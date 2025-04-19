Наконец добрался.

Экс-капитан СКА Александр Никишин наконец добрался до США — 18 апреля хоккеист прибыл в расположение «Каролины». После тренировки защитник дал интервью американской прессе — так как Никишин почти не знает английского, помогать с переводом пришлось вратарю его новой команды Петру Кочеткову.

Шикарный тандем

По неизвестной причине клуб не предоставил Никишину переводчика, зато его функции со всей ответственностью исполнил Кочетков. Александр, вероятно, стеснялся внимания местной прессы — на вопросы он давал ответы не прямо, а просил напарника формулировать их самостоятельно. «Скажи, что я так долго ждал, что мне уже без разницы было», — сказал Никишин в ответ на вопрос, сильно ли он устал добираться до Америки.

Сначала Кочетков старательно переводил все, что говорил его новый одноклубник, — и даже больше. Но под конец интервью, очевидно, выдохся — парни начали смеяться и дурачиться. Переводя ответ на вопрос о том, что Никишин думает о новой команде, вратарь забыл, о чем говорил, и разочарованно спросил у Александра: «Что там, *****, еще было?»

Александр поддержал товарища: «Не-не, ты красава. Добавляешь там от себя», — со смехом заявил защитник.

Непростое путешествие

Вопрос про усталость от пути в Америку прозвучал не просто так — Никишин действительно добирался до Штатов очень тяжело. В отличие от экс-нападающего СКА и новичка «Монреаля» Ивана Демидова, прибывшего в Канаду прямым рейсом из Стамбула, защитник летел с пересадками и паузами.

11 апреля Никишин расторг контракт с петербургским клубом и договорился с «Каролиной» о переходе, после чего несколько дней провел в Турции в ожидании американской визы. Хоккеист не терял времени даром — оценил турецкие трюки с дондурмой.

Через шесть дней защитник наконец получил визу, но это было только начало пути. По словам агента в интервью «Матч ТВ», Никишину предстояла долгая дорога через Джидду и Нью-Йорк. До арены «Каролины» хоккеист добрался более чем через сутки — вечером 18 апреля.

Английский не проблема

Перед отъездом в США Никишин в общении с изданием RG заявил: язык он немного знает. «Английский есть — но довольно базовый. Тем не менее мне интересно попробовать говорить с использованием того, что я знаю. Если что, попрошу Свечникова помочь с переводом», — сказал Никишин.

В итоге с переводом для прессы помогал Кочетков. Впрочем, с тренером «Каролины» Родом Бриндамором при первой встрече Александр поговорил сам — кое-как, но это не страшно. В этом его уверил лично специалист. «Ты чуть-чуть знаешь английский? Не переживай об этом. Это придет. Самое главное — ты знаешь язык хоккея», — заявил Бриндамор.

Никишин заключил двухлетний контракт с «Каролиной» 11 апреля. По условиям стандартного для новичка соглашения Александр будет зарабатывать 823,5 тысячи долларов за сезон. Подписной бонус составил 185 тысяч долларов.