«Это весело». Овечкин забил в матче лучших команд НХЛ

Капитан «Кэпиталз» в 18 шагах от нового снайперского рекорда лиги.

«Вашингтон» принял «Виннипег» в первом матче на своем льду после десятидневного выезда (4:5 ОТ). Лидеры Восточной и Западной конференции провели результативную игру, Александр Овечкин отличился в третьем периоде и перевел встречу в овертайм.

Гол № 877

«Кэпиталз» вернулись в столицу США после турне на Запад с заездом в Оттаву. Команда Спенсера Карбери против «Сенаторз» и «Джетс» отыгрывалась со счета 2:4 в третьем периоде, а дополнительное время оставалось за соперником. Во встрече лучших команд лиги мощная атака выглядела сильнее крепкой защиты с двумя претендентами на приз вратарю сезона — Логаном Томпсоном и Коннором Хеллибаком.

«Вашингтон» отпустил «Виннипег» в отрыв на два гола в первом периоде и бросился догонять с начала второго. Пьер-Люк Дюбуа распечатал ворота бывших одноклубников. В третьей 20-минутке возвращение хозяев оформили Том Уилсон и Овечкин. Капитан «Кэпс» сравнял счет: вкатился в чужую зону правее центра, получил скидку от Уилсона и мощно бросил в правый угол, шайба влетела в сетку от ловушки Хеллибака.

Овечкин забил 24 гола в 36 матчах регулярного чемпионата. Александр снова отличился против самого любимого клиента в лиге — у него 56 голов и 101 очко в 74 играх с «Виннипегом» и «Атлантой». Хеллибак пропустил шестую шайбу от капитана «Кэпиталз», но помог «Джетс» прервать серию из 11 поражений в Вашингтоне и увезти из столицы США первую победу с января 2013 года.

Главный счетчик: Овечкин забил 877 голов в 1462 матчах в лиге. Россиянину остается 18 шагов до прохода снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 894 в 1487.

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«Была битва уровня плей-офф»

Овечкин оценил уровень хоккея двух лидеров НХЛ и сравнил это противостояние с игрой плей-офф.

«Да, встретились две лучшие команды, это была битва, жесткая игра с обеих сторон. Это сложно. Думаю, в третьем периоде у нас было так много шансов, мы дошли до овертайма, но уступили. Это была хорошая игра, как сказал, двух лучших команд. Было весело», — сказал капитан «Вашингтона» после матча.

Александр отчасти согласился, что его команда выглядела несколько лучше соперника в двух из трех периодов.

«Да, в первом периоде, может, немного зажались и не делали все, что нужно, но во втором вы могли видеть, что мы вроде как немного расслабились и стали больше контролировать шайбу. Это было похоже на игру в стиле плей-офф. Много борьбы, много хитов, не так много удалений, знаете. И просто надо было найти способ создавать моменты», — сказал форвард.

Овечкин также ответил на вопрос о перемене в игре после первого перерыва.

«Считаю, во втором периоде мы с первой смены стали засылать шайбу глубже под отбор, ее возвращать. И уже во второй смене мы забили гол, это вроде как придало нам больше уверенности», — сказал россиянин.

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«Мы входим в число топ-команд»

Дюбуа обратил внимание на перестройку команды после западного турне, после сложного начала хозяева вернулись к своей игре.

«Знаете, первый матч дома, особенно стартовый период после долгой поездки на Западное побережье всегда самый сложный. Кажется, будто выезд продолжается. Так что первый период был не лучшим, но оставшуюся часть игры мы провели очень хорошо. Сами себе привезли несколько моментов, а против хорошей команды это всегда приводит к голам в твои ворота, это определило исход сегодня. Но мы очень хорошо сыграли во втором и третьем периодах. Думаю, мы весь сезон показываем, что никогда не сдаемся, никогда не паникуем. И снова показали это сегодня против очень хорошей команды», — сказал центрфорвард.

Уилсон также оценил уровень соперников и характер своей команды, в которой в сложные моменты все могут прибавить и изменить ход матча.

«Да, уровень хоккея сегодня был очень высоким. На льду было немного пространства, требовалось разыгрывать под давлением, и нужно уметь играть такие важные матчи. Мы встретились с несколькими хорошими командами на Западе, но вернуться домой и сразу получили матч с «Виннипегом»... Думаю, мы хорошо отработали два периода [после первого]. Знаете, это был хороший хоккей. Уверен, эту игру было интересно смотреть. Парни выкладывались, старались по полной. Считаю, ценно доказать себе, что можем играть с топ-командами лиги и, знаете, мы входим в их число. Как только мы встали на ноги и начали играть правильно, это был очень крутой хоккей. Мы как бы отдали первый период, но потом две лучшие команды шли нога в ногу», — сказал форвард.