилась на роды и подарила ему третью дочь.
«Конечно же, хочется быть рядом, когда рождается твой ребенок, если честно. Нет, я очень люблю вас, ребята. Немного помолились с Чики перед игрой за мою жену. И да — [дочь] зовут Саттон Кимберли Строум», — сказал канадец партнерам под одобрительный гул.
Строум вышел к журналистам и с трудом сдерживал эмоции: «У меня есть новости для всех. Пока шел первый период и я был на льду, моя героическая жена [Тейлор] родила нашу третью дочь. Я очень ею горжусь. Очевидно, ты хочешь быть рядом, когда рождается твой ребенок. Не знал, что все произойдет настолько быстро. Теперь с нетерпением жду, когда увижу ее. Это случилось стремительно, за пару часов. Было множество эмоций. Только на раскатке узнал о жене в больнице, перед матчем обсудил возможные действия, но уже никак не успевал вернуться, затем получил хорошие новости после первого периода. Это невероятно».
«В голове было много чего. В первую очередь хотелось убедиться, что все в порядке. Все-таки это очень пугающая вещь. В первом периоде еще думал, не успею ли добраться до дома, но этого не случилось, понятно. Мысли явно были не о хоккее. Потом просто постарался сосредоточиться на игре. Парни были рядом со мной. Да, у нас тут настоящее братство, все хотели убедиться, что я в порядке. Знаете, именно поэтому мы в команде настолько близки. Не думаю, что у меня еще будет такой опыт. Надеюсь, ни у кого не будет подобного. Просто чувствовал себя беспомощным, к счастью, ребята были рядом. Крутой момент. Теперь спешу на самолет, чтобы отправиться домой и увидеть ее», — добавил нападающий.
«Строума было не остановить»
Овечкин в общении с прессой оценил две победы «Вашингтона» за два дня и свою голевую серию из четырех игр. Капитан подчеркнул роль Строума в успехе тройки и всей команды.
«Да, это значимая игра, важные два очка. Думаю, с первой смены Стромер прочувствовал момент. Очевидно, большой день для него и его семьи. Да, это очень круто», — сказал Овечкин.
Две недели назад со снайпером обсуждали способы выхода из неудачного отрезка, теперь он снова много забивает.
«Как говорил, порой бывают подъемы и спады. Иногда просто нужно найти способ послать шайбу в сетку, это дает тебе облегчение. И на самом деле вы же видели, что все эти голы — следствие очень хороших розыгрышей Стромера: вбрасывание, «два в одного». Да, я считаю, его сегодня было не остановить», — сказал Александр.
Фрэнк и Милано заслужили отдельных слов за работу на победу команды.
«Да, это мощно. Рад за Фрэнки и Сонни. Они воспользовались возможностью, показали, что вне зависимости от происходящего мы можем заменить тех парней, кто травмирован. Рад за них, они очень много работают и внесли большой вклад в нашу победу сегодня», — сказал Овечкин.
Снайпер также ответил на вопрос о значении хет-трика, пусть и не любит подобные разговоры о своих голах.
«Что ж, не знаю. Да, просто стараюсь делать свою работу, просто наслаждаться моментом и этим временем. Никогда не знаешь, что случится в будущем, верно?» — сказал Александр.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|20
|13
|7
|27
|3
|Айлендерс
|21
|12
|9
|26
|4
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|5
|Вашингтон
|21
|11
|10
|24
|6
|Коламбус
|21
|11
|10
|24
|7
|Филадельфия
|19
|10
|9
|23
|8
|Рейнджерс
|22
|10
|12
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|21
|12
|9
|25
|2
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|3
|Оттава
|20
|10
|10
|24
|4
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|23
|6
|Монреаль
|20
|10
|10
|23
|7
|Торонто
|21
|9
|12
|21
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|33
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|20
|10
|10
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|21
|10
|11
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|6
|15
|18
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|21
|13
|8
|27
|2
|Вегас
|20
|10
|10
|26
|3
|Сиэтл
|20
|10
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|21
|10
|11
|25
|5
|Сан-Хосе
|21
|10
|11
|23
|6
|Эдмонтон
|23
|9
|14
|23
|7
|Ванкувер
|22
|9
|13
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|0 : 5
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|1 : 0
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|2 : 3 ОТ
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 1 ОТ
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|2 : 3
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|1 : 4
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|2 : 3
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|2 : 4