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«Все в восторге от его голов». Овечкин снова ассистировал, забил и теперь в 33 шагах от рекорда Гретцки

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Александр Овечкин (№ 8) празднует победный гол в матче «Вашингтон» — «Нэшвилл» (3:2) 7 ноября в Вашингтоне.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом».

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«Кэпиталз» обыграли «Предаторз» на своем льду (3:2), у Александра Овечкина — гол и передача. Столичная команда оформила дома седьмую победу подряд, капитан продлил результативную серию с шестью шайбами в пяти играх. У форварда теперь 8 голов и 8 передач в 12 матчах этого сезона, всего за карьеру в НХЛ — 861 гол, 705 передач в 1438 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 33 шага.

Овечкин, Дилан Строум и Алексей Протас продолжают задавать тон, но в этом «Вашингтоне» здорово выглядят все тройки. Главный тренер Спенсер Карбери распределяет время между всеми игроками, что приносит результат даже при проблемах в реализации большинства. В первом периоде восьмой гол в сезоне провел Коннор Макмайкл, а ведущее звено сгенерировало по шайбе во втором и третьем.

Александр Овечкин (в&nbsp;центре) после победы над &laquo;Нэшвиллом&raquo;. 33 гола до Гретцки! Невероятный Овечкин забивает пять матчей подряд

Тройка Овечкина накрывала гостей в их зоне и отрабатывала у правого борта. Строум сбрасывал на капитана в круг, тот в первом случае нашел Протаса у ворот, во втором воспользовался экраном от белоруса и сам пробил Юусе Сароса. До победной шайбы Александр раньше времени отпраздновал несостоявшийся гол Дилана — застыл с поднятыми руками, когда центрфорвард удивительным образом не попал в створ с близкого расстояния в большинстве.

«Вашингтон» вышел на игру в черном ретроджерси, в похожей форме Овечкин дебютировал в НХЛ в октябре 2005 года. Столичная команда оформила тысячную победу за четверть века владения клубом Теда Леонсиса (с сезона-1999/2000). Капитан забил 130-й победный гол, больше в истории лиги только у Яромира Ягра (135). Также Александр третьим в истории выдал голевую серию из пяти и более матчей в возрасте не моложе 39 лет — после Бретта Халла («Детройт», 7 игр в ноябре и декабре 2003 года) и Джонни Буцика («Бостон», 6 игр в декабре 1974-го).

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Ови — легенда, быть рядом каждый день — восторг»

«Вашингтон» выиграл 9 из 12 матчей на старте сезона, 7 из 8 — на своем льду. Карбери оценил голевую серию Овечкина, который делает такие моменты особенными.

«Он в целом, [даже] когда не забивает, дает много жизни. Но когда у него идет, он владеет шайбой, катит и на таком ходу, это заметно на скамейке. Его одноклубники могут прочувствовать это, и, когда он касается шайбы, все немного задерживают дыхание», — сказал главный тренер «Вашингтона».

Главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт в конце игровой карьеры застал первые сезоны Овечкина. Теперь смотрит со скамейки, как снайпер забивает его команде.

«Ты знаешь, что это произойдет. Ты на скамейке и, полагаю, видел его слишком много раз. Я играл против него, тренирую [команду-соперника], смотрю на него. Он просто находит [такие моменты], когда шайба на его клюшке — то все. Очевидно, это решающий бросок, вероятно, величайшего голеадора всех времен», — сказал Брюнетт.

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. Машина времени Овечкина. Александр стартовал в сезоне так, словно ему только 30

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон в этот вечер отразил 33 броска и с помощью полевых игроков остановил несколько опасных атак в концовке. Экс-хоккеист «Вегаса» повторил рекорд Томаша Вокоуна для голкиперов-новичков «Кэпиталз» и выиграл шесть матчей подряд после дебюта в клубе. После матча он поблагодарил партнеров и выделил фигуру капитана.

«Да, это нечто. Я играл против него пару лет, но быть его одноклубником — это что-то особенное. И быть здесь, каждый день рядом с ним — просто восторг. Он — легенда. Очень рад, что он мой одноклубник», — сказал Томпсон.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Его работа — забивать голы. И он делает ее отлично»

Протас забил 5 голов и набрал 12 очков в 12 матчах. В прошлогодней регулярке белорус забросил 6 шайб за 78 игр, теперь по полной пользуется шансом и делает сильнее ведущее звено.

«Считаю, вся пятерка отлично работает без шайбы. Вы можете видеть это взаимодействие, мы все вместе помогаем друг другу и получаем поддержку от других. Здорово двигали шайбу, создали великолепный момент и забили отличный гол», — сказал Алексей.

Форвард не устает отвечать на вопросы об Овечкине: «Да, как говорю, он гонится за чем-то особенным. Просто хочется этим наслаждаться. Тот факт, что он делает это вроде как в 39 лет, просто невероятен. Мы все очень рады за него, ничего такого не желаем, просто продолжать».

