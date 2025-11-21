«Это моя работа, просто наслаждаюсь моментом». Овечкин оформил хет-трик и ворвался в топ-10 бомбардиров НХЛ

Капитан «Кэпиталз» также прошел Уэйна Гретцки по голам не в пустые ворота.

«Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:4). Александр Овечкин стал первой звездой вечера с тремя голами и результативной передачей, центрфорвард звена капитана Дилан Строум сделал ассистентский хет-трик и в третий раз стал отцом.

Команда Спенсера Карбери одержала две яркие победы за два дня. Сутки назад «Кэпиталз» на своей арене переиграли «Эдмонтон» (7:4), теперь добили соперника в концовке еще одного результативного матча на льду «Белл Центра».

НХЛ. Регулярный чемпионат

21 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль) Монреаль Вашингтон

«Ови не собирается останавливаться»

«Вашингтон» здорово прибавил в реализации после затянувшегося сложного периода и продлил победную серию до трех матчей. За два вечера Овечкин с партнерами забили 15 голов, но оба раза снимали вопросы об исходе только в развязке третьих периодов.

Финалисты двух последних сезонов «Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и многообещающие таланты «Канадиенс» с Иваном Демидовым сокращали отставание до 4:5 и создавали напряжение на последних минутах. Вратари «Кэпиталз» Логан Томпсон и Чарли Линдгрен сделали несколько важных спасений в ключевых моментах, в атаке наряду с лидерами проявили себя хоккеисты нижних звеньев. Проводящий первый полноценный сезон новичок Райан Леонард сделал дубль против «Эдмонтона», с «Монреалем» по два гола забили Итен Фрэнк и Сонни Милано (вдобавок Фрэнк дважды ассистировал Милано).

«На некоторые матчи очень легко настроиться. Встреча с Ови и такой отличной командой в Вашингтоне — одна из таких. Игры с Большим О — это всегда нечто особенное. Потрясающе, чего он добился в этой лиге: 900 голов, величайший голеадор всех времен», — сказал Макдэвид перед игрой «Ойлерз» с «Кэпиталз».

Овечкин продлил голевую серию до четырех матчей. Капитан на своей арене забивал «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелесу» в разных комбинациях с завершением перед воротами, против «Эдмонтона» снова пошел на пятачок и подправил бросок Джейкоба Чикрана. После домашней серии Карбери опять убрал из ведущей тройки Коннора Макмайкла и вернул Энтони Бовилье. Против «Монреаля» это звено столкнулось с определенными сложностями, но в итоге снайпер провел самую результативную игру в сезоне.

Александр открыл счет на первой минуте и за две секунды реализовал большинство после выигранного вбрасывания и скидки Строума из правого круга. Такая комбинация в равных составах приводила к двум голам россиянина в начале сезона, теперь сработала в формате «пять на четыре».

«Знаете, Чики отлично отработал, увел соперника в сторону, у меня было время увидеть, где открытая зона [перед броском]. И да, Строум великолепно выиграл вбрасывание. Что ж, забираем это, двигаемся дальше», — сказал Ови в перерыве о химии со Строумом и отметил роль Чикрана в борьбе с Джошем Андерсоном.

В начале второго периода Овечкин выступил ассистентом Фрэнка при новой реализации численного преимущества. За счет этой передачи россиянин поднялся на десятое место списка лучших бомбардиров в истории НХЛ. Причем снайпер присоединился к розыгрышу только в концовке из-за обоюдного удаления с Андерсоном перед перерывом. Соперник слишком жестко выталкивал легенду со своего пятачка, но выяснение отношений все же не привело к драке.

«После всего того, чего Ови добился, мы все еще поражаемся тому, на что он способен. Я уверен, он даже не собирается замедляться», — сказал Фрэнк о капитане после своего первого матча с четырьмя очками.

В концовке третьего периода Александр завершил выпад «два в одного» со Строумом после непростого отрезка в своей зоне. Так россиянин забил обоим вратарям «Канадиенс» в этот вечер — Самуэлю Монтембо и Якубу Добешу (впервые в карьере, это 185-й голкипер в списке рекордсмена). После этого снайпер отметился броском из своей зоны по пустым воротам и оформил хет-трик.

Фото Getty Images

Рекорд по голам не в пустые ворота и топ-10 бомбардиров НХЛ

Овечкин забил 10 голов, сделал 10 передач и набрал 20 очков в 21 матче сезона. У него шесть шайб за четыре матча и 13 (8+5) результативных действий в девяти последних играх.

Александр забил 907 голов за 1512 матчей в регулярных чемпионатах. Лучший снайпер в истории лиги обошел Уэйна Гретцки по голам не в пустые ворота — 840 против 838 в 1487 играх у Великого (в пустые ворота — 67 и 56 соответственно).

Овечкин набрал 1643 (907+736) очка и поднялся в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ, капитан «Вашингтона» обошел Джо Сакика — 1641 (625+1016) очко в 1378 матчах. Впереди идет вечный соперник и старый знакомый Сидни Кросби с 1708 (637+1071) очками в 1371 игре, канадец приближается к другой легенде «Питтсбурга» Марио Лемье — 1723 (690+1033) в 915.

Овечкин оформил 33-й хет-трик, по их числу обогнал Фила Эспозито и сравнялся с Бреттом Халлом. Впереди только Майк Босси (39), Лемье (40) и Гретцки (50). Больше всего матчей с тремя и более голами у Великой Восьмерки — против «Монреаля», эта игра стала четвертой.

Александр стал шестым автором хет-трика в НХЛ в возрасте 40 и более лет. До него такой трюк делали Горди Хоу (трижды), Джонни Буцик (дважды), Яромир Ягр, Никлас Линдстрем и Теему Селянне.

Овечкин провел 33-й матч с четырьмя и более очками. Для него это первая такая игра с 13 декабря 2022-го и выезда к «Чикаго», когда форвард оформил те же 3+1 и вышел на отметку в 800 голов.

«Думаю, сейчас все начало хорошо работать. Можете видеть, как мы держим шайбу в атаке, создаем моменты для каждого. Если чувствуешь такое и обретаешь уверенность, конечно же, будешь забивать», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network после матча об удивительной перемене в игре «Вашингтона» с 15 голами за два вечера.

Капитан оценил вклад Леонарда, Фрэнка и Милано: «Да, это важно. Понятно, мы потеряли пару ведущих игроков, но эти парни прибавили в нужный момент. И я рад за них».

Александр заодно развил тему из первого перерыва об особенной атмосфере в Монреале: «Это великолепная арена для хоккея. Болельщики все время вовлечены в игру. Здесь весело, своя энергия. Мы наслаждаемся этим. Знаете, медиа, фанаты, все такое — это нечто особенное».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Хет-трик большого мужика»

Карбери в победной раздевалке после добрых слов всей команде и персональных поздравлений Фрэнку и Милано с восторгом обратился к Овечкину. Александр несколько раз поднимался со своего места под рев и аплодисменты.

«Пара мощных розыгрышей и хет-трик от этого большого мужика!» — показал тренер на капитана.

«И выходы в зоне обороны! И выходы в зоне обороны!» — развел руками форвард, которого специалист в этом сезоне старательно не выпускал на смены со стартом в своей зоне.

«Да! И в списке бомбардиров прошел Джо Сакика!» — добавил тренер.

«Сколько минут? Сколько минут?» — посмотрел форвард на партнеров.

Затем Овечкин жестами успокоил ликующую раздевалку, вся команда поздравила Строума. Центрфорвард по ходу матча узнал о том, что его супруга отправилась на роды и подарила ему третью дочь.

«Конечно же, хочется быть рядом, когда рождается твой ребенок, если честно. Нет, я очень люблю вас, ребята. Немного помолились с Чики перед игрой за мою жену. И да — [дочь] зовут Саттон Кимберли Строум», — сказал канадец партнерам под одобрительный гул.

Строум вышел к журналистам и с трудом сдерживал эмоции: «У меня есть новости для всех. Пока шел первый период и я был на льду, моя героическая жена [Тейлор] родила нашу третью дочь. Я очень ею горжусь. Очевидно, ты хочешь быть рядом, когда рождается твой ребенок. Не знал, что все произойдет настолько быстро. Теперь с нетерпением жду, когда увижу ее. Это случилось стремительно, за пару часов. Было множество эмоций. Только на раскатке узнал о жене в больнице, перед матчем обсудил возможные действия, но уже никак не успевал вернуться, затем получил хорошие новости после первого периода. Это невероятно».

«В голове было много чего. В первую очередь хотелось убедиться, что все в порядке. Все-таки это очень пугающая вещь. В первом периоде еще думал, не успею ли добраться до дома, но этого не случилось, понятно. Мысли явно были не о хоккее. Потом просто постарался сосредоточиться на игре. Парни были рядом со мной. Да, у нас тут настоящее братство, все хотели убедиться, что я в порядке. Знаете, именно поэтому мы в команде настолько близки. Не думаю, что у меня еще будет такой опыт. Надеюсь, ни у кого не будет подобного. Просто чувствовал себя беспомощным, к счастью, ребята были рядом. Крутой момент. Теперь спешу на самолет, чтобы отправиться домой и увидеть ее», — добавил нападающий.

Фото Getty Images

«Строума было не остановить»

Овечкин в общении с прессой оценил две победы «Вашингтона» за два дня и свою голевую серию из четырех игр. Капитан подчеркнул роль Строума в успехе тройки и всей команды.

«Да, это значимая игра, важные два очка. Думаю, с первой смены Стромер прочувствовал момент. Очевидно, большой день для него и его семьи. Да, это очень круто», — сказал Овечкин.

Две недели назад со снайпером обсуждали способы выхода из неудачного отрезка, теперь он снова много забивает.

«Как говорил, порой бывают подъемы и спады. Иногда просто нужно найти способ послать шайбу в сетку, это дает тебе облегчение. И на самом деле вы же видели, что все эти голы — следствие очень хороших розыгрышей Стромера: вбрасывание, «два в одного». Да, я считаю, его сегодня было не остановить», — сказал Александр.

Фрэнк и Милано заслужили отдельных слов за работу на победу команды.

«Да, это мощно. Рад за Фрэнки и Сонни. Они воспользовались возможностью, показали, что вне зависимости от происходящего мы можем заменить тех парней, кто травмирован. Рад за них, они очень много работают и внесли большой вклад в нашу победу сегодня», — сказал Овечкин.

Снайпер также ответил на вопрос о значении хет-трика, пусть и не любит подобные разговоры о своих голах.

«Что ж, не знаю. Да, просто стараюсь делать свою работу, просто наслаждаться моментом и этим временем. Никогда не знаешь, что случится в будущем, верно?» — сказал Александр.