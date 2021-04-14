Российскому нападающему не дали шанса в «Торонто». Его обменяли, но времени мало, чтобы показать себя в НХЛ

Александр Барабанов перезапускает карьеру в «Сан-Хосе».

Когда Александр Барабанов прошлой весной подписывал однолетний контракт с «Торонто», ему и его агенту Дэну Мильштейну хотелось задать только один вопрос — зачем вы это сделали? Перспективы 26-летнего нападающего, никогда не считавшегося огромной звездой даже на уровне КХЛ, в «Мэйпл Лифс» с его невероятно талантливым нападением и упакованным топ-6 изначально выглядели сомнительными.

Переход в «Торонто» — ошибка

Пробиться в нижние звенья воспитаннику СКА с его дикой энергией, умением прессинговать и работать в «грязных зонах» было реально, но конкуренция за место в нижних тройках «Листьев» уже в тренировочном лагере была не меньше, чем в нормальное время среди болельщиков за билеты в 18-тысячную «Скоушабэнк Арену». Так что даже место в четвертой тройке Барабанову гарантировать никто не мог.

А вот понять, зачем генеральному менеджеру «Торонто» Кайлу Дубасу был нужен россиянин в самом расцвете сил, куда легче. Всего за три сезона работы 35-летний канадец стал одним из главных поставщиков незадрафтованных европейцев в НХЛ и помимо Барабанова перевез в Северную Америку Пера Линдхольма, Игоря Ожиганова, Илью Михеева и Микко Лехтонена. И если первые двое отработали свои однолетние соглашения максимум на три с плюсом, а самый результативный защитник КХЛ последних двух лет и вовсе провалился и по ходу сезона был обменян в «Коламбус», то от подписания амбассадора супа из Омска в столице Онтарио остались просто в восторге.

В Барабанове люди из головного офиса «Торонто» действительно видели еще одного Михеева — то есть нападающего-ролевика, который приедет на однолетний контракт новичка и за смешные деньги без огромной нагрузки на платежку поможет усилить и без того мощную атаку команды Шелдона Кифа. Еще в позапрошлом сезоне Дубас настолько хотел заполучить олимпийского чемпиона, что вместе с Майком Бэбкоком летал в Санкт-Петербург на переговоры с хоккеистом, а также отправлял на Кубок Первого канала директора по оценке игроков Джима Палиафито. Он вживую просматривал Барабанова и лично беседовал с петербуржцем, наводя мосты еще до посещения своим боссом Северной столицы.

Причем для Палиафито это была уже не первая поездка в Россию — в свое время именно он сыграл огромную роль в переговорах с Никитой Зайцевым и все тем же Михеевым. По словам агента хоккеиста, несколько визитов первых лиц «Торонто» так прельстили Александра, что в итоге он отказался от более выгодного предложения «Аризоны» и сделал выбор в пользу «Мэйпл Лифс». Однако в итоге подписание двукратного обладателя Кубка Гагарина, что называется, не выгорело.

— Барабанов — очень сильный нападающий. У него огромные игровые способности и высокий уровень мастерства. Но вещь, которая нам больше всего нравится в нем, — это его способность играть под давлением и умение выигрывать шайбы, защищать шайбы, когда на нем висят соперники. Плюс ко всему это вингер, который умеет забрасывать. Очевидно, что он умеет набирать очки. Александр — конкурентоспособный, надежный и сильный игрок, готовый копать все глубже в течение сезона, — говорил Дубас сразу после того, как клуб и хоккеист ударили по рукам.

И если к рабочей этике и игре в обороне Барабанова вопросов в Онтарио не возникло, то ожидаемого выхлопа в атаке он команде не дал. В первых двух матчах за «Торонто», даже несмотря на крохотное игровое время (около пяти минут), казалось, что Барабанов будет достаточно органично смотреться в четвертом звене и пока только привыкает к НХЛ. Он неплохо действовал в углах, старался при первой же возможности ловить на себя броски соперника и здорово играл в прессинге, но при этом практически не получал шайбу и даже не смотрел на чужие ворота. Поэтому неудивительно, что уже после двух игр со старта регулярки тренеры «листьев» разочаровались в россиянине и усадили его в запас, а чуть позже отправили в АХЛ. Но стоило ли ждать кучи очков от игрока, который никогда не играл в Северной Америке и приезжал в НХЛ после огромного перерыва?

Мог ли Барабанов избежать обмена?

— Мы постоянно находимся в контакте с менеджментом «Мэйпл Лифс». К сожалению, ни одного настоящего шанса Саше пока не дали. Делаем все возможное, чтобы его карьера развивалась. Я беру всю ответственность на себя. При этом сейчас ведется активная работа над всеми возможными вариантами, — признавал свою ошибку в выборе клуба для своего клиента Дэн Мильштейн еще в феврале.

Практически все местные инсайдеры уже в начале регулярки сообщали, что Барабанов угодил в запас именно из-за того, что Кифа не устроила его игра в атаке. И похоже, что в «Торонто» слишком переоценили уровень Александра и не до конца поняли, как его нужно использовать. При этом, вопреки словам агента, шансы вернуться в обойму ему давали. Пусть их было и не так много. Да, на старте сезона Барабанов редко выходил на лед больше чем на восемь минут. Но в начале марта Киф дал ему сыграть два матча против «Эдмонтона» во втором звене с Керфутом и Нюландером, с которыми олимпийский чемпион-2018 не показал ровным счетом ничего и окончательно утвердился в статусе главного кандидата на обмен.

Мог избежать перехода в другую команду форвард и за неделю до дедлайна, когда после ссылки в АХЛ вернулся в четвертое звено к Симмондсу и Энгваллю. Однако голевая передача в игре с «Монреалем», ставшая его первым и единственным очком за «Торонто», не изменила решения Дубаса обменять Барабанова в «Сан-Хосе» на Антти Суомелу.

Теперь остаток регулярки Барабанов проведет в очень аморфном коллективе, который продолжает борьбу за плей-офф. И по-хорошему именно в команде уровня нынешнего «Сан-Хосе» Александр и должен был начинать свою карьеру за океаном. В ростере у Боба Бугнера и близко нет столько мастеров в атаке, как у «Торонто», но вряд ли универсальный вингер в оставшихся матчах регулярки получит что-то большее, чем стабильное место в нижних тройках. После перелета из Канады в США россиянину нужно будет пройти недельный карантин, а значит, при неидеальном раскладе у него будет чуть больше десяти игр, чтобы зацепиться за шанс остаться в НХЛ на следующий сезон.