Протас также оценил пас Александра на свой гол: «Да, 700 передач не взялись у него из ничего, знаете ли. Он великолепный плеймейкер, просто отличный разносторонний игрок. Как говорю, это настоящее удовольствие, весело играть с ним».

Александр Овечкин (№8), Дилан Строум (№17) и&nbsp;Алексей Протас. «Когда есть парень с 860 голами, будешь ему пасовать». Овечкин, Строум, Протас: что звезды «Вашингтона» говорят об игре Александра

Строум набрал 19 (4+15) очков в 12 матчах. После паса на победный гол Овечкина канадец добрался до отметки в 200 передач за 448 игр в лиге.

«Мы бились до конца, многие парни здорово сыграли, многие блокировали броски и вставали под удар, Том сделал несколько отличных спасений. Это важная победа. Эта игра была как собачья схватка. Все знают, что сказал их генменеджер [Барри Тротц] перед матчем, так что мы понимали, что нам будет противостоять отчаянная команда. Там потратили много денег летом и подписали несколько очень хороших игроков. Сегодня они здорово действовали и имели несколько хороших шансов. Мы тоже сыграли очень хорошо, но определенно нам немного повезло, смогли победить такую команду на своем льду», — сказал Дилан.

Центрфорвард оценил свое ассистентское достижение и вспомнил об упущенном моменте после паса Тома Уилсона: «Конечно, это приятная цифра. Приятно добраться до какого-то личного достижения. Чувствую, что должен был набрать на очко больше, когда не попал в открытые ворота после паса Уилли, так что стоит оплатить ему обед или что-то такое. Не думаю, что когда-либо так промахивался. Даже не знаю, как это случилось, ничто вроде не мешало, просто бросил на трибуны. А когда чувствуешь шайбу, пасы проходят. Все звено играло здорово, мы также искали пространство в большинстве, хотя с ним у нас определенные проблемы».

Строум оценил голевую серию Овечкина: «Да, он находит способ забивать, открыться [под пас]. Вы могли видеть это в ситуации с третьим голом, он поймал момент, вроде как шел на ворота и остановился, сделал так, что [соперники] его ненадолго потеряли. Это одна из его сильных сторон. Знаете, голеадоры находят возможность открыться. Так что наша работа — моя и Про, да и всех остальных на льду — доставить ему шайбу. И это был отличный бросок и прекрасный заслон для очень хорошего вратаря, отменный розыгрыш».

Нападающий согласился, что гонка капитана за рекордом дарит особенное настроение: «Да, все получают удовольствие. Вы можете видеть, в каком восторге скамейка, когда он забивает. Думаю, вся арена получает особенное удовольствие, когда он забивает. Определенно все это весело. Мы вроде как не очень много обсуждаем это, хотя прекрасно понимаем, что будет потом. Он просто делает свою работу, а его работа — забивать голы. И он делает ее отлично».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Всегда получаю удовольствие»

Овечкин оценил непростую победу «Вашингтона» над «Нэшвиллом», который со всеми подписанными звездами на старте сезона оказался худшей командой Западной конференции. Комплектованием «Предаторз» в роли генменеджера занимался бывший тренер «Кэпиталз» Барри Тротц, с ним столичный клуб взял единственный в своей истории Кубок Стэнли.

«Да, сложная игра. Соперник играл с большой отдачей, они в таком положении, что нужно набирать очки, прибавлять. Очевидно, у них отличная команда. Сегодня был тяжелый матч. Эл Ти проделал отличную работу, держал нас в игре и делал важные спасения. Да, мы принимаем это и двигаемся дальше», — сказал капитан.

Александр назвал одним из ключей удачного старта «Вашингтона» вклад всех звеньев.

«В целом, как можете видеть, Карбс старается играть в четыре звена и предоставить достаточно времени каждому. Думаю, прямо сейчас это работает. Считаю, все четыре звена катят, у всех есть очень хороший шанс атаковать и обороняться», — сказал форвард.

Нападающий &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Нэшвилла&raquo; (3:2). «Овечкина не остановить». В Америке ждут покорения рекорда Гретцки уже весной

Ови повеселил факт, что он забивает в каждом матче в черной ретроформе.

«Не знал о такой статистике. Как говорил, люблю это джерси, болельщики любят его. Так что это очень круто», — сказал снайпер.

Россиянин любит говорить, что идет от игры к игре, но никуда без вопросов про новые шаги к вершине списка снайперов лиги всех времен — до выхода на нее теперь 34 гола, а результативная серия должна поднимать настроение.

«Нет, я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, когда создаешь возможность забить, играть всегда весело. Как говорил, прямо сейчас у нас [хорошее] взаимодействие с Про и Зини. Надеюсь, продолжим играть так же», — сказал Овечкин.

Через два дня у «Вашингтона» — первый в сезоне матч с «Питтсбургом». Что ценно — на своей арене.

Александр Овечкин
Алексей Протас
Дилан Строум
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
Спенсер Карбери
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