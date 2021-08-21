Задоров договорился с «Калгари» на 3,75 миллиона. Для российского защитника это большой успех

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

Александр Андриевский официально назначен новым главным тренером «Адмирала». Напомним, что менеджеры клуба из Владивостока сначала доверили команду Сергею Вострикову, но затем дрогнули, заявив, что этот специалист «не готов работать в КХЛ», хотя сезон еще не начался и непонятно, на каком основании сделан вывод. Андриевский, видимо, готов. Тем более он был одним из тех, кому во Владивостоке были должны с 2017 года, все это время между тренером и клубом была невидимая связь.

Трудно спорить с тем, что Андриевский действительно опытнее предшественника. У него были яркие страницы в карьере, с тем же «Адмиралом», но и плохих моментов было тоже предостаточно. Немного непонятно, на что теперь рассчитывают в клубе, ведь год назад Андриевский не доработал до конца сезона в «Сочи», став первым тренером КХЛ, уволенным в сезоне. У черноморского клуба был не самый сильный подбор игроков, но на порядок сильнее, чем сейчас у «Адмирала». До этого нынешний тренер Владивостока не договорился с минским «Динамо», хотя уже практически принял клуб. И знаете почему? В Белоруссии на тот момент изменилась концепция, клубу пообещали вместо семи легионеров лишь пять, а это означало ослабление состава, и Андриевский не захотел работать. До этого был провал в «Сибири», когда команда не вышла в плей-офф. И потому хочется понять, какими критериями руководствуется «Адмирал» при нынешнем назначении. Логики пока совсем немного, как и при выборе Сергея Вострикова.

Генеральный директор

Стоило предположить, что на пост генерального директора московского «Динамо» будет назначен человек, не фигурировавший ни в одном списке. В клубе умеют удивлять, само то, что за две недели до старта турнира до сих пор идут важные изменения в управлении, говорит о многом. В итоге в хоккей возвращается Михаил Тюркин, который уже знаком со спецификой работы. При нем в КХЛ прогремел ХК МВД, затем было объединение с московским «Динамо», был Кубок Гагарина. В свое время Тюркин потерял хорошие должности в системе МВД, что сразу отразилось на его работе в хоккее — оттуда пришлось уйти. Но он всегда был рядом с «Динамо», там таких людей не бросают, если, конечно, не случилось ничего совсем уж ужасного.

Тюркин в последнее время выпускал какой-то динамовский журнал с огромным бюджетом, обещая, что издание станет лучшим в стране, занимался другими делами, нам неведомыми. Теперь его перебросили на хоккей. Насколько я помню правление «Динамо» тех времен, Тюркин отдал все полномочия Андрею Сафронову, а сам осуществлял общее руководство, особенно никуда не вмешиваясь (отчасти и потому, что у него была другая работа). Заходил в раздевалку и приказывал выиграть матч, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, это цветочки. Однако для успешной работы в современном клубе нужны совершенно иные качества. И рядом не будет Сафронова, его возвращать нельзя. Если назначать на какой-то пост, то клуб должен тогда заплатить по старым долгам хоккеистам, которых обманули при Андрее Николаевиче. Иначе просто будет неприлично.

Но большой вопрос, а сумеет ли Тюркин стать тем, у кого будут все полномочия для важных решений относительно устройства клуба. Думаю, что нет. Новый директор поставлен теми, из-за которых в «Динамо» не все в порядке. Не будут же они рекомендовать того, кто начнет с ними бороться.

Контракт

Никита Задоров не стал дожидаться арбитража и подписал контракт с «Калгари». Годовой контракт на сумму 3,75 миллиона долларов, но не забывайте, что в Канаде выше налоги, плюс эскроу, плюс надо отдать агенту, который опять сработал плохо. На руки денег будет гораздо меньше, чем планировалось. И это всего лишь годовое соглашение, о стабильности речи не идет. Может быть, для какого-то хоккеиста условия довольно приличные, но не забывайте, что сам Задоров считает себя одним из сильнейших защитников в НХЛ. У «Чикаго» он потребовал почти 6 миллионов за сезон и длинный контракт, что всерьез напугало менеджеров, и они предпочли обменять такого человека в другой клуб, без достойной компенсации.

С «Калгари» тоже не задалось. Клуб предлагал скромное предложение, Задоров попытался было настаивать на другом, но быстро понял, что никакого компромисса не будет. В принципе, канадцы могли дать и 2 миллиона, вряд ли бы арбитраж серьезно изменил сумму для человека, у которого 1+7 в 55 матчах прошлого сезона. В «Калгари» всерьез опасались, что их заставят подписать двухлетнее соглашение, а в Задорове сомневаются и по поводу нынешнего сезона, пообщавшись с ним на переговорах. Так что Никита должен радоваться условиям и стараться провести будущий сезон хотя бы не хуже, чем в «Чикаго». Надежд на это немного, но опять же сейчас он приходит в команду с довольно слабым подбором игроков, так что можно и показать себя. А через год Никита будет неограниченно свободным агентом. И сможет себя продавать за 6 миллионов любой команде. Посмотрим, кто клюнет.