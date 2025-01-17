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Сегодня, 09:30

«За 20 лет не упустишь такой шанс». Овечкин забрал еще один рекорд НХЛ

Овечкин установил рекорд НХЛ по числу пропускавших от одного игрока вратарей
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Фото Imagn Images, USA Today Sports
Форвард продолжает великую погоню.

Александр Овечкин забил гол в овертайме гостевого матча «Вашингтона» с «Оттавой» (1:0). Капитан «Кэпиталз» установил новый рекорд НХЛ по числу пропускавших от него вратарей, вплотную приблизился к достижению по количеству победных шайб и продвигается к главному достижению для снайперов лиги.

Январь Овечкина

Овечкин и его гонка за снайперским рекордом Уэйна Гретцки создают информационные поводы даже без голов и матчей российского форварда.

НХЛ перед Новым годом запустила специальный раздел сайта о погоне Овечкина и затем вывела на видное место счетчик с числом шайб до обгона Гретцки. Обратный отсчет начался с 25 шагов до выхода на вершину.

Ведущий автор ESPN Грег Вышински поговорил с единственным хоккеистом НХЛ, который играл в лиге сначала в одной команде с Гретцки, а потом с Овечкиным. Майкл Кнубл назвал себя хорошим вариантом для квиза и раскрыл некоторые детали последнего сезона Великого и старта Ови в Северной Америке. Заодно Вышински включил Александра в свой рейтинг первой половины регулярного чемпионата и наградил виртуальной премией «за величайшее достижение на льду».

Овечкин вернулся после самой серьезной травмы в карьере и продолжил забивать в сумасшедшем, невероятном темпе. Мощно проводил 2024-й и вошел в 2025-й. Даже когда 39-летний снайпер оставался без голов в трех матчах подряд, о нем много говорили — в том числе вратари соперников. Чешский новичок «Монреаля» Добеш в третьей игре в лиге отметился классным спасением при фирменном броске Александра. Форвард в попытке реализовать большинство сначала выбил конек тезке, канадскому защитнику Каррье, а затем проверил голкипера.

«О, это мечта, ставшая реальностью. Это спасение на его броске в касание, наверное, вырежу и сохраню где-то на своем телефоне. Он невероятный игрок, мне просто повезло разделить лед с ним сегодня вечером», — сказал Якуб (за такой восторг его вряд ли похвалят Доминик Гашек и другие настроенные против россиян ветераны чешского хоккея).

Владелец &laquo;Вашингтона&raquo; Тед Леонсис и&nbsp;капитан &laquo;Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин. «Кто этот парень?» Леонсис рассказал о выборе Овечкина вместо Малкина и невероятной первой встрече

Овечкин прервал мини-засуху на следующий день в гостях у «Нэшвилла» и отметился голом в пустые ворота, 61-м в таком формате в лиге. Когда «Предаторз» сняли вратаря, публика на арене начала скандировать «Мы хотим Ови» (в дословном переводе) — призвала выпустить капитана «Кэпиталз». Александр появился на льду через смену, заблокировал чужой бросок на своей синей линии и провел 20-й гол в 20-м сезоне в НХЛ. Эту планку он непрерывно брал каждый год карьеры, в чем встал в один ряд с Горди Хоу (22 таких сезона). Зрители встретили шайбу одобрительным гулом, вроде как рады были не только болельщики в джерси «Столичных».

«Считаю, самая важная вещь в зоне атаки для нас сейчас — контроль шайбы. Важно находить возможность подержать шайбу, отыскивать открытое пространство и создавать шансы для себя и своих партнеров. Думаю, вот что сейчас самое важное для нас в плане атаки. Да-да, это задает тон», — сказал Овечкин перед выездом в Нэшвилл. На неизменный вопрос о своей форме после возвращения форвард добавил: «Чувствую себя хорошо. Конечно, когда не играл много, всегда тяжело возвращаться. Но, как уже говорил, с каждым днем чувствую себя лучше и лучше».

Овечкин снова покорил соцсети еще до выхода на лед в домашнем матче с «Анахаймом». «Вашингтон» проводил ежегодный «вечер собак» в рамках кампании с призывом забирать четвероногих из приютов. Будучи известным любителем собак, Ови ворвался в такой день с кадрами двух популярных в соцсетях корги: одна в черных очках выглядывала из рюкзака за спиной, вторая шла рядом в красном мини-джерси «Кэпс».

Даже без голов Овечкина в игре был важный момент: россиянин впервые с начала сезона сменил привычного центрфорварда, вместо Дилана Строума в его тройку переместился один из летних новичков, Пьер-Люк Дюбуа. После стартового матча до травмы капитан играл со Строумом и Алексеем Протасом, после другой крайний форвард в его звене несколько раз менялся — в стартовой расстановке выходили Коннор Макмайкл и Тейлор Рэддиш. Теперь главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери снова пересобрал две ведущие тройки в поисках лучшей поддержки для снайпера и повышения просевшей после осени результативности команды.

«Просто ищу перестановки в топ-6 и стараюсь найти искру. Мы не использовали это весь год, так что посмотрим, даст ли это баланс нашей ведущей шестерке», — сказал Карбери до матча с «Дакс». После него тренер ответил на вопрос об игре Ови: «Ах. Она надежная, окей. Думаю, нам нужно быть очень осторожными в суждениях о его возвращении после травмы. Считаю, это сложнее, чем люди могут понимать, просто потому, что вся лига и другие игроки сейчас в середине сезона. Пропустить месяц и затем пытаться вернуться в гонку в 39 лет — это намного проще сказать, чем сделать. Думаю, если вы посмотрите на цифры и всякие такие вещи, возможно, увидите, что он снова набирает скорость. Ох, это может занять некоторое время. Мы знаем это, я знаю. Возможно, он хочет поторопиться, как и мы. Но это займет время».

В день матча «Вашингтона» в Оттаве соцсети НХЛ и не только напомнили о дате: 19 лет назад Овечкин забил тот самый гол в гостевой игре с «Финиксом» в ворота команды тренера Гретцки. Тогда гонка только начиналась, но об этом мало кто догадывался. Теперь она все ближе к развязке, за чем следят многие.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Новые рекорды Овечкина

«Вашингтон» и «Оттава» не забили ни одного гола в основное время, все решила шайба в быстром отрыве в овертайме. Или в «Ови-тайме», как обыграл момент сайт НХЛ. Расмус Сандин начал выпад «два в одного» с отбора у ворот Логана Томпсона и ускорился через всю площадку, защитник на пару с Овечкиным вошел в чужую зону и сделал передачу к левому кругу, капитан подобрал шайбу и пробил Леэви Мериляйнена. И снова вошел в историю.

Овечкин забил 179 вратарям НХЛ, превзошел рекорд Яромира Ягра (178).

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Овечкин забил 13-й гол в овертайме в гостевых матчах НХЛ, прошел рекорды Ягра и Джона Тавареса.

И главное. Овечкин забил 21-й гол в 29 матчах сезона и теперь в 21 шаге от нового рекорда НХЛ для снайперов всех времен: у Александра — 874 шайбы в 1455 играх, у Гретцки — 894 в 1487.

«Только похвала и различные детали этого рекорда займут эссе на десяток страниц. Вы просто продолжаете ставить галочки в квадратиках о его запоминающейся карьере. Забивал разным парням, на различных аренах, против каждой команды. То, что он делает, — поразительно», — сказал Карбери.

Перед этим тренер выдал новое шоу в победной раздевалке и поблагодарил всю команду. Специалист отдельно выделил Томпсона, Сандина и Овечкина, а также защитника Джейкоба Чикрана. Голкипер отдал командный приз лучшему игроку матча в виде позолоченной цепи капитану. НХЛ признала снайпера первой звездой вечера.

«Это была веселая игра в стиле плей-офф. Мы знали, что с ними будет тяжело. В этом составе много мастеровитых игроков, тренер сильно толкает их вперед. Мы просто выживали некоторое время. Мы не играли в наш хоккей до третьего периода. Отдаю должное ребятам, мы справились с этим, как делаем весь год. И Ови снова попал в цель», — сказал Томпсон, который отразил 25 бросков и оформил второй подряд матч на ноль.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) принимает поздравления после гола. 20 голов до Гретцки! Овечкин украсил унылый матч с «Оттавой» шайбой в овертайме и приблизился к рекорду

В соцсетях «Вашингтона» после игры было настоящее веселье с тем же обыгрышем: «Овертайм? Хах, Ови-тайм!» На страницах «Кэпиталз» появился кадр Гретцки с тем самым моментом, когда Великий со скамейки «Финикса» смотрел на табло повтор того самого гола Ови. Фото не очень дружелюбно улыбающегося Александра встроили в коллаж под вратарскую маску с числом 179 и фамилиями пропускавших от него голкиперов. Тем временем капитан в победной раздевалке оценил сам факт рекорда.

«Это довольно круто. Когда играешь 20 лет, если есть такие шансы, знаете ли, ты ими воспользуешься», — сказал Овечкин журналистам.

Форвард также описал гол: «Я вроде как знал, что должен бросить как можно быстрее. Чувствовал, он может подумать, что я могу сделать обратный пас на Санди. Да, это был хороший [бросок], он зашел. Забираю это».

Овечкин отдал должное голкиперу и всей команде. После непростого начала «Вашингтон» переключил игру в третьем периоде.

«Думаю, все начинается с большинства. Считаю, так мы задали тон, каждый покатил, вы могли видеть это. Определенно, Эл Ти был сегодня невероятен. И первые два периода, да и третий, и овертайм, у него выдающаяся игра. Думаю, мы просто продолжали катить. Вы могли видеть, как много шансов у нас было в третьем периоде. И в овертайме — знаете ли, у Тома [Уилсона] тоже был момент в отрыве. Да, это вроде как снежный ком. Катился, приближался — в конце концов мы забили», — сказал Александр.

Капитан добавил: «Считаю, у нас просто такой хороший коллектив, знаете ли. Не так важно, мы ведем или уступаем, просто держимся вместе, стараемся играть умно, играть хорошо, набирать очки».

Лидер Восточной конференции и всей лиги возвращается домой с новой победой. В ночь на воскресенье команда Овечкина примет старых друзей из «Питтсбурга».

Александр Овечкин
Логан Томпсон
Яромир Ягр
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 45 26 19 55
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Рейнджерс 44 21 23 45
7 Питтсбург 46 18 28 44
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 44 17 27 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
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17.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
17.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 Б
17.01 03:00
Флорида – Детройт
 2 : 5
17.01 03:00
Коламбус – Сан-Хосе
 4 : 1
17.01 03:00
Оттава – Вашингтон
 0 : 1 ОТ
17.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 5
17.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 1
17.01 04:00
Виннипег – Сиэтл
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Нэшвилл – Чикаго
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Колорадо – Эдмонтон
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