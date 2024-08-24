Легендарный актер подписал контракт с юниорским клубом. Зачем это Киану Ривзу и как он связан с хоккеем?
Предсезонка — самое лучшее время для красивых историй и нарушений регламента ради благого дела. В лиге Онтарио по регламенту выступают только молодые игроки, но это не помешало «Виндзор Спитфайрс» подписать контракт со знаменитым актером Киану Ривзом. Да, тем самым, который снимался в фильмах «На гребне волны» и «Матрица».
Всего на один день, но пользы от этого дня больше, чем от целого прошлого сезона этой команды, которая заняла предпоследнее место в лиге по очкам. Но самое интересное — знаменитый актер когда-то сам играл в хоккей.
В списках задрафтованных не значится, в НХЛ не играл. Но это не мешало когда-то жившему в Онтарио Ривзу выступать за команду колледжа «Де Ла Саль». И не каким-то рядовым нападающим четвертого звена, а топовым вратарем по прозвищу Стена. В те годы он мечтал защитить честь Канады на международном уровне. Мы могли бы и не узнать привычного сейчас нам Киану Ривза, если бы не травма, которая положила конец его хоккейной карьере и открыла путь артиста.
Хоккей Ривза преследовал даже после завершения карьеры: первую серьезную роль канадец получил в фильме «Молодая кровь» — о молодом вратаре, мечтающем попасть в НХЛ.
В провинцию Онтарио Ривз приехал на гастроли с рок-группой Dogstar. И спустя 44 года Ривз все-таки надел майку команды OHL, закрыв, казалось бы, пустяковый для звезды такого уровня, но очень важный для человека гештальт. Он закончил карьеру в 15 лет, довольно резко, так и не успев подписать контракт с клубом OHL, хотя команды держали его на карандаше. Этот однодневный контракт — дань памяти детским мечтам и надеждам, которым сбыться не суждено. Генеральный менеджер команды Билл Боулер в шутку пожелал Ривзу быть таким же хорошим вратарем для «Виндзора», каким он был в фильме «Молодая кровь», а капитан команды Лиам Гринтри также в шутку говорит, что Ривз сможет поделиться с ребятами приемами из своих лучших фильмов и поладит в раздевалке.
За время пребывания Ривза в команде он подписал несколько игровых джерси и копию контракта. Все эти вещи пойдут на благотворительный аукцион, а выручка от продаж поступит на счет Канадской ассоциации психологического здоровья в Виндзоре.
Екатерина Василевич
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